La mirada del árbitro

Nos reclaman si la pitamos, si no la pitamos también reclaman. Reclaman si hay penal y si no lo hay también. Si sacamos la amarilla es porque era roja, y si sacamos la roja es porque era amarilla. Si sancionamos libre directo, reclaman la distancia, que si no está muy corta es por qué está muy larga. Si damos tres minutos es muy poco y reclaman, y si damos cinco minutos es demasiado y nos quieren quemar vivos… ahhhhh…

Pero llega el momento que me pregunto: ¿y si fuera al revés la cosa? Y si fuéramos nosotros los que criticáramos y reclamáramos cuando ellos se equivocan. por qué somos nosotros solos para toda una trifulca, somos solo nosotros contra dos equipos.

EJEMPLO:

Si el jugador falla un pase y le decimos: “mijo ¿no practicaste mucho esta semana?

Si el atacante se come un gol claro: “uuuuy esa hasta mi abuelita la metía”

Si el guardameta contacta el balón, pero igual se le mete al arco, pasamos por su lado y le decimos: “¿traes mantequilla en los guantes?”

Si el DT pierde su tercer partido consecutivo y le decimos. “hey míster! ¿A ver si gana uno eh? Que ya estas colgado y no eres mango”.

Cuando un defensa marque un gol en su propia meta: “epa los goles tuyos son de aquel arco de allá”.

Gracias a dios somos personas sensatas, honestas, humildes y con una templanza y tolerancia dignas del cargo que tenemos.

Estoy tan agradecida con la vida porque esta profesión llego a mí, por permitirme conocer más de ella. Desde que que escogí el ser arbitro mi vida a dado un giro de 360 grados, en muchos aspectos, ha mejorado mi autoestima, mi seguridad como persona, el pararte en un campo donde serás el malo siempre, muchos ojos observando, muchas bocas murmurando e inclusive gritando sobre tu trabajo, es demasiada fuerza mental, tolerancia y profesionalismo. El estar cien por ciento enfocada en lo tuyo, hacer oídos sordos ante reclamos, albureadas etc. no es nada fácil, Para los observadores y jugadores es fácil ser árbitro, pero no saben presión que uno siente al momento de tomar una decisión rápida, que jamás lo hacemos con intención de perjudicar a nadie. Pero llega el momento en que la tomas y tienes que estar cien por ciento seguro. Como mujer me ha inspirado demasiado el ser árbitro, eh pisado terrenos de juego locales amateur donde ningún arbitro mujer ha pisado, sentir esa sensación de hacerlo de sobresalir, que la gente te mire y diga que valentía la de ella, que la gente e incluso se admire de tu trabajo, hasta pude llegar a enamorarse de ver como lo haces y el cómo te apasiona hacerlo, le agarre el amor cuando yo veía a otros árbitros disfrutar esa intensidad, esa adrenalina, la disciplina que se tiene y el futbol lo empiezas a ver desde otra perspectiva ya no entra como un simple juego ya es más analítico más maduro, más decisivo. ¡Así como eh recibido buenos comentarios de mi labor he recibido comentarios negativos, pero a base de esos comentarios me pongo analizar! El ser un árbitro mujer no es nada fácil, no trato de excluir a los hombres que desarrollan esta labor porque yo lo veo equitativo, no siento que allá diferencia entre un árbitro hombre y un árbitro mujer, jugador prepotente así seas considerado el mejor arbitro tratara de verte algo malo y querer buscar una excusa para hacerte ver mal. pero por ser mujer si eh sentido rechazos e incluso acosos, subestimaciones sobre mis decisiones, ah muchas personas se les dificulta asimilar que una mujer también pueda hacer esta labor y la pude desarrollar sin problema alguno, al ver que también tenemos carácter, personalidad, autenticidad, que lo disfrutamos y lo hacemos el papel de árbitro muy bien. De mis experiencias como árbitro me ha pasado de todo, trato siempre de aprender de los errores y día con día mejorar, eh aprendido que jamás le daremos el gusto a nadie, no estamos para complacer a nadie. Como árbitro no lo niego llegan momentos de frustración, pero tenemos que entender que no somos perfectos que si nos equivocamos tenemos que dejar atrás eso y seguir adelante. siempre seguros de sí mismos y firmes en cada decisión. Solo nosotros sabemos por qué sacamos tarjetas, porque lo marcamos, porque expulsamos, y lo disfrutamos tanto. No es por dinero, no es por necedad esta profesión no es para eso porque existen demasiadas profesiones y esta no es para que lo hagamos por necedad. Lo hacemos por que nos gusta, lo disfrutamos y nos apasiona a pesar de ser los villanos en cada juego, a pesar de ser los más agredidos verbalmente, esta profesión no es para mentes débiles, esta profesión es para gente valiente y que en realidad ama lo que hace y como lo hace. De igual forma como árbitro me motiva demasiado cada que termina un juego que el jugador te de una sonrisa, acepte tu trabajo te salude el escuchar “bien hecho profe o bien pitado” es una satisfacción grande, un existen jugadores con valores, jugadores que hacen el futbol como el verdadero deporte que es. es bonito observar esos pequeños detalles y ver que los valores en el deporte aún existen siendo un deporte muy altanero, el futbol es hermoso y como mujer lo digo, lo disfruto, siento que lo disfruto más como árbitro siendo ese juez dentro del terreno de juego, verlo a metros, ver cada jugada a centímetros de mí, sentir en carne propia una final y que la piel se te ponga como gallina es una explosión de sentimientos dentro de mi antes de dar el primer silbatazo, que solo nosotros como árbitros lo podemos describir y entender. Soy Karla Gonzales arbitro amateur de Mazatlán Sinaloa, estoy orgullosa y enamorada de mi profesión me veo lejos haciendo esto, con perseverancia, disciplina y amor por lo que hago lo lograre. Estas son un poco de mi experiencia y lo que pasa por mi mente en cada juego. agradecida con la gente que me apoya y la quien no también. El ser arbitro cambio mi vida por completo y me encanta, lo seguiré haciendo hasta que la vida me lo permita.