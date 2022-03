La operadora de Rocha para la revocación

En días pasados se corrió la noticia que la subsecretaría de Bienestar, Sthefany Rea Reátiga, había sido movida del cargo a otro lugar. No dijeron que había salido de gobierno, sino que el gobernador Rubén Rocha Moya le tenía un buen encargo que no se podía revelar.

Pero resulta que fuentes de Gobierno confirmaron que la funcionaria solicitó una licencia a su encargo como subsecretaria y subalterna de Ruth Díaz Urría, para convertirse en una de las operadoras de la estructura de Morena con con la finalidad de impulsar la revocación de mandato.

Para nadie es un secreto que esta consulta que ha llevado al presidente y a todas sus “corcholatas” a debatirse en un ruedo intempestivo en contra del Instituto Nacional Electoral y de la oposición, tan desdibujada como siempre.

Por eso, la revocación (o lo que en realidad quiere el morenismo, ratificación de mandato) se ha vuelto un asunto de Estado en el que todas y todos los gobernadores del partido en el poder se están metiendo de cuerpo entero para juntarle los 37 millones de votos necesarios al presidente para que la consulta sea vinculante.

Por eso, también, les urgía contravenir legalmente la ley con la modificación que hizo la Cámara de Diputados y el Senado, vía fast track, sólo para decir que ahora sí es legal violar la veda electoral, tal y como lo están haciendo todos los funcionarios al promover de manera cínica la enésima campaña de AMLO.

Lo cierto es que si Rocha envió a Rea Reátiga a operar y luego el diputado Feliciano Castro opera la otra estructura de promoción y movilización, sólo nos queda esperar un abundante acarreo en la consulta del 10 de abril. ¿En verdad convirtieron esto en una elección de Estado? ¿Y el uso de recursos públicos para tal fin? En el país de no pasa nada, lo que menos importa es en qué se gasta el dinero del pueblo.

HÁGASE LA LEY EN LOS BUEYES

En antaño los perredistas, hoy morenistas, la mayoría, se desgarraban las vestiduras para gritar, denunciar y descalificar a los priistas, principalmente, porque funcionarios no sólo desviaban recursos, sino que hacían campaña en favor de tal o cual candidatos, sin respetar la veda electoral.

Aprovechaban cualquier foro para hablar de fraude electoral, primero, luego, casi siempre sin pruebas de que tal o cual personaje estaba desviando recursos, y pedían hasta cárcel para aquel osado funcionario que haciendo gala de su poderío desafiaba al puñado de perredistas soñadores, haciendo campaña en horas de oficina, promoviendo el voto, e incluso, en mítines le levantaba la mano a su candidato.

Quienes no recuerdan las acaloradas discusiones de Liberato Terán Olguin, de Juan Figueroa de Ahudomar Ahumada Quintero, de Imelda Castro, de Ramón Lucas y hasta de Feliciano Castro.

Sus gritos quedaban en el desierto, porque no había candados en la ley electoral, mientras en las principales ciudades del estado estaban tapizadas de espectaculares. En las plazas públicas no había un resquicio donde no pusieran propaganda, además de las consabidas banderitas tricolores.

Era una verdadera feria, donde los recursos financieros sobraban para hacer campañas, vino la reforma electoral apalancada por el entonces candidato del PRD Andrés Manuel López Obrador, con esas reformas, los candidatos y funcionarios empezaron a cuidarse más, el folklor y colorido de las campañas quedaron atrás.

Principalmente la veda electoral empezó a funcionar, el gobierno estatal, los municipios dejaban de promocionar sus obras, pobre de aquel funcionario que se le “chispoteara” alguna palabra alusiva a la campaña, había sanciones, incluso, ahora, Jaime Rodríguez “el bronco” ex gobernador de Nuevo León está en la cárcel, precisamente por no respetar la ley electoral.

Aquí es donde se entrampan todos los decires y las acciones, porque como dice el dicho que se haga la voluntad en los bueyes de mi compadre, ya que si se aplica la ley, también doña Delfi –Delfina Gómez, secretaria de educación Pública- quien descontó de la nómina a los trabajadores cuando era presidenta municipal de Texcoco para apoyo a campaña electoral.

La violación a la ley electoral es constante, la viola empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero quién no recuerda que cuando fue eterno candidato se quejaba de todo, mostrando su enojo y desaprobación, por lo que impulso la ley electoral, pero tal parece que ya se le olvidó que aquello que exigía a los que estaban en el poder, ahora que lo ostenta no solo hace caso omiso a las disposiciones, sino que hasta se burla.

En el caso de Sinaloa, con su bonhomía de viejito dicharachero, Rocha Moya de inmediato agarro el toro por los cuernos y en su semanera se dijo dispuesto a promover la revocación de mandato pero para que la gente vote a favor del presidente, porque explicó que no puede mantenerse al margen, en principio, porque es partícipe del proceso de transformación que se está instaurando en el país; segunda, porque es partidario al 100 por ciento del presidente Andrés Manuel López Obrador y, tercera, porque el proceso de revocación de mandato, es un logro de la democracia y el sentido de la misma.

Le siguieron el secretario general de gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, quien también muy ufano aprovecho un evento público para manifestar “que siga López Obrador”.

Además la promoción de López Obrador, se ve por todos lados, espectaculares aparecieron de la nada durante la veda electoral, igual la entrega de pegotes para los carros con la cara sonriente de López Obrador, es decir, que la ley se haga en los bueyes de mi compadre.

Nunca hagas lo que no te gustaría que te hicieran, frase que pudiera aplicarse en un futuro, a los que hoy sin recato alguno están violentando la ley, porque no todo el tiempo van a estar en el poder “el pueblo sabio” se puede cansar.