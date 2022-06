La Suerte abandonó a Estrada Ferreiro

Los primeros días de junio son cruciales para el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien como dice el dicho “se defiende como gato patas arriba", es decir, lo hace con fiereza, con mucho ímpetu, con mucha vehemencia y con bastante rabia.

Estrada Ferreiro no quiere entender que sus días están contados al frente del Municipio, el juicio político que se le sigue en el congreso no hay vuelta atrás. Su suerte ya está decidida, solo falta que los diputados voten a favor o en contra, pero tenga la plena seguridad que será por mayoría el voto para aprobar el documento que presentará la Comisión Instructora.

El documento que subirá al Pleno la Comisión Instructora será a favor de que se le destituya y sin temor a equivocarnos serán 37 de los 40 legisladores que voten en sentido positivo para hacerle el juicio político a Estrada.

Dicen que la semana pasada todavía se le movía una patita a Estrada Ferreiro, incluso, el alcalde anunciaba con bombo y platillo que el Poder Judicial de la Federación resolvió a favor del amparo que interpuso para no ser destituido de su cargo durante el proceso de juicio político que cursa.

El congreso mostrará su inconformidad hoy miércoles y presentará un recurso de revisión contra la suspensión definitiva de la destitución de Jesús Estrada Ferreiro.

Luego vino el deslinde del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que no se metería en el tema del juicio político al advertir en su estancia en Culiacán: en eso yo no me meto”-

Igualmente, las estrellas abandonaron a Estrada Ferreiro, el desaire que le hizo el presidente, de no atenderlo, de no permitirle que entrara a la reunión de seguridad y a la mañanera, quedó evidenciado ante el poder político y ante la sociedad sinaloense.

Esta semana le siguió lloviendo en su milpita a Estrada Ferreiro y esta vez, no dijo nada, se quedó callado, si no es por el presidente de la Junta de Coordinación Político del Congreso del estado que informó que, de nueva cuenta, un juzgado le negó una segunda solicitud de amparo, pocos se enteran.

Fue el juzgado Tercero de Distrito que desechó el amparo indirecto 556/2022 interpuesto por el alcalde el 23 de mayo en contra de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y los artículos 16 y 37 de la Ley de Seguridad Pública del Estado.

Concretamente, se refiere a la problemática que trae con las viudas que no les quiere pagar la homologación de pago de pensiones, el alcalde primero interpuso ante la Suprema Corte de Justicia el proceso de controversia constitucional para eliminar la Ley de Pensiones a viudas de policías, proceso vigente desde la pasada legislatura.

Igualmente, el presidente, durante su visita a Culiacán, les prometió a las viudas apoyarlas en sus demandas.

Una de las solicitudes de juicio político contra Estrada Ferreiro, es precisamente la presentada por 47 viudas de policías ante el congreso del estado, donde se le acusa de los delitos de discriminación y abuso de autoridad, en su calidad de servidor público.

Dicen que el destino está escrito por ti y por tus elecciones y el alcalde de Culiacán, eligió el querer ser más listo que otros y pelearse hasta con la cocinera, no hay ocasión donde no ataque a los diputados y al propio gobernador, aunque a este último, trata de suavizar sus improperios con que “está mal informado”, pero como dice el dicho palo dado ni Dios lo quita. Su suerte y su destino ya están escritos.

OÍDOS SORDOS

Existen rumores de que Rosario Torres Noriega podría salir de la secretaría de Turismo de Sinaloa y que sería Fernando Pucheta quien pudiera ocupar su lugar.

Sin embargo, la titular de la Sectur dijo que no atiende, ni escucha ese tipo de comentarios, porque si lo hiciera no trabajaría y está muy enfocada a cumplir el plan de trabajo que se ha planteado y no se distrae con otro tipo de situaciones

Señala que desde hace semanas se ha dicho N cantidad de cosas, pero está enfocada en sacar adelante la encomienda que tiene, por lo que sí hay quienes tiene la intención de distraerla, pues no lo van a conseguir, porque como servidor público está encargada las 24 horas, incluyendo sábados y domingos.

La funcionaria estatal sostuvo que más allá de quienes han expresado su posible salida del gabinete, respeta, pero no se detendrá, ya si en su momento su jefe Rubén Rocha Moya toma otra decisión, ella solo se concretaría a agradecer esta oportunidad por aportar algo a Sinaloa.