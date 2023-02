La victimización como forma de gobierno

La llegada de Morena al poder ha sido la de un partido convertido en la mayor fuerza política, con el mayor respaldo popular y, sobre todo, con un presidente de la república muy querido por muchos. No obstante su inmenso poder, este partido se victimiza sistemáticamente para justificar su incompetencia, su corrupción y sus malas decisiones.

El partido en el poder es vociferante y excluyente, y tiene en la cúspide a un titular del poder ejecutivo que no solo está colmado de ocurrencias y disparates, sino que reparte insultos y descalificaciones incesantes, dando muestra –así– de su intolerancia. Además, se ha caracterizado por la ineptitud, palpable en los malos resultados económicos, en la incapacidad para combatir la pobreza, la inseguridad, los homicidios y la corrupción. Retóricamente dice “primero los pobres”, pero las cifras prueban lo contrario: este gobierno ha incrementado el número de pobres. El sistema de salud, que de por sí era ya muy malo e insuficiente, ha sido devastado a base de irresponsabilidad.

Pero además de deteriorar los servicios públicos de salud, provocó un grave desabasto de medicinas. Llama la atención que, en lugar de enfrentar el problema con la responsabilidad del personaje histórico que cree ser, en lugar de aceptarlo con la honestidad que pregona, el presidente optó por la victimización que, en el fondo, es una forma de mentira.

Lo más triste es que esta victimización rinde frutos: la gente le cree. La gente le creyó y repitió la mentira. “No hay desabasto”, “es fake news”, “lo dicen para afectar”, “son manipulados por los conservadores”, “los niños con cáncer son golpistas”. Sin embargo, el problema fue de tales proporciones que la verdad resultó incontenible y el propio presidente reconoció el desabasto, desde 2019, prometiendo cada año, que al año siguiente tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca y que estaría resuelto el desabasto de forma definitiva, aunque en 2023 estamos igual, y quizá vuelva a prometer lo mismo.

Al victimizarse, como dije antes, se miente. Porque no se reconoce la verdadera causa, no se admite la verdad, no se acepta el error, se desvía en la justificación: “lo dicen para atacarnos”. Vaya cosa tan bonita, la vileza y la miseria egocéntrica pesa más que aquellos que murieron por el daño criminal infligido al sistema de salud, aquellos otros que fallecieron por la falta de medicamentos, los que perdieron la vida por una pandemia terriblemente mal manejada. Este gobierno particularmente inepto no es una exageración mía, las cifras registradas por el INEGI se elevan a 700 mil personas por exceso de mortalidad en estos últimos 3 años.

Victimizándose, el presidente López Obrador dice reiteradamente: “desde Madero, soy el presidente más atacado de la historia”. Cuando ocurrió la tentativa de homicidio en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, afirmó que no descartaba un autoatentado para desestabilizar a su gobierno. Cuando las feministas se manifiestan, las víctimas no son las mujeres, sino él. Si solo el 7.7% de los electores participó en la consulta para juzgar a los ex presidentes, fue culpa del INE. Aunque el gobierno quema cientos de miles de millones de pesos en Pemex, la CFE, el tren maya, la nueva refinería o el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, prefiere señalar con su dedo flamígero el gran “costo” que supone el INE.

Cuando se reveló que Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia (cercana al presidente), plagió su tesis de licenciatura, me sorprendió que ella usara la marca original del gobierno: se victimizó, dijo ser ella la plagiada y no la plagiaria, más aún, publicó una serie de comunicados que no desmentían nada, pero abonaban a su condición de presunta víctima. En aquel momento, me di cuenta que ella utilizaba el mismo mecanismo de la posverdad empleado por los regímenes populistas actuales: sembrar mentiras para que la verdad se vuelva irreconocible.

El metro de la Ciudad de México tiene fallas y está muy deteriorado. Requiere mayor inversión y mantenimiento para que deje de ser un servicio de alto riesgo. En los últimos 3 años de gobierno de Claudia Sheinbaum, le negligencia ha provocado 28 muertes y un sinfín de incidentes un día sí y otro también. Para mi asombro, Sheinbaum, convertida en una mala imitación de AMLO, optó por la salida posfactual del populismo: los accidentes no eran producto de la falta de mantenimiento, sino que eran hechos “atípicos”, propios del sabotaje. Evadió simplemente su responsabilidad culpando a “otros”. Bajo esa lógica victimista, decidió militarizar el metro –como todo en este gobierno– y se lanzó a la búsqueda de los culpables. El resultado fue perverso. En lugar de mirarse al espejo, la victimización desvió la verdad, encubrió la verdadera causa y sembró la mentira rápidamente reproducida: en menos de lo que llega un domingo, la falsedad ya estaba servida en la mesa de mi comida familiar cuando mi madre me preguntó cómo era posible que los “conservadores” fuesen capaces de orquestar sabotajes, dañar el metro y poner en riesgo a la gente.

