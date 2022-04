La sumisión de Cuén ante el gober Rocha

Ni los mejores sicólogos entienden la sumisión de Héctor Melesio Cuén Ojeda, por su tozudez, su capricho, o su falta de vergüenza de seguir recibiendo el maltrato del gobernador, le faltan epítetos a Rocha Moya para decirle que no lo quiere en su equipo y el secretario de salud, ni suda ni se abochorna.

“Cuando te den una cachetada pon la otra mejilla" frase de Jesús, mencionada en los evangelios de Lucas y de Mateo, pero parce que Cuén Ojeda ya puso todo el cuerpo, y como dice el dicho: lomo le hace falta, porque las pomadas no le alcanzan para quitarle todos los moretes, que hasta el mismo Jesucristo lo reconvendría por ser tan….

Que motiva a Cuén Ojeda seguir recibiendo a diario desprecios de su jefe, se pregunta la gente, porque la figura de líder moral del PAS poco a poco se va menoscabando, al rato, ni sus seguidores lo van a respetar como su guía, porque lo han denigrado tanto que tal parece que ni el mismo se quiere o se respeta.

Cuál es el juego de Cuén Ojeda para seguir enquistado en el gabinete de Rocha Moya, si éste lo ofende, satiriza su presencia, se mofa de su liderazgo partidista y Cuén como la viejita del apando de la película mexicana, basada del libro de José Revueltas, que ante tantas vejaciones que sufrió nada la perturbó.

Con ésta declaración, dicen los que ya siguen la serie Rocha-Cuén-, el maestro ahora sí renuncia…y nada. Para los que a diario buscan esta saga, lo que dijo el gobernador en la mañanera del pasado lunes sobre la alianza con el PAS, es como para que en este momento, el líder moral de este partido le hubiese aventado con el puesto, sin embargo, oootra vez, escondió la cabeza como el avestruz.

El gobernador no se anduvo por las ramas al señalar que la gente debe de entender que el PAS no debe de exigir más de lo que le corresponde porque fueron suficientes las utilidades que hubo en esa alianza

“Yo aspiro a que la gente entienda que no exija más de lo que le corresponde. Fueron suficientes las utilidades que tuvimos todos en la alianza electoral; no obstante, extendimos ese ímpetu de mantenernos juntos, aquí estamos, hace falta voluntad, no mía, de allá para acá, esperemos que no tenga que haber consecuencias mayores”, advirtió el mandatario.

Y para que a Cuén le quedara más claro, le dijo que ahora él y los otros pasistas que están en el gobierno son sus subordinados.

“No somos aliados, son mis subordinados, son servidores públicos subordinados”

Incluso dejó entrever que el PAS es enemigo de Morena “que aparentemente no es enemigo mío”, aclaró Rocha Moya.

“Hay muchas cosas que no están ayudando a la gobernabilidad, las conductas, porque no todos pensamos igual. Yo doy la mano y no todos tienen la reprocidad para que eso ocurra, entonces la mano te la pueden mancillar”.

Rocha Moya como López Obrador, usan el pódium para atacar a su personaje favorito, sólo que el presidente a diario varía, cuando no ataca a periodistas, ataca a los de sangre azul, a los funcionarios del INE y el Gobernador como los boxeadores su pera loca es Cuén Ojeda.

Esperamos el siguiente capítulo