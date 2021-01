La UAS del PAS y la MORENA

Sin más ideología que el poder, a la UAS le va el PAS y la Morena con un ménage á trois, más carnal que platónico, más político que académico, tan Rocha como tan Cuén que, la UAS, está puesta para quien la quiera tomar porque, después de todo y de todos, no es una virgencita regando las flores en los jardines del campus universitario, esperando AutoE(u)logio que sus cuidados de rector-padrote, le sean recompensados con otro rectorado.

Pareciera que la UAS no tiene la culpa, sino quien la hizo su amante-prostituida por la ideología del poder, sometida a un feminicidio electoral, no porque la vayan a matar, acaso porque van a terminar de fragmentar(la)-reconcentrar(la) a lo que en ella era una evidencia simulada: serla y hacerla una universidad demasiado pública e impúdica y corrupta, o lo que Cuén no quiera de ella y se la ceda a Rocha: la gobernanza estatal en la rectoría estatal, no habiendo auditoria interna ninguna más que los resultados electorales con los votos de l@s UASeñ@sPASeñ@sMoren@s.

¿Cuál será la reacción de los doctores Arturo Santamaría Gómez, Ernesto Hernández Norzagaray y Tere Guerra, antisimpatizantes a Cuén y simpatizantes a Rocha, cuando los exrectores uaseños y los excatedráticos uaseños han sido entrecruzados más en lo político-electoral que en lo académico-universitario, no habiendo más que la reducción de la UAS al PAS de Morena, así como los medios de información y comunicación que han sido cooptados-patrocinados por las relaciones públicas de Melesio y autoE(u)logio en el contexto periodístico sinaloense?

Algo más que la alianza política-electoral está de por medio: la no o la sí simulada auditoria interna administrativa en el manejo nada transparente en la rendición de cuentas en los dineros y el lloriqueo de la rectoría por la dizque falta de ellos, toda vez que se compra y se paga la publipropaganda para el realce y el anclaje de la imagen de las UAS para los sinaloenses y en los estudiantes-universitarios que, ignorantes real, mediática y virtualmente de lo que sucede en la UAS como para reeducarlos como becarios del parcial silencio universitario?

Se cuida tanto a la UAS como patrimonio del saber y del conocimiento universitario sinaloense estatal, nacional y global que su partición o bipartición no es ni siquiera una desgarradura y sí es una agarradura del poder político y económico en lo que doble y operativamente funcione si es que Rocha llega con Morena, el PAS y la UAS a la gobernanza del Estado de Sinaloa.

Cuando la gallina es ciega hasta los pollitos no hacen pío-pío, teniéndoles que dar el maicito el gallo tuerto del gallinero, y si no ponerlo como palo de gallinero-cagadero en el rancho agrónomo en el refloreciente y en el reverdeciente campus universitario donde doña UAS rehacerá su vida con don PAS y doña Morena y en dormir en medio del tálamo político-electoral cuando Cuén sueña y Rocha ronca porque están por satisfacer sus deseos hechos casi realidad en el gran tiradero de pobreza y de corrupción en Sinaloa, porque Quirino se retira a sus océanos palaces para administrar su riqueza hotelera-turistera en el claroscuro atardecer-crepuscular del Puro Sinaloa, mientras los hombres y las mujeres siguen en la matanza homicida-feminicida con los muertos, los desaparecidos y los desplazados del narcosicariato, los desconocidos del coronavirus, los desempleados del trabajo y los vacunados de las vacunas mentales-intramusculares.

Así como una vez existieron los enfermos de la UAS como los izquierdosos con los derechosos, los honoris causas, las causas perdidas con las causas políticas, la UAS con el PSUM y el PAS, nuestra alma mater parece que se va a aliviar de todo y de todos con serse y hacerse lo que se haga con ella: servir a la causa del saber y del conocimiento con la ideología del poder político-electoral que Rocha Moya tendrá que barrer a todo modo y a discreción la corrupción en la UASPAS por las afueras del campus universitario y por los dentros de gobierno estatal, esperándolo Tacuicha-La-Mona, donde los dilemáticos caminos entrecruzados de la corrupción y la traición son los únicos caminos para echar a reandar hacia Elota, Conitica y Cósala: las Ítacas de las estacas y la Odisea del comosea.