“La ruptura” derRocha Moya-Cuén

Después que el Dr. Ernesto Hernández Norzagaray desbroza el yerbajo político gubernamental, universitario y de partidos Morena-PASUAS con el SAT, ahora sí, en el impuro Sinaloa, se cita con la apertura de un final sinfinal que se insinúa-sinuosamente sobre un campo de batalla, no para la guerra y sí para los conflictos de intereses con la cátedra del poder, a todo modo sinaloense.

“En definitiva, los sinaloenses estamos presenciando el desmantelamiento de lo que se ofreció en campaña y será lo que se le antoje finalmente al grupo en el poder, lo que pudo ser un camino civilizado para atender los problemas del estado y en especial, los de la educación, por lo pronto podríamos estar viendo la instalación de un campo de batalla donde unos seguirá buscando tener el control político y otros mantener sus esferas de influencia”.

DerRocha Moya con el gobierno estatal-Morena y Cuén con la UAS-PAS, exrectores que han llegado hasta donde están, les ha llegado la hora de las deshoras en que todo lo acumulado y lo despojado a Sinaloa y a la Universidad debe reponerse en su lugar, y si no que el Estado-Obrador les quite lo robado al pueblo sinaloense, por si el pueblo bueno y sabio no estaba enterado lo que han hecho los funcionarios gubernamentales y universitarios, para los cuales no hubo ni hay camino civilizado en un estado corrompido con una educación fraudulenta entre el negocio de la excelencia doctoral (de y en) los exrectores, como si Don AutoE(u)logio Guerra, no hubiese existido más que a cuenta-de-Cuén.

DerRocha Moya y Cuén, no son diferentes ahora con los mismos de antes, cuando tienen una trayectoria entrecruzada universitaria-política, común y corriente, que en sus respetivos orígenes están las causas, los efectos y las consecuencia tras la búsqueda y el encuentro del poder político y universitario que, en lugar de haberlos sensibilizado, los ha endurecido en cuanto y en relación al poder mismo-por sí mismos, derRocha Moya según por la izquierda-liberal y Cuén a según por la derecha conservadora, alcanzándose y pisándose los talones y los callos y picoteándose las crestas como los gallos de rancho y cacaraqueando con gallinas y los pollos en sus respectivos palos de gallinero o entre las ramas de los árboles, esperando haber-a ver quién cae primero todo desplumado, no sin antes mover el palo y los árboles con sus tormentas de mierda, las cuales, y por su bien, el Estado-Obrador, les puede enseñar-aprender con la educación de la mañanera en la semanera, con o sin tapabocas.

El gobernador como el secretario de salud, siéndole y haciéndole a los doctores del dolor ajeno y del propio (de y para) los sinaloenses, si no les gana el cinismo político que lo padecen en la sangre de la vena y la venia política con sus ajenos y sus propios agrimensores-partidariosterritoriales, fuera y dentro de congreso estatal, están en su derecho y en su deber de imputarse hasta lo legal de lo ilegal con las pruebas que el respeto al debido proceso es y será de acuerdo al antojo en que la justicia está fuera o dentro del gobierno estatal como afuera y adentro está la universidad, limitándose o extralimitándose el poder, a todo modo, a dos exrectores con los dolores mera y meritocráticamente ganados porque son dos doctores que deben cuidarse más de sus propios dolores, y no, de los dolores ajenos de los vivos, los muertos, los desaparecidos y los desplazados por el narcosicariato, los desconocidos por el coronavirus, las mujeres por el feminicidio, los pescadores arando en la tierra y los pescadores-pescando en la tierra con los ganaderos ordeñando a las vacas con las ubres de la sequía lechera.

“La ruptura” derRocha Moya-Cuén es de un roto para un descosido, haber-ver de qué cuero-remiendo salen más correas, si el de Batequitas o de Badiraguato que para los sinaloenses políticos y universitarios puedan que sean los mismos, aunque digan que son diferentes, posiblemente se ganen o se pierdan por son indiferentes a cualquier causa donde la ética y moral son iguales en el gobierno y en la universidad sinaloenses (de y para) los sinaloenses.