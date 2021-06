Al ver a Teresa Guerra, Ana Ruelas, Arturo Santamaría, Ernesto Hernández y Carlos Karam, una carambola universitaria doctoral a cuatro bandas sobre la mesa hacia la embocadura y la tronera de la uas-rectoria-pasmorena, no habiendo para a dónde serse y hacerse en tiempo de definiciones políticas, académicas y electorales.

Para Melesio Cuén, y no, para Rocha Moya, el agua para el molino con ti y sequía es para el Pas, porque para Morena hay que ser y hacer más méritos porque la meritocracia universitaria que es su autonomía y su ley orgánica exigen que Madueña resuelle y sude por los puros-porosdel Pas en la rectoría, resollando y sudando, a su tiempo, el exrector Rocha Moya como académico-político, formando una recua de burros y de mulas para el ranking de las ciencias políticas socioculturales, administrativas y burocráticas de Sinaloa y para los sinaloenses, en el sentido más corrompido y desmadrado del poder democrático fraudulento antes de las elecciones el 6 de junio.

De nosotros, los exempleados académicos, pensionados y jubilados en la uas-pas, morena es la doble carga con su estructura ausente pero sí, posiblemente, presente con la cargada burocrática en más desempleados-empleados de Morena, porque los uaseños-paseños son de adentro y andan haciendo más meritocracia con la campaña y haber-a ver dónde acomodar a l@s hij@s con los niet@s, generacionalmente, de acuerdo con los jubilados y los que vienen rechinando de limpios e incontaminados: lo que se enseña de la academia es lo que se aprende de la política, es lo que casi siempre, en los cuadros de profesionales, están siempre inacabados por más doctorados que se les pongan para un capital curricular de lo que sea, como sea y con quien sea es la exigencia de una meritocracia fraudulenta desde adentro y por afuera, porque se dice que de la UAS se vive bien y mejor con el PAS y con Morena, ni para qué decirle con lo rebien que viene con la aplanadora de la 4T y el PI-por radio y al círculo-cuadrado: Cuádrense, hij@s de la 4T, de la Autonomía-Mía y de la Ley Orgánica-Transgénica con la Auditoria Interna Fraudulenta.

Por eso, cuando veo a los cuatro doctores, y tres de los cuatro se le quedan mirando con un, ¡WhatsApp! Plus, Óptico y Visual, a Teresa Guerra, sentí el pasmo espasmódico y modélico de que ellos son los cuatro magníficos-excelsos, con excesos protagónicos de sobra, que van contra los enfermos del poder uaspaseñomoreno, antes de que Mario Zamora y Sergio Torres se lleven a la universidad creyendo que es virgencita y riega las flores al mineral de los muertos, los desaparecidos y los desplazados del narcosicariato, de los desconocidos del coronavirus y de las mujeres del feminicidio, más allá y más acá del Alma Mater penando y pepenando en pena propia y ajena.

Un futuro inmediato, donde lo real social es y será procesado-mediatizado a través de la realidad virtual real-politik en Sinaloa, entre el amontotonamiento y el amasijo de la gente empoderada por cualquiera de las fuerzas políticas partidista en el gobierno estatal, el gobierno en movimiento de Malova y el puro Sinaloa de Quirino, no han dejado de ser lo mismo de antes con lo diferente después del 6 de junio, amaneciendo el día lunes con una sequía terraplenada con los muertos, los desaparecidos y los desplazados del narcosicariato, los desconocidos del coronavirus y las mujeres del feminicidio, porque, en los desacomodos y en los reacomodos, el poder, a todo modo, no es lo que aparenta ser y hacer cuando se ha instalado con la displicencia (de y para) la preocupación y la ocupación de las necesidades ciudadanas pasadas por la burocracia política administrativa en la corrupción y en la impunidad, en la violencia y en la criminalidad, en la enfermedad y en la vacuna: ante el costo humano, no lo paga el costo político, y sí, el costo ciudadano, es uno de los privilegios de la democracia representativa, dizque directa y participativa, donde lo real social es la simulación y la emulación en la realidad virtual real-politik de lo posible: éramos los que no somos en otro sexenio de lo mismo y de lo diferente, la acumulación y la desposesión de los despojos, la obra inmobiliara turística y pública destruyendo la vida íntima con los impactos ambientales en los cuerpos de agua ante los espejos artificiales y crepusculares.