 “La Nao el viaje  a la pandemia continua”

Sucedió lo que ya se sabía, que sería imposible para las autoridades controlar la situación de los protocolos sanitarios durante la realización del Carnaval.

No solo el concierto "del Coyote" en Olas Altas se les salió de las manos al registrar más aforo del permitido, sino que en todos los seis días de fiesta, en todos los eventos, nunca se respetaron los protocolos de bioseguridad como se había anunciado.

Incluso en los eventos que se realizaron en el estadio Teodoro Mariscal, dónde dijeron habría un aforo del 70%. Lo que sucedió fue que el otro 30% restante eran las butacas que quedaron detrás del escenario y no porque realmente los boletos vendidos se hayan asignado manteniendo la distancia uno de otro.

De las aglomeraciones y el no uso del cubrebocas en la plazuela Machado, donde también se rebasó el aforo permitido, las imágenes que circulan en redes sociales hablan por sí solas, pareciera que la máxima fiesta porteña no se llevó a cabo en medio de una pandemia.

Era evidente que mil 022 elementos no alcanzarían para contener a más de 200 mil asistentes en la Avenida Del Mar; locales y turistas burlaron los filtros sanitarios removiendo las vallas para entrar y salir de la zona carnavalera a su antojo, incluso en la presencia de elementos de la Policía Municipal.

Habrá que esperar el resultado final del operativo, quedan muchas dudas por resolver como por ejemplo ¿cuántas pruebas gratuitas se realizaron? ¿cuántas salieron positivas? ¿a dónde se canalizaron a los sospechosos o los que confirmaron que si tenían el virus?

Mazatlán y Sinaloa en si, están en un estado latente de incremento de contagios, ¿será que en 10 días la gente, así como hizo fila y esperó horas para ver un desfile o para ver un concierto, hagan fila para ser atendidos en un hospital o para realizarse la prueba del covid?

La irresponsabilidad prevaleció en su esplendor, como autoridad y como ciudadano.

Ganó el Químico el juego

Como un gran precedente, consideró el Secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain el fallo del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa que declaró inexistente la denuncia de violencia política en razón de género que interpuso una regidora del Partido Sinaloense contra el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Además de que haya considerado que un grupo de regidores sí usurparon funciones.

"Obviamente que la sanción fue una amonestación en el sentido de que no lo vuelvan a hacer, pero aquí el hecho es que estuvimos en lo correcto en aquel tiempo cuando decíamos nosotros que efectivamente se había dado el hecho de la usurpación de funciones y lo hicieron de manera reiterada, estaba muy comprobado, queda un precedente", indicó.

Y es que en el primer y segundo día del mes de noviembre pasado, después de la toma de posesión del alcalde Benítez Torres, un grupo de 8 regidores que tenía mayoría, no lo dejó elegir tanto al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero ni al Oficial Mayor, y aunque dejó la sesión de Cabildo abierta, los regidores se encargaron de continuarla y hasta elegir a los funcionarios, cuando esa no era su función.

Ahora con el fallo, el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain aseguró que no harán gran escarnio del mismo, y aunque hay denuncias penales contra los regidores que hicieron o encabezaron esa usurpación de funciones, aclaró que estas siguen adelante por parte de la autoridad correspondiente.

Habrá que esperar qué dice el alcalde Benítez Torres sobre el fallo a su favor. En algunas inauguraciones de obras hizo énfasis que el grupo de regidores no lo dejaron trabajar por espacio de un mes y que pusieron en riesgo la administración municipal. Sabemos que no dejará pasar la oportunidad para denostar, sobre todo contra los regidores del Partido Sinaloense, ya que el Presidente Municipal tiene la costumbre de no olvidar las cosas.

Una vez hizo el llamado a trabajar de manera conjunta por Mazatlán. Tiene la oportunidad de volver a pedirlo o, o bien no perder la oportunidad de estar ahondando su pleito con ese partido. Porque quiérase o no, hay por lo menos tres regidores a quien el alcalde Benítez Torres los tiene con el pie en el cuello. Y no lo olvida.