Una señora fue rápidamente detenida por uno de esos supuestos actos de sabotaje. La señora en cuestión, Viviana Salgado, había contratado a un técnico para arreglar su lavadora; éste le indicó las aspas que debía comprar; Viviana fue en metro a comprarlas y de regreso, ahí, se le cayeron a las vías; fue detenida por el delito de ataques a las vías de comunicación. Terminó en el reclusorio de Santa Martha Acatitla. Demostrar su delito, sus motivos o sus vínculos con un grupo de sabotaje habría sido imposible, pues se trató de un acto simplemente accidental. La aberración fue tal que las autoridades se vieron en la necesidad de retirar las acusaciones. No obstante, por estas complicaciones, ella y sus dos hijos perdieron sus empleos. Las consecuencias de esta evasión de responsabilidad de Claudia Sheinbaum constituyen un abuso y una perversidad.

La gente me dice: “Carlos, exageras. Los de antes eran iguales”. Sí, los gobiernos de la transición democrática (1994-2018) fueron lamentables porque no estuvieron a la altura de lo que el país necesitaba. Ahí están los muertos del gobierno de Calderón y la corrupción del gobierno de Peña Nieto.Sin embargo, no exagero: los de Morena no son iguales, son peores. Morena también es corrupto, pero hipócritamente se da baños de pureza. No olvidemos los casos, los videos y las evidencias de Bejarano, Imaz, Esquer, Eva Cadena, Delfina, Gertz, Bartlett, Felipa Obrador, José Ramón López Beltrán, Layda Sansores; recordemos Segalmex, los sobres de dinero de Pío López Obrador y Martín López Obrador, cuyas sumas reconoció el presidente haber recibido. ¿En qué son mejores? ¿Debemos agradecer a Morena el ambiente de polarización? ¿La estigmatización de la prensa? ¿Los insultos? ¿La intolerancia?¿La descalificación de los científicos y de las feministas? ¿El peligroso uso autoritario del sistema de justicia para perseguir a opositores y, en cambio, extender el brazo de la impunidad a los corruptos de casa? ¿El debilitamiento de los organismos autónomos? ¿Las flagrantes violaciones a la constitución? ¿El pobrísimo desempeño económico? ¿El PIB que en 2023 será todavía menor al de 2018? ¿El crecimiento de la pobreza? ¿El sistema de salud? ¿Los fallecidos por la pandemia? ¿La inseguridad? ¿El sexenio con la mayor cantidad de muertos por homicidio?¿La ineptitud? ¿Los disparates y las ocurrencias?

¿Morena recibió un cochinero? ¿Buena parte de estos problemas ya existían antes? Sí, pero, ¿que no para eso tomaron el poder? Toman el poder a sabiendas de los problemas. Para resolverlos. No para victimizarse por su incapacidad. Además, para ser exactos, no solo son problemas heredados, sino agravados por Morena. Con estos pobres resultados, el gobierno merecería una ciudadanía muy crítica, y sin embargo, en lugar de ello, recibe el aplauso y el apoyo popular. Como dice Gideon Rachman: “La gente resiente los errores si cree que el líder está beneficiándose o enriqueciéndose” (como ocurrió con Peña Nieto). Rachman agrega: “Pero los líderes que tienen una imagen austera reciben el beneficio de la duda de sus electorados. Esta imagen hace que la población piense: ‘Ok, quizás se equivocó, pero al menos no está despilfarrando en un nuevo jet privado, está con la gente’. Creo además que los populistas frecuentemente tienen una gran habilidad de distanciarse inclusive del gobierno que lideran. Pueden decir: ‘bueno, eso es culpa de la burocracia o del deepstate y no mía. Si (AMLO) establece una conexión emocional con la gente (en México) y no hay una sensación (en ella) de que sus errores son deshonestos, le darán el beneficio de la duda”.

Por esa razón, ante los escándalos de los gobiernos pasados veíamos el escarnio público. Ahora, vemos la victimización de un gobierno dotado de teflón. El riesgo no es que México se convierta en Venezuela. El riesgo es convertirnos en Argentina: que el lopezobradorismo se vuelva nuestro peronismo, nuestro kirchnerismo en el menos terrible de los peores escenarios, votar una y otra vez por gobiernos ineptos pero muy populares y sensibles a las frustraciones de la ciudadanía.

Para rematar: hace unos días, AMLO condecoró con la Orden del Águila Azteca al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Haber otorgado la más alta distinción que México ofrece a extranjeros al dictador de Cuba no solo es una vergüenza. Es, en palabras de Enrique Krauze, la prueba del carácter antidemocrático del gobierno mexicano actual. Una distinción a un régimen que, por cierto, ha sido muy exitoso victimizándose por un “bloqueo” que, en realidad, es un embargo. Mañana, mientras tanto, volveremos a esos espectáculos grotescos de propaganda, mentira, descalificación y lloriqueo que son las mañaneras.