Cualquier pensamiento lógico en sentido común de la relación conceptual y práctica con la mediocridad en la mediocracia mexicana, 21 años, no son nada para nadie y alguien, a reconsideración crítica de los mexicanos con Fox Quesada y Calderón Hinojosa, Peña Nieto y López Obrador, en el país de las sombras espectrales, la simulación y la corrupción, a todo modo, por el poder, la acumulación y la desposesión sistemática, cambiante y transformadora se han beneficiado con la riqueza de la pobreza: apropiarse de la riqueza para repartírsela a la pobreza es tan criminal como alimentarle el hambre insatisfecha, no porque la pobreza quiera más riqueza, sino porque la riqueza no les va a satisfacer en su pobreza, toda vez de que hay un término medio entre los de arriba, los de en medio y los de abajo: la clase media social, un modo de ser y hacer productivo-reproductivo en la dinámica política, económica, social y cultural, formada intelectualmente, capacitada laboralmente para el desarrollo y el progreso que hasta antes del año 1968 así lo hizo con los ferrocarrileros y los médicos para rebelarse, serse y hacerse parte del movimiento social del 68 y sus consecuencias hasta el 2021, aunque no es lo mismo ni lo diferente con los jóvenes construyendo el futuro desde el pasado al presente, en el país de las sombras espectrales, con los ninis, los chairos y los fifís, tan parecidos y desaparecidos como sus padres liberales y conservadores de la clase media que aspira a una mejor condición económica y social pero que la Cuarta Transformación no la acepta del todo con todos los clasemedieros en la mediocridad de la mediocracia mexicana en los 21 años del siglo xxi mexicano.

La cuarta transformación no está siendo ni será si se le niega la participación directa a la clase media en la mediocracia que AMLO preside con clichés verbales, raciales, autoritarios y conservadores de un liberal que se formó en la mediocracia priista, militó en la prdista y fundó la morena como un movimiento de regeneración nacional que ni movimiento ni partido, acaso facciones o grupos de intereses propios y ajenos con una estructura social ausente, porque el único presente es el Presidente de no todos los mexicanos.