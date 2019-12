La traición y la venganza contra Zapata

El sistema político mexicano que no muere porque acaso renace de entre el ocaso y el caos en el país de las sombras espectrales con el capitalismo de lujo y funeral es para la psicología, la antropología, la filosofía y la socioestética cultural un traumático empeño más por la necedad que por la necesidad de una libre manifestación-expresión artística entre la presión, la opresión, la represión y la liberación cuando el arte y la cultura, en el TLC-T-MEC, son tratados como productos más generalizados que específicos en el mainstreaming de la industria cultural global from-USA.

Quienes se acuerden y estén de acuerdo o no, a la obra de teatro de Òscar Liera, la "Cúcara y Mácara" con los actores les pusieron una madriza hospitalaria por Los Guadalupanos, puesto que en la puesta de escena La Virgen de Guadalupe es aparecida desnuda con la divinidad y la terrenalidad de lo estéticamente etéreo pero estentóreamente escandalosa para los creyentes hipócritas de los años 80.

A los cien años de Emiliano Zapata, que no es un ícono y que sí fue un ser humano, ha sido doblemente traicionado por el trato al campesinado mexicano por parte de la Cuarta Transformación, y, la venganza, por más vulgar que se le quiera ver, ha tenido relación con aquella relación del caballerango Zapata con el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre, por haberle metido el gorgojo a los frijoles, lo cual da o no con la referencia pictórica del Zapata en un sentido en que el retratista Chairez tuvo su orgasmo contemplativo e irrespetuoso para los herederos de Zapata.

En las joterías de los machos-mexicanos y en las puterías de las hembras-mexicanas, con la liberalización de la sexualización, a lo mexicano y a la mexicana, en el mercado hedonista y voyerista de la intimidad y de la extimidad neoliberal y pos(t)neoliberal, la Cuarta Transformación, es mocha e hipócrita, evangélica, católica e irreversible, vehementemente.

En la Historia de la sexualidad: el uso de los placeres, Michel Foucault (homosexual), por serlo y hacerlo no dejó de adentrarse en la simplejidad del ser humano en cualquier época hasta de la locura humana, tratándose de la sujeción del poder político sobre el sujeto humano, tanto en las estancias como en la instancias políticas, económicas, sociales y culturales del siglo xx y que da para el siglo xxi, pero como cada quien tiene sus propias lecturas falsas con la realidad virtual real de lo real social de acuerdo a lo que se ha de transformar-modificar-la modalidad con los referentes de lo pasado con lo presente, de guardar y hacer guardar la ancestralidad con la modernidad de aquellos vinos viejos -los privilegios- con estos vinos nuevos en odres reciclados con el mismo y el diferente barro ceramizado de lo artesanal industrial con la mano de obra barata Made in México.

La parresia y la apfrodisia paroxísticas en el discurso amoroso-odioso (de y para) lo propio humano y lo ajeno humano-utilitario, todos somos propensos y espesamente superficiales para la ocasión de transformar lo socioestéticamenbte cultural por las conductas y las prácticas de las tradiciones y de las costumbres por una ruptura -innovadora y transformadora- por lo diferente de lo mismo en lo que nada, nadie y alguien son transgresores críticos sino agresores pro-activos contra el amor y a favor del odio en la polarización y en la confrontación de la república amorosa-odiosa en el país de las sombras espectrales.

En lo personal, no estoy con las bellas artes ni con los bell@s funcionarios culturales, ni con los evangélicos ni con los católicos, ni con los diputados ni con los senadores, ni con las instituciones ni con las benditas redes sociales: el asunto público y el problema social siempre han sido y son el darlos por hecho(s) tematizado(s), de la derecha y de la izquierda con el “vamos bien” del presente y el “vamos ganando” del pasado en el tiempo y en el espacio de lo real social y en la realidad virtual real con que nos conducimos y nos consumimos en el capitalismo de lujo y funeral.

Antes, durante y después de 19 años en el siglo xxi, en el país de las sombras espectrales, cualquier ser humano mexicano ha sido ejecutado, desenrostrado y descarado con la a-normalidad de la aceleración porque el país corre aprisa y en chinga junto con la corrupción y la impunidad, la violencia y la criminalidad, en lo que Ebrard dice: “Misión Cumplida”, porque ha estado cabrona la Trumpiza con los buenos bonos y no con malos aranceles para la reelección America First.

La traición y la venganza contra Zapata, no han sido Los Caracoles del EZLN ni los herederos familiares, porque algo le ha quedado a deber el Presidente con el reclamo de uno de los familiares directos de Emiliano Zapata con el campesinado del sur mexicano, donde el mandar-obedeciendo no se cumple como lo quiere mandar el mandatario con la mano alzada presidencial.

Lo del protagonismo-oportunismo del retratista Chairez con su liberalizada expresión de Zapata, directamente es una falta de respeto al ser humano que fue y a la persona histórica que forjó como revolucionario, y si el colectivo LGTBIQ pide y exige respeto a su condición de ser humano como colectivo física, moral y socioculturalmente en el país de las sombras espectrales, entonces, ¿por qué tan condescendiente el Presidente que no aguantó una portada de la revista Proceso y aguantará cuando aparece montando desnudo un ganso-me canso ganso?

Veladamente hay autocensura y censura mas no autocrítica y crítica en lo político y sociocultural, y no le corresponde al Presidente dirimir con aviesos manotazos verbales lo que es o no arte, cultura, periodismo, en el país de las sombras espectrales.