Una buena oferta es una oferta buena en cualquier ciudad y más cuando es el día del niño o de cualquier otro día que se tenga que celebrar en el calendario de las festividades mexicanas.

A mitad de esta semana, no sin antes el primero de mayo con el día del trabajo, el cinco por la batalla de y en puebla, el siete por el cumpleaños de mi hermana Minerva, el diez como el día de la madre-fallecida y el quince del maestro-pensionado y jubilado, el veinte como el día de mi nacimiento y el veintinueve el día que falleció mi hermano Heracleo, entonces este día miércoles seis es cuando la vida o la corona del virus se está ofertando para más contagios en algunas regiones del país en las sombras espectrales, porque de los muertos, los desaparecidos y los desplazados del narcosicariato nacional casi nada, nadie y alguien informa y habla: el presidente con los dineros, los empresarios por los préstamos, los empleados con o sin el trabajo, los hombres y las mujeres a violentos escupitajos sanguinolentos, los niñ@s atareados y los ancianos como desconocidos coronados por el virus porque, la vida, les había dado y ofertado de todo un poco.

Lo morbosamente y necrológicamente ofertado y ofertante de mayo es la vida o la corona del virus donde la biopolítica y la bioética del sistema, sistemática y sistémicamente, enfermo desde antes del coronavirus-19 en el país de las sombras espectrales, fue y sigue siendo la corrupción y la impunidad, la violencia y la criminalidad que la cuarta transformación, para lo que va aparejada con la economía, no habrá crecimiento económico si no hay trabajo pero sí habrá la implementación del tratado(temec), y haber-a ver de qué talabartería salen más los cueros para las correas, porque se va a imponer “el modito” presidencial con el todo modo en su presupuesto de su propio cuño como si el propio cuño-puño no fuera concentrar-politizar para lo que viene después de la vida o la corona del virus, el año 2021 con las elecciones, porque el transformismo de la cuarta-t es el constructivismo y el futurismo de la política del presidencialismo en el pos(t)-neoliberalismo conservador-obrador.

La vida o la corona del virus, en el país de las sombras espectrales, no es una oferta, ni buena ni mala, cuando la necesidad de la vida pueda ser compatible con la necedad de la corona del virus, reconsiderando que lo mexicano en los mexicanos es que la vida no vale nada la vida ante la cultura de la muerte, porque la cultura de los antiguos mexicanos es la cultura de los modernos mexicanos, reducida y reducidos, a los huesos cardios del corazón y de la memoria más por las enfermedades de los conquistadores que por las guerras floridas de los conquistados, la vida o la corona del virus, debe(ría) ser el conocimiento, y no, el entendimiento, de lo que en la creencia de lo mexicano en los mexicanos es la impura última oportunidad por cada sexenio presidencial que hemos venido viviendo como el último sexenio de la vida o el coronavirus de los viejos que construyeron un presente-pasado a los jóvenes mexicanos que están construyendo un futuro de un presente para los niñ@s que no son ni serán el futuro de México, sino los hijos-huérfanos del antropoceno, industrial y contaminado, mediatizado y digitalizado.

Si la vida o la corona del virus, no es la información con la manipulación y el control, local y globalmente, entonces la educación y la prevención deben ser y hacerse los valores más que los temores con la demasiada estupidez y la ignara inteligencia trumpianas, en el país vecino de las sombras espectrales, el todo modo-obrador con (el modito) presidencial es instruido por el galeno-galán-gatell junto con l@s niñ@s para las preguntas y las respuestas que la cuarta transformación, en una estructura ausente, pase inerme pero indemne en la misión sanitaria cumplida con el sabor amargo-dulzón y sanguinolento de la vida o la corona del virus para la estadística sanitaria nacional y la encuesta de la popularidad presidencial.

La sola ánima de la ideología publipropagandística que nos anima a ser más empoderados que equilibrados (en y para) el consumismo, la vida o la corona del virus, es el cinismo de un egoísmo acendrado como lo sucedáneo excedente de sentirnos más sobrados y por eso simulamos más fuerzas que debilidades ante la certeza de nuestras vaciedades existenciales, toda vez que nos han instruido para ser indolentes e indiferentes sociales, a resguardo de la insana distancia con el distanciamiento social, si no, entonces, ¿cómo cuantificar y calificar el estilo del vida de los neoyorquinos antes, durante y después del 11 de septiembre del 2001 hasta el 2020 con el covid-19, si es que sirve para un carajo el paradigma y el estigma del capitalismo de lujo y funeral?

Lo que se está pensando la gente es lo que está haciendo la gente ante el coronavirus-19: que pase cuanto antes, porque se está tardando, porque no es ni será culpa de la gente en los rastros de contagio que deje el virus en las casas de los vecinos por cochinos, porque la gente es más chismosa que indiscreta y le gusta seguirle la corriente a la gente y así es como se hace la escandalera de agarrones y empujones que más de un@ le harán a l@s cómplices, porque en Sinaloa lo que-querían era que corriera la cerveza, y no, la sangre en tantas fiestas con tantas balaceras, porque no es lo mismo el síndrome del ovidio que la vida o la corona del virus.

Alguien ha dicho: que Oscar Chávez es más famoso muerto que vivo, evidenciando hasta dónde la oferta y la demanda cuando se trata de lo comercial sobre lo humano en una sociedad que humaniutiliza, el curarse en salud, lo que en otro sentido significa desear el bien con el placer del mal entre nosotros y los otros, los demás y la gente, así como la solidaridad como un espectáculo callejero con filas de pizzas y pasteles para los niños que, a la vez, tendrán que festejar a sus madres con sus responsables y adorables padres.

La vida o la corona del virus, para la causalidad no es la casualidad, y si es la cantidad y la calidad, aunque no explican y sí justifican las estadísticas los supuestos verdaderos de la realidad y la verdad a través de lo real social con la realidad virtual real, lo de la generación con la corrupción corporal y mental, ética y moral en el animal político contrapuesto al animal ciudadano de costumbres: los gobiernos y los complejos industriales militares versus los complejos industriales humanos con las guerras comerciales para el consumismo de la causa sui-causalidad sin el cuidado de nosotros mismos que es la biopolítica no pensada como salud y sí tratada como enfermedad de las farmacéuticas, la bioética ante el más necesitado para vivir o para morir y si las instituciones para atender la salud y la enfermedad colapsan es porque estaban colapsadas desde hace tiempo por la biopolítica de los gobernantes (de y para) para los gobernados, lo cual no exonera y si colapsa e incinera al organismo sanitario, poniendo como en última prueba los viejos enfermos al sistema de salud que nunca los atendió como seres humanos en el país de las sombras espectrales, en el mundo de arriba, en el cielo de en medio y en la tierra de abajo.