En La poesía del futuro, el autor, Sre-ko Horvat, se hace una pregunta con una respuesta:

"La pregunta", escribe, "ya no es cuándo ocurrirá la catástrofe, y qué sucederá cuando suceda. La pregunta más pertinente y constructiva es: ¿qué pasa si el apocalipsis ya está teniendo lugar a nuestro alrededor? En lugar de esperar al Mesías (...) la tarea principal de hoy es centrarse en las luchas locales y cuestionar la propia temporalidad del 'realismo capitalista', la sensación prevaleciente de que el apocalipsis está por venir y que no hay alternativa, mientras que en realidad está sucediendo ahora y la alternativa tiene que construirse sobre sus ruinas".

Y para no andar revoloteando como palomilla alrededor de la luz de un foco encendido a medianoche, en la canícula de agosto, la pandemia es más letal que cualquier lluvia matapolvos y encharca calles, mientras el mundo de gente va y viene de ningún lugar, consumiéndose en las ganas de comprar.

Nadie lo siente como una frivolidad, acaso más una necedad que una necesidad: la gente puede y quiere distraerse, porque no se está en la antigüedad y se vive para la modernidad.

¿Qué tanto es demasiado cuando la plenitud se llena con la vaciedad: si las ruinas son del pasado, por qué no contemplarlas en el presente entre lo real social y la realidad virtual real, desde las ruinas materiales de Jericó a las enruinadas vidas humanas (de y en) Palestina?

Si apenas es el coronavirus en lo alto del mundo, en medio de cielo y abajo en la tierra, la génesis del apocalipsis es el comienzo y el final de lo que nunca acaba pero socava desde los huesos cardios al corazón y a la memoria.

El holodomoro ucraniano de Stalin y el holocausto judío por Hitler son el genocidio del Estado Sionista de Israel contra la Franja de Gaza en el Estado Nacional Palestino, los machetes de los Hutus versus Tutsis con la carnicería en Ruanda como paradigmas y estigmas, paralelismos y totalitarismos a la medida-desmedida de los imperios, comunismos y capitalismos.

Hay que hacerse una pregunta obligada, por ética y por moral, a las exigencias del pasado con el presente:

¿Se puede escribir poesía durante y después de la pandemia?, no porque lo haya sentenciado T. Adorno y sí porque escribió Primo Levi después de Auschwitz, suicidándose después “del después”, haciéndolo también un joven escritor palestino, Mohanned Yunis, en la Franja de Gaza con el durante-asedio de Israel sobre Palestina.

Tan cierta y tan incierta la respuesta cuando la pandemia se prolonga y nada más se aplana sobre la hoja en blanco, si no temerosa a los demonios, por lo menos o más, sí a los contagios, guardando o no la in-sana distancia o quedarse en casa para escribir algunos poemas para el presente mediato y mediático, puesto que la poesía del futuro es hoy y ahora, aunque Babelia de El País y El Cultural de El Mundo pagan para que, los poseídos por la pandemia, escriban, desde su confortable confinamiento, algunos textos, mientras se rascan las nalgas.

Lo de La poesía del futuro ha de estar en la utopía, aunque ahora la utopía tiende a la distopía de lo malogrado o de lo frustrado, por la manera en que se conducen los gobiernos y los gobernados y por la forma en que el capitalismo de lujo, funeral, digital y de vigilancia se va conformado en los Estados-nación y hasta con las revoluciones primaverales de manual y de plástico.

De todos modos y de todas maneras, el todo modo, en la poesía del futuro, ha de estar imbricado en el activismo poético-político de Horvat, cercano colaborador de Slavoj Zizek, y como uno no es un despistado y se ve a donde lleva la pista con la poesía del futuro, la filosofía política como la poeisis en la polis de Platón, es una exigencia del todo modo de pensar con el corpus cerebral de la razón y la acción, y no, en la inacción de la contemplación virtual, porque no se trata nomás del coronamiento del comunismo zizekiano o de la crítica al capitalismo de Chul Han, en lo que el durante y el después de la pandemia, no están nada más en la nueva normalidad de la anormalidad local y global, porque después de los comunismos y los capitalismos los que siguen son los pos(t)capitalismos pos(t)apocalípticos, menos salvajes y más domesticados, lujosos, digitalizados, vigilados y funeralizados.

Como no se es un despistado, tampoco, se es un optimista en los asuntos públicos y en los problemas sociales que son evidentes y presentes en la tematización local y global de la pandemia en la salud y en la economía, la gente, está en todas partes con las mismas gentes y las mismas costumbres, atraída y jalada por el placer y el gusto del asco ante cualquier peste con la innovación de haberse procesado tanto en un mercado de Wuhan como en el campus de Silicon Valley.

Cuando lo real social se ha transformado en un sucedáneo de la realidad virtual real, pasamos de los virus a los parásitos de nosotros mismos, cómodos y confortables, plenamente, vacíos: la sensación del vértigo en el horror vacui de no sentir nada por nadie y por alguien, y por esto, los perros románticos, no nos quieren, por siempre.