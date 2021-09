La orfandad del PRI sinaloense

A quien no hay que perderle la pista es a la dirigencia estatal del PRI, ¿cuál será su destino, que les espera ahora que va a quedar huérfana porque “papi” se va a las Europas?

En la misma situación está el grupo parlamentario del PRI en la Sesenta y Cuatro Legislatura, desde que se supo que Quirino Ordaz se va como embajador a España atendiendo las órdenes de López Obrador, los diputados electos empezaron a deshojar la margarita.

Desde que se conformó en grupo legislativo –ocho diputados-, de inmediato se dijo que Ricardo Madrid sería el coordinador.

Ricardo Madrid era el elegido del dedo bendito del señor, sin duda tiene los méritos, es un joven preparado en las mejores instituciones de la localidad. Fue secretario particular de Quirino, luego pasó a ser el titular de Sedesol y uno de los más cercanos al gobernador.

Cuando se dieron a conocer las plurinominales del PRI, los políticos que saben, decían que si bien es cierto que Gloria Himelda Félix tiene sus “moditos” iba a ser la coordinadora por la vasta experiencia, no lo fue, porque si bien es cierto tiene cercanía con el gobernador, no la suficiente para destronar a Ricardo Madrid quien no tiene ninguna experiencia política, sólo ser “amiguis” de Quirino.

Por qué hablamos de orfandad del PRI Sinaloa, nada más y nada menos porque desde el CEN ya se la sentenciaron a Quirino, y esto, sin duda hará carambola entre su gente.

Cabe recordar que el dirigente tricolor Alejandro (Alito) Moreno Cárdenas cuando el gobernador fue invitado por López Obrador para irse a España como embajador, Alito puso el grito en el cielo.

"Cuando un gobernador priista quiere sumarse a las actividades de un gobierno de partido distinto al nuestro, debe someter a consideración del Consejo Político Nacional la solicitud, y éste decidirá si aprueba o no la participación", señaló.

Y agregó que de no llevar a cabo el procedimiento anterior, se puede llegar a "la pérdida de la militancia".

Hasta el momento, dicen que Quirino no ha presentado ninguna solicitud, a lo mejor, tiene miedo de que AMLO lo reprenda.

Poco a poco algunos legisladores se quieren deslindar de Quirino de dientes para afuera, aunque la mayoría está copada por Morena, por ejemplo, el diputado y yerno de Aguilar Padilla Mario Arredondo, por el apoyo que dio el ex gobernador a Rocha Moya,

Conny Zazueta de quien se dice que solamente tomará protesta, estará escasamente un mes, mientras que termina su mandato el gobernador y se va como una de sus fieles colaboradoras, entonces, entrará su suplente Irma Tirado, ella, si un poco más desligada de Morena.

Con respecto a la dirigencia estatal, se decía que Sergio Jacobo sería el próximo presidente estatal, sin embargo, la cercanía del diputado con Quirino lo aleja de esa posibilidad, pero su futuro está asegurado al ser amigo, ya que en algunos puestos que ha tenido Rocha Moya, ha sido su más fiel colaborador.

De seguro la dirigencia nacional no va a querer saber nada de Cinthia Valenzuela Langarica –hay que recordar los deslindes que hizo cuando el CEN cuestionó la ingerencia del narco durante el proceso electoral de Sinaloa-, además es hechura de Quirino Ordaz Coppel, pese a que ella se siente ya la Diva del Congreso, llega con un séquito de colaboradores, principalmente de gente que le mueve su imagen, dicen las malas lenguas que lo que le deben de cuidar y ayudar a bajarle los humos.

“BACHATLÁN”

A pesar de que "el químico" Benítez Torres asegurara que este 2021 sería el año de las colonias de Mazatlán, no deja de apostarle a la remodelación y rehabilitación de las avenidas de la zona turística.

Recientemente anunció que después de la Gabriel Leyva se continuaría con la remodelación de la avenida Emilio Barragán hasta El Faro para convertirla en una vialidad totalmente turística, también adelantó que se llevaría a cabo el reencarpetado de la avenida Pesqueira, desde Juan Carrasco hasta el Puente Juárez.

Aún y cuando dice hacer todos los días un recorrido de supervisión por toda la ciudad, no se ha dado cuenta o no ha querido reconocer, las condiciones en las que se encuentran las calles y avenidas en las colonias populares del puerto.

En vísperas de su tercer informe de gobierno, asegura que no deja nada pendiente, y si llegara a quedar algo, tiene otros tres años para sacar adelante lo que haya quedado rezagado, pues recuerda que estará otro tres años más en la presidencia municipal.

Las recientes lluvias hicieron aún más visibles y sufribles los cientos de baches, deformaciones, pozos y desniveles que hay por toda la ciudad y los colonos exigen que tiene el mismo derecho a tener una calle en buenas condiciones, como las que hay en la franja turística.

En avenidas como la Jabalíes, Delfin, Pino Suárez, Ladrillera y en las calles 21 de Marzo y Teniente Azueta, Benito Juárez el Centro, tiene el mismo problema en común desde hace varios meses y no se ha hecho nada al respecto

Y no se diga la avenida Insurgentes, que de extremo a extremo, en sus casi dos kilómetros de longitud, tiene decenas de baches, de todos los tamaños y profundidades. Ponchaduras, caídas y demás accidentes han provocado estos desniveles, porque la gran mayoría, por no decir que ninguno, ni señalización de precaución tienen.

Ya vemos que sí, que "el químico" si se llevará pendientes para su próxima gestión. ¿Qué excusa pondrá en los próximos tres años cuándo le pregunten por qué hay tanto descuido en Mazatlán, ¿seguirá culpando a las anteriores administraciones?