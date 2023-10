La saliva no llena las presas

Con la temporada de lluvias a contrarreloj, sólo un portentoso milagro podría salvar a todo el ciclo agrícola en el estado y en general en la región noroeste, lo saben los agricultores que ya han hecho misas y oraciones, pero ni la esperanza de que entre “Lidia” en Sinaloa mantiene una certeza para las siembras de manera óptima.

El cambio climático del que tanto se habló ya está en puerta, y desde el Estado mexicano nuestros políticos se siguen perdiendo en la discusión de puras politiquerías de siempre, cuando a estas alturas ya debería de existir todo un programa para generar la infraestructura de gestión del agua, como se ha demandado por años.

La saliva no llenará las presas, las acciones concretas al menos paliarán esta crisis que se avecina. Confiarse en que habrá un milagro de última hora, es dejar a la azar el momento de tomar decisiones a la altura de una sociedad que quiere una visión estratégica, no políticos perdidos en discusiones bizantinas.

En el estado se aprovecha solamente un 2 por ciento del agua de los mantos freáticos, y esta mínima parte se dedica para las comunidades que cada año padecen el estiaje en las zonas alejadas de las ciudades.

Es cierto que los mantos tampoco se pueden sobreexplotar, pero debido a que no hay estructura también es una certeza que es un recurso con el que esta temporada al menos no se podrá contar ante la emergencia de la escasez de lluvias. Si bien está anunciado el ingreso de una tormenta, es posible que no sea suficiente con el bajo nivel de los embalses, que rondan el 28 por ciento en general. ¿Remontará al 50 una tormenta? ¿Es bueno dejarle a la naturaleza la última palabra?

Ni el Poder Legislativo, que debería generar marcos normativos para la gestión de los recursos hídricos ni el Ejecutivo, que debería ya estar tocando puerta ante la posible catástrofe, les parece preocupar tanto este tema.

En cambio, las campañas electorales parecen ser la emergencia para una clase política que cada vez más desgastada, desprestigiada, enfocada en cómo disputarse el poder, mientras los ciudadanos tocan fondo en una incertidumbre lacerante. Al tiempo.

En agonía por la sequía

Sin lluvias en el estado de Sinaloa y con el nivel de las presas por debajo del 50 por ciento, la situación de la sequía se agrava en todos los municipios, lo que traerá una severa crisis económica que desencadenará el fracaso del ciclo agrícola 2023-2024 con afectaciones fuertes en el sector ganadero.

En el sur de la entidad, la preocupación se apodera de los ganaderos, donde el 40 por ciento de los productores analiza vender sus animales antes de perder ranchos y vacas debido a la falta de agua y alimento; mientras que en el sector agrícola quienes realizan la actividad enfrentan una situación complicada que se grava con sus deudas, en espera de la cobertura de pagos y la incertidumbre de lo que genera la falta de agua en las presas.

Y es que las altas temperaturas y falta de lluvias están quemando y secando los cultivos de hortalizas en Mazatlán, Escuinapa y Rosario.

Y aunque a pesar de la complicada situación los productores confían en que la situación cambie, prácticamente están en manos de la naturaleza y las afectaciones económicas serían catastróficas, ya que en Sinaloa se concentra gran parte de la producción de hortalizas de todo el país, como chile, tomate, tomatillo, maíz, frijol y sorgo.

El pronóstico para octubre dice que hay una mayor susceptibilidad a la formación de fenómenos climatológicos en el Pacífico que podrían beneficiar con lluvias directamente a la región o al sur del estado. La triste realidad es que si no llueve, la producción será limitada.