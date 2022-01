La Ociosa Moviola de la 4T/18-24

Con lo que le toca a uno personal y ciudadanamente, no votaré por la revocación-ratificación del mandato presidencial, cumpliendo así con algo que no tiene razón alguna ni siquiera con la razón del Estado-Obrador, más que con la imaginación crítica al no darle crédito democrático al presidente de todos los mexicanos, liberándome de los liberales y los conservadores, abrigándome con el frío invernal de la sierra y la fresca humedad tropicalde la costa, con o sin el tapabocas y guardando distancia conmigo mismo y l@s gat@s en La Casalta y la terraza, viendo entre los tinacos y los tendederos de las azoteas cómo la ropa de vestir y de cama ondean, se envuelven y amortajan con el aire y el grisáceo atardecer fondeando en el puerto, luciendo la ciudad someramente anegada en las aguas negras con las basuras y escucharse de una bocina ambulante con música de banda que la Gran Plaza Comercial invita a unas ofertas para el Blue Monday, pasando de largo el día de Martin Luther King Jr., naciendo y viviendo con un sueño, protestando y muriendo con una bala en la garganta, importando las vidas negras cuando todavía las asfixian y las tirotean la policía blanca from & made in USA.

En el centro y en la periferia de todo y con todos nosotros y los otros, los demás y la gente, la anticipación, la asignación y la designación a todo modo del poder-por sí mismo, por lo que sea y por lo que es y está a modo de cada quien se polarice y se confronte al engaño mediático de nosotros mismos por los otros, los demás y la gente, uno que es individuo-indiviso por decisión propia y en riesgo de que nos lleven entre las patas del elefante reumático ungido con el VapoRub de la nostalgia remedial como remedio, quizás no o tal vez sí, la enfermedad generacional del anacronismo social en la salud como en lo laboral sea la longevidad del emisario expresidencial del pasado con el posesionario presidencial del presente, así como los embajadores y cónsules son los hombres y las mujeres del Presidente por los servicios prestados a las gobernanzas estatales, López Portillo mandó a Luis Echeverría a las Islas Fiji, poniéndose uno a malpensar que si el presidente no tiene un pecho como bodega, si le da lustre a su investidura con los cómplices en las casas de la Extranjería diplomática para que le sirvan-sirviendo y sirviéndose, no siendo todavía así con El Quirino-Puro Sinaloa del PriMor en España, nomás porque: “Cuarenta mañaneras golpeando a España tienen, por fin, una respuesta del Gobierno socialista. No queremos a Quirino Ordaz. Sin perfil diplomático y convertido en pieza de cambio comercial en beneficio del PRI, a España le sobran motivos para no otorgarle el beneplácito”.

La ociosa moviola de la 4T: 18-24, tuvo la virtud hasta antes del 2018, llegando para quedarse hasta el 2024, transformando la virtud en una realidad virtual real-politik con la cancelación de la corrupción por el presente en una trayectoria rebasándose por sí misma por el centro, la derecha y la izquierda con los fantasmas del Vamos Bien al frente y a los lados, yendo, viniendo y regresando por los destinos que son varios con los muertos, los desaparecidos, los desplazados, los desconocidos, los feminicidios y los migrantes con la anticipación, la asignación y la designación que si no se precipita tampoco se frena ante las vías férreas como en un “road movie” entre el amanecer de las mañaneras y el anochecer de las adormideras en el país de las sombras espectrales.

Santiago Alba Rico, se (nos) pregunta: “¿Ocurren siempre las mismas cosas y las vivimos de la misma manera?, a lo que me mantengo y sostengo que en el país de las sombras espectrales vivimos siempre las mismas cosas aunque las mismas cosas y las diferentes cosas, ahora son: no somos iguales con las cosas de la gente y los demás, de los otros y nosotros, porque el Estado de las Cosas (de y en) el Estado-Obrador son más las cosas de la cantidad que de la calidad, más las cosas de la necedad que de la necesidad en lo que haga falta para sobrellevar sexenal y presidencialmente la vida/esta con la vida/otra, revolviéndose a programar lo que la anticipación, la asignación y la designación se han extendido y dispersado entre las cosas que son compradas con los dineros alcanzados con el salario mínimo para una vida digna, vivida y transformada, en la próxima presidencia transexenal.

La ociosa moviola de la 4T/18-24 como un movimiento es una máquina-maquinaria-maquínica con la perversidad del pri, pan, prd en el-lamorena con la extorsión-subordinación para la complicidad electoral pasada y venidera porque la hegemonía del liberalismo es serse y hacerse el conservadurismo céntrico con la operatividad de la izquierda con la derecha en el subsistir con la popularidad hecha y derecha por la izquierda todavía corrompida e impune antes, durante y después de la revocación del mandato presidencial: nadie y alguien están diciendo nada sobre el fracaso sexenal, puesto lo que se está diciendo es del triunfo transexenal, lo que viene después del Vamos Bien.

Albert Camus para el pesimismo crítico:

“Cuando la muerte llega a ser asunto de estadísticas y administración, es que en verdad los asuntos del mundo no caminan. Pero si la muerte llega a ser abstracta, es que la vida lo es también. Y la vida de cada uno no puede ser sino abstracta a partir del momento en que se osa plegarla a una ideología. La desgracia es que estamos en el tiempo de las ideologías y de las ideologías totalitarias, es decir lo bastante seguras de sí mismas, de su razón imbécil o de su pequeña verdad, para no ver la salvación del mundo más que en su propia dominación. Y querer dominar a alguien o alguna cosa es desear la esterilidad, el silencio o la muerte de ese alguien. Basta, para comprobarlo, mirar en torno nuestro.”

Cioran o la genealogía de la hegemonía política:

“Harto de lo sublime y de la matanza, sueña con un tedio de provincia a escala universal, con una Historia cuyo estancamiento sería tal que la duda se perfilaría en él como un acontecimiento y la esperanza como una calamidad…”