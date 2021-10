La misteriosa entrega recepción

ANDALE, lo que se anticipaba hace unas semanas, se cumplió rápidamente. Los regidores electos del PAS y MORENA denunciaron que el alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez les está negando su participación dentro del proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento de Mazatlán, por lo cual, decidieron acudir al Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa a reclamar sus derechos políticos.

Hace unas semanas el alcalde Benítez Torres se había reunido con la otra parte de los regidores morenistas, donde había asistido el diputado local Edgar González, lo que levantó algunas voces, sobre todo de pasistas, que se oponían que el diputado fuera el posible próximo secretario del Ayuntamiento.

Pero cansados de que no fueran atendidos, los regidores electos del PAS, América Cinthia Carrasco Valenzuela, Francisca Osuna Velarde, Jesús Osuna Lamarque, Reynaldo González Meza y Jesús Rafael Sandoval Gaxiola, asimismo, se suma el edil electo de Morena, Roberto Rodríguez, mostraron su inconformidad.

Los regidores electos manifestaron a través de un comunicado: “Acudimos al Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa para reclamar que se nos haga partícipes en el proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento de Mazatlán tal y como lo establece la ley, para lo cual hemos interpuesto un juicio de protección de derechos políticos electorales.

“La actitud del Guillermo Benítez hace sospechar que algo esconde, dado que se quebranta la Ley de entrega-recepción en el puerto, y en atención a esta actitud los regidores electos hacemos el compromiso de que no seremos comparsa del alcalde electo”, manifiestan.

El escrito fue presentado ante el Tribunal Estatal Electoral para que quede un antecedente y la advertencia de que no van a permitir más abusos de parte del alcalde, porque no quieren que pase lo que le sucedió a la síndica procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, que no la dejaron hacer su trabajo.

EL SÁBADO pasado, el mismo gobernador Quirino Ordaz Coppel, había hecho un llamado a los futuros regidores a trabajar del lado del químico Benítez en beneficio del municipio, pero con estas acciones del alcalde, pues dejan mucho que desear.

Y HABLANDO del alcalde, este lunes anunció el reforzamiento de las medidas y protocolos para que el número de contagios se les vaya de las manos. Este día se reportaron 103 casos activos, cifra que no espantó al popular químico, porque lo comparó con el año pasado, donde el número era más elevado y que ahora ya casi todos están vacunados…