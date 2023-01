La noche de la democracia mexicana: inadvertida y triste

En buena parte de la ciudadanía, pasó de manera completamente desapercibida una serie de hechos que constituye un momento triste de nuestra democracia. El primero de ellos está relacionado con el riesgo de retroceso democrático que supone el intento de reforma electoral del presidente López Obrador.

Inicialmente, el presidente buscó una reforma constitucional que habría desfigurado la independencia del INE como árbitro del sistema electoral. Planteaba, por ejemplo, que los consejeros electorales fueran propuestos por los tres poderes: 20 por el ejecutivo, 20 por el legislativo y 20 por el judicial (y designados por elección popular). Ni siquiera ahondaré en los riesgos de que un árbitro obedezca a los clamores del público en un estadio. Veamos otro asunto: es fácil imaginar que, de acuerdo con aquella reforma, los consejeros propuestos por el ejecutivo serían simpatizantes de Morena –más aún en un gobierno caracterizado por la sumisión al presidente y la búsqueda de la lealtad ciega–, asimismo que los del legislativo –dado que está en manos de una mayoría también de Morena– serían igualmente simpatizantes de ese partido, y algo similar, aunque en menor medida, ocurriría con el judicial. Es suma, tendríamos un árbitro electoral como el que existía antes de la transición democrática, es decir, un órgano electoral no imparcial, sino del lado del partido en el poder: eso sería un auténtico retroceso democrático.

Sin embargo, el presidente no contaba con los votos suficientes para aprobar esa reforma constitucional, por lo que fue rechazada la noche del 6 de diciembre. Ante ese escenario, el presidente optó por lo que se denominó su plan B (un conjunto de reformas a leyes secundarias con el mismo espíritu antidemocrático: debilitar al órgano electoral). Esto ocurrió la misma noche del 6 de diciembre y a medianoche fue aprobada con modificaciones por Morena en la Cámara de Diputados omitiendo las reglas del procedimiento legislativo. Abyección total: los diputados de Morena la aprobaron sometiéndose a la voluntad presidencial –según reconocieron después– sin siquiera haberla leído. Ante las violaciones al procedimiento legislativo, eventualmente habrá posibilidad de interponer acciones de inconstitucionalidad.

El asunto pasó a la Cámara de Senadores, no obstante, ahí se advirtió que la abyección había sido doble: algún tramposo introdujo en la Cámara de Diputados modificaciones a la iniciativa del presidente aún más ominosas. Por ejemplo, la llamada cláusula de la “vida eterna” que permitiría el traslado de votos entre partidos de coalición para evitar perder el registro. Así la votaron los diputados, sin leerla. La reforma electoral se encontraba ahora en la Cámara de Senadores, pero el presidente de la república manifestó que la vetaría si era aprobada con dicha cláusula. El 14 de diciembre, el Senado aprobó la reforma con modificaciones (pero dejando intacta la cláusula de la vida eterna), razón por la cual fue devuelta a la cámara de origen (Cámara de Diputados). El jueves 15 de diciembre los diputados aprobaron el paquete de reformas electorales (eliminando la cláusula ya mencionada) y fue turnado, de nuevo, al Senado para su aprobación definitiva. No obstante, ese mismo día concluyó el periodo ordinario de sesiones, por lo que el asunto será votado por el Senado en el próximo periodo (a inicios de 2023).

Dije que la reforma electoral del presidente constituye un momento oscuro de la democracia mexicana. Es un hecho desapercibido para el grueso de la ciudadanía y, sin embargo, supone un retroceso democrático. Para muestra un botón: el presidente arguye que el INE es muy caro y debe ser reducido para que sea más austero. Pero la reforma, de ser aprobada en las próximas semanas, en ese supuesto afán de austeridad, va a recortar, desfigurar y, por lo tanto, debilitar al INE, que es su verdadero propósito. La reforma desaparecerá las juntas distritales, fusionará y concentrará facultades de distintas instancias electorales y afectará el servicio profesional de carrera. Ello equivale –estimado lector– a recortar ferozmente al personal médico del IMSS con la finalidad de lograr ahorros. Sostengo, sin exagerar, que esta reforma es una página muy triste de nuestra breve historia democrática: triste porque quizás será aprobada sin mayor resistencia y, sobre todo, porque habrá pasado inadvertida frente a la opinión pública. Su objetivo no es ahorrar, es debilitar a la institución.

Antes la gente me preguntaba si con la llegada de AMLO al poder había habido un cambio de régimen hacia el autoritarismo. Mi respuesta era que tal cosa me parecía exagerada. Considero que, si bien AMLO tiene rasgos autoritarios, el sistema político sigue siendo democrático. Había –acaso– un riesgo antidemocrático, pero solo eso, es decir, en potencia. Ahora, no obstante, me parece que hemos pasado del riesgo a los hechos. Y concentrar el poder desarmando el andamiaje de contrapesos resulta un paso natural en el populismo mundial. Que la tentativa de regresión autoritaria fracase, es otra historia y está por verse. Falta saber qué pasará en el Senado y, en su caso, en la Suprema Corte. Pero contar con un árbitro autónomo es una pieza central de nuestra incipiente democracia. Desfigurarlo paradebilitarlo es y será un retroceso.

