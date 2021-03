La Semana Santa y La Peste

En el mar, la vida es más sabrosa, por contagiosa, sin pudor, ni rubor: la pura vida relamida.

Los rayos solares con los fluidos corporales como la mezcla esencial y existencial, aromática y olorosa a sexo-sensual, erótico y pornográfico: que nos vean en la vida semidesnuda, anudada a la cintura con el selfie entre las piernas y el Smartphone en las nalgas, y el resplandor del coronavirus, en la boca.

La gobernanza de Quirino con los empresarios hoteleros y restauranteros creen lo que el Sr.Torruco-Turismo hace creer que Mazatlán es un espléndido y espectacular destino que publipropagandísticamente se puede vender y comprar hasta con los ojos virolos y vendados para romper la piñata tropical hecha de papel y plástico y rellenada con una ingente cantidad de sorpresas que, al ser apaleada y quebrada la piñata, caen las sorpresas ante los ojos desvendados y sin tapabocas de los aventados a las ganancias en el suelo de arena, mar y sol, el tiempo y el espacio, asignados al juego de la gallina ciega pero con los huevos de oro, todos los empresarios toman todo, no dejando nada a nadie y alguien del tiempo y el espacio encajonados entre torres-condominios y hoteles-habitaciones y fraccionamientos residenciales al estilo de Miami-Cancún-Cabo San Lucas, y en lo que Mazatlán pueda que se parezca más a Yakarta por la deficiente obra pública hidráulica y demasiado embellecimiento con el avaricioso desaseo urbano-arquitectural, y cuando el rayo verde del cambio climático crepuscular empiece a oscurecerse, el caos urbano, por anticipado, será el ocaso de lo que hace tiempo empezó a cambiar por la construcción-destrucción ecoambiental.

La avaricia de los empresarios y la ambición de los políticos, al no tener qué más explotar y gobernar en Mazatlán, con la limitada diversidad-diversión del destino, el tiro más seguro es la acumulación y la desposesión con el Parque Central y el Centro de Innovación Cultural Mazatlán (Cicma) para un posesionamiento y posicionamiento más económico y social con lo sucedáneo de lo cultural que, al revisar, los contenidos didácticos para la creación y la innovación del Cicma, no hay investigación y sí un despiertatontamiento de “la conciencia digital”, no sabiéndose y no conociéndose cuál será el resultado, a favor o en contra, del analfabetismo funcional y digital en los jóvenes marismeños-mazatlecos.

Para Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), La Semana Santa es: “una bocanada de oxígeno”, y quien compra y paga la bocanada de oxígeno es el turismo, siempre y cuando, no se vea después haciendo fila para conseguir tanques de oxígeno, lo cual evidencia la política turística de más cantidad y de menos calidad, porque los servicios públicos turísticos solamente responden, a la oferta y a la demanda, cuando la gente se amontona en los destinos que elige sin más protocolos que las verijas al aire con el ardor de los cuerpos al sol, es en sí -lo esencial- del hedonismo comercial con el costo de un consumismo que embadúrnese y embasurece el entorno de la belleza con la fealdad y la enfermedad, es a lo que Sectur no se hace responsable, porque única y amontonadamente es del turismo su diversión y su responsabilidad por su amplio criterio de ser y de hacer del turismo cultural el principal depredador medioambiental de: al lugar que fueres haz lo que vieres, y si te enfermas, tómate unas cervezas bien en frías como las nalgas de un muerto de coronavirus con una sopa de mariscos: Resusscite á la Vie.