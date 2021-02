La otra equidad de género

Al PT no le quedó de otra…mandó a las últimas de la fila, a las que desgraciadamente, las mujeres empoderadas, las que han buscado, las que han luchado para que se les reconozca la equidad de género, al conocer el nombre de las candidatas a la gubernatura, quizá no sabrán dónde esconder la cabeza.

El PT no quiso hacer mancuerna con Morena y pomposamente destapó a sus dos “flamantes” precandidatas. Empecemos por Gloria González Burboa, llegó a la diputación bajo las siglas del PRI. Siempre se dijo, que se la regalaron. Una diputada que llamaba la atención en las curules, pero no crea que por su talento, sino por su belleza.

En los pasillos de las curules, las diputadas, quizá por envidia, ventilaban lo que gastaba en operaciones estéticas. Los legisladores por su parte admiraban su belleza y comentaban que estaba buena para representar la miss sinaloense, pero no para ser legisladora, cuyo trabajo siempre fue gris.

Ella formaba parte del grupo denominado por la Sesenta y Dos Legislatura “los mudos” porque pocas veces participó, siempre se le ligó con el grupo del ex gobernador Juan Millán.

El grupo parlamentario del PRI, cuando les dijo “babay”, ni siquiera les peso, porque si no se movía de su curul, no se notaba su presencia. El PRI de vez en cuando le redactaba algún Punto de acuerdo para que subiera a tribuna, o la utilizaba para solicitar desde su curul “las dispensas de las lecturas de las iniciativas” y si no utilizaba el acordeón, hasta en eso se equivocaba.

Los priistas la consideraban traidora, nunca olvidaron aquella votación donde la diputada se unió a los panistas, pese a las súplicas de su coordinador Víctor Godoy, para que votara a favor de la autonomía de la Auditoría Superior del Estado, después se supo de que ya andaba en pláticas para que la alianza PAN, PRD, PAS la nombrara candidata en el 2018 a la presidencia municipal de Choix.

Fue presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas, quedándole a deber a estas comunidades que incluso en esta Legislatura han estado impulsando una ley de gran calado que les haga justicia de una vez por todas a estas comunidades.

De Iliana Zenith García Dueñas, se decía que era gente de las hermanas Millán Bueno, la catalogan como una mujer intolerante, déspota. Cuando la nombraron directora del Comité Municipal para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar, hizo todo lo contrario.

La función de ella era precisamente atacar la violencia contra las mujeres, y ella, interpretó de manera contraria su trabajo: hostigó y ejerció violencia moral contra los trabajadores del municipio, no solamente mujeres, también arremangó contra los hombres.

En menos de un mes la funcionaria fue separada del cargo, por el alcalde, atendiendo la demanda del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, cuyo texto fue duro. El propio líder sindical, Héctor David Alarid pintó de cuerpo entero a la funcionaria al dejar caer poco a poco las palabras:

“No es grato para un sindicato pedir la destitución de alguien porque es persona, es ser humano, es mujer, es mamá a lo mejor, desconozco parte de su vida, pero faltas al respeto a los trabajadores y eso sí no podemos tolerar. Es muy lamentable, pero dándose las condiciones donde los trabajadores al acudir al sindicato en apoyo, Lloraron las gentes ahí; estuvieron llorando los trabajadores y más las trabajadoras eventuales, trabajadoras de confianza con el temor de que las puedan destituir, y la verdad es muy lamentable que en estos tiempos se den este tipo de cosas”,

Su cese fue fulminante…

PINGÜINARIO, OTRA HISTORIA

Alguien pudiera pensar que las instalaciones del Acuario Mazatlán están saladas o que requieren de una limpia, ya que no bastó con el colapso que sufrió el Tiburonario, al rompérse uno de los acrílicos de la pecera, un mes después de ser inaugurado, sino que ahora, de nueva cuenta, en las obras que se realizan en su conversión a Pingüinario, la improvisación y la falta de planeación provocaron daños en la pared del estanque principal.

Desde un principio de la obra, a los albañiles que trabajan en la adecuación de estas instalaciones se les prohibió perforar la pared de apenas un espesor de 20 centímetros ni siquiera con un clavo, pero quienes colocaron la decoración del estanque para asemejarlo al ambiente natural de los pingüinos lo hicieron hasta con taladro en mano.

¿Cuál fue el resultado? En la primera prueba con agua que se le hizo, el estanque destiló agua a borbotones, aunque no a chorros como sucedió con el Tiburonario. Cuando menos esta vez, se dieron cuenta en las pruebas y no después del corte de listón, el cual estaba programado para abrir sus puertas el pasado mes de diciembre.

Todo parece indicar que la fecha de inauguración del Pingüinario se pospondrá de nueva cuenta, ya que toda la decoración tendrá que ser removida para impermeabilizar y fortalecer la pared del estanque hasta que deje de filtrar el agua.

Esperemos que no nos salgan como en el primer proyecto en el que se anunció una inversión inicial de 30 millones de pesos y al final se gastaron 80 millones de pesos, suceso considerado hasta hoy como el fraude y engaño más escandaloso de Mazatlán; para el Pingüinario se tiene planeado ejercer 20 millones 300 mil pesos, pero con tanta improvisación y falta de planeación, pudiera repetirse la historia.