Este no es, sin embargo, el único hecho que debemos lamentar. El mismo 14 de diciembre cuando los senadores votaban la reforma electoral, el presidente de la república tuvo el desatino de afirmar que si uno “escucha mucho” a periodistas como Carlos Loret de Mola o Ciro Gómez Leyva “hasta le puede salir a uno un tumor en el cerebro”. Fue un comentario desafortunado, pues casualmente, ese mismo día, Reporteros Sin Fronteras presentó un informe que muestra a México, por cuarto año consecutivo, como el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, incluso más que Ucrania.

Desafortunado también porque al día siguiente, el jueves 15 de diciembre, cuando la Cámara de Diputados votó tristemente la reforma electoral para reenviarla al Senado, Ciro Gómez Leyva sufrió un atentado muy grave. No fue un intento de robo ni de secuestro. Fueron directamente a matarlo mientras se dirigía él hacia su casa. Se salvó solo gracias al blindaje de la camioneta que le proporciona la empresa en que trabaja. Al día siguiente (el viernes), el presidente de la república expresó su solidaridad con Ciro Gómez Leyva, pero el lunes volvió a atacarlo. Como siempre, AMLO se victimizó. Dijo que fue un autoatentado que buscaba desestabilizar a su gobierno. Repitió su letanía de siempre: calificó a Ciro y a otros periodistas como “voceros del conservadurismo”, afirmó que se hacen las víctimas y los criticó porque ganan mucho dinero.

No quiero establecer un nexo causal entre las agresiones verbales del presidente y el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva. Sería un despropósito y no hay pruebas de ello. Pero también sería un despropósito no situar los atentados que sufren los periodistas mexicanos en el contexto de una presidencia de la república concentrada en estigmatizar y calumniar al periodismo crítico. Lo que hace López Obrador no es un derecho de réplica –como dice él–, sino un abuso de poder. Porque el presidente echa a la hoguera de la plaza pública a individuos con nombre y apellido; desde el inmenso poder de la presidencia y con recursos públicos (con las conferencias matutinas) se miente grotescamente, se ataca a ciudadanos, se viola la ley, se hacen públicos datos personales y se lanzan insultos: los llama cretinos, conservadores, corruptos (sin presentar pruebas, investigar ni procesar judicialmente a nadie). Eso es un abuso de poder.

El mismo día en que se dio a conocer que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo y el mismo día en que AMLO dijo que escuchar a Ciro o a Loret de Mola puede causar tumores cerebrales, pues ese mismo día Loret de Mola fue notificado de una demanda por daño moral y pago de indemnización interpuesta por Pío López Obrador (hermano del presidente) por dar a conocer videos en los que aparece recibiendo dinero ilegalmente. Fueron videos que exhibían la canalización ilegal de cientos de miles de pesos hacia López Obrador y que el propio presidente, increíblemente, reconoció que recibía a su vez ese dinero. La Fiscalía General de la República, cooptada por AMLO, se desistió de la acción penal contra Pío. Pero no nos engañemos: por muy antipático que nos resulte Loret de Mola, demandar a periodistas por decir o revelar alguna verdad es simple y llanamente un ejercicio de intimidación.

Recapitulemos: el lunes 19 de diciembre, el presidente descalificó a Ciro. Las burlas continuaron día tras día. El 20 y 21de diciembre siguió en lo mismo. Pero, para colocar la cereza en este pastel de deterioro democrático, el profesor de la UNAM, Guillermo Sheridan, reveló el día 21 otro escándalo: la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel –propuesta y designada por este gobierno– habría plagiado su tesis de licenciatura en derecho. De ser así, se le debería retirar el título de licenciatura, con la gravísima consecuencia de que, por lo tanto, no podría ser ministra, tendría que ser destituida y sus fallos en la Corte deberían ser revisados. Es algo inédito, grave y vergonzoso en México y en cualquier país del mundo.

La reacción de la ministra ha sido doblemente vergonzosa confirmando la esencia de la 4T: su respuesta es chafa, inepta y ha decidido victimizarse. Ha publicado desmentidos que no desmienten nada. Ha presentado falsos testimonios del otro tesista (una persona humilde y de salud delicada), llevándoselo entre las patas sin escrúpulos morales. Aún falta el desenlace de la investigación, pero la UNAM ya adelantó que sí hubo plagio y que todo apunta que la tesis original es la del otro tesista.

A la luz de todos estos hechos, no puedo sentir sino desesperanza por mi país. Es aberrante que los que se presentan como moralmente superiores, rebasen con creces los umbrales del cinismo, el absurdo y la inmoralidad.