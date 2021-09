La pepena de Morena ahora va a lo grande

En el 2018 fue la famosa tómbola, donde Morena pepenaba desde un cobrador hasta un repartidor de pizas para que lo representara en el proceso electoral que se avecinaba, –aclarando que son oficios dignos-, pero que no tenían los conocimientos suficientes, para ser, por ejemplo, un buen administrador o un avezado legislador.

Después de que reclutaron aquí y acullá a los que querían rifársela con Morena, porque prácticamente era un movimiento desconocido, entraron a la tómbola y los suertudos llegaron a los congresos, sin conocimientos sólo con su “cachito” de lotería bajo el brazo que los acreditaba como candidatos y que el tsunami López Obrador los llevó a donde están, sin compromisos y sin pertenencia al partido que los hizo ganar y para muestra un botón: la composición del congreso estatal.

Que nos desmientan los que se dicen morenistas, muchos si no es que la mayoría, para empezar ni siquiera se han querido afiliar al partido, pocos son los que tienen un lazo de conexión con el partido, ese sentido de pertenencia que es fundamental para la autoestima, para establecer vínculos afectivos y ahí están las consecuencias: todos peleados con todos, buscando siempre su provecho.

Por eso, López Obrador conociendo el monstruito que creó, está buscando otra salida y ya empezó a pescar, ya no es pepena, no es lo que caiga para el 2024, ahora es a lo grande, no se está fijando en charalitos, busca peces gordos que le den continuidad a su proyecto que el PRIMOR ahora sí sea de verdad, no de dientes para afuera.

Al anunciar López Obrador que Quirino Ordaz Coppel será embajador de España, les cayó como agua fría, incluso, al mismo gobernador electo Rubén Rocha Moya, por las lecturas que trae, lo ha protegido tanto que ahora los morenistas y un gran número de políticos y ven a Quirino en la boleta electoral como el próximo presidente de la república.

No es una idea descabellada, Quirino ha sido leal, “lo que usted diga, señor presidente”, ha sido su normativa, así sea en contra del mismo pueblo que lo eligió y para López Obrador, el silencio y servilismo de Quirino le ha quitado el estigma de fuchi, caca, o de conservador-

No, Quirino, para el presidente es otra especie, aunque sea millonario, no es de esa clase media, individualista que le da la espalda al prójimo, igualmente desmiente a los diputados de Morena en Sinaloa que el Ejecutivo gastó millonadas en crearse una imagen de buen administrador, de buen gobernador.

Quirino no cabe en los ricos que son individualistas, “que le da la espalda al prójimo, “aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole, partidarios de que el que no transa, no avanza. Es increíble cómo apoyan a Gobiernos corruptos, increíble”, dijo López Obrador después del proceso electoral.

López Obrador y Quirino, son gente buena, como el mismo presidente lo ha dicho, pese a que los diputados de Morena, en tribuna a cada rato, satanizaban al gobernador y los diputados del PRI a defenderlo.

Todavía para el grupo parlamentario de Morena en el congreso local no les cae el veinte, siguen pasmados…hasta el momento se vive un silencio profundo sobre el tema, a ver, si todavía tienen humor como lo habían anunciado de hacer la glosa del Quinto Informe de gobierno con los funcionarios del estado.

De seguro, -aunque ya habían dicho, que había tiempo-, ahora salgan que siempre no, o bien, digan con que todo está bien, pese a las denuncias que hicieron en tribuna de mal manejo de los recursos del súper gobernador.

Se ahoga el pueblo en la Presa Santa María

Es muy conocido que el crecimiento y desarrollo de los pueblos, municipios y ciudades se da siempre sacrificando la tranquilidad de otros pueblos quienes terminan pagando las consecuencias y muchas veces sin recibir nada a cambio.

Tal es el caso del pueblo de Santa María, este pequeño pueblo asentado en lo alto de la sierra de Rosario el cual quedará bajo el agua al momento de construirse la presa de nombre “Santa María” que vendrá a acabar con la cultura y tradición de estas familias.

En la reciente visita que realizó AMLO a Sinaloa para supervisar los trabajos de esta obra hidráulica que servirá como detonante de la economía en el sur del Estado, los pobladores aclamaron el rescate de su iglesia.

Aunque ya se les construye el nuevo centro habitacional, donde se contempla que los pobladores tengan una buena calidad de vida, estos aún expresan sentir tristeza al tener que verse obligados a dejar el calor del que ha sido su hogar por años.

Hay quienes reclaman aún, porqué son ellos quienes tienen que sacrificar prácticamente sus vidas por que se beneficien otras personas y no se pudieron oponer a ello.

Hoy solamente les queda esperar que el Gobierno les cumpla con los compromisos que se tienen económicos y que el espacio donde van a vivir a partir de unos meses más, les brinde la tranquilidad en su hogar.