La loca carrera de aspirantes morenistas al “trono”

La loca carretera por ser el ungido del Movimiento a Regeneración Nacional como candidato a la gubernatura se dispara en más de un sentido. ¿La sorpresa? Que el alcalde de Culiacán, ese funcionario que no ha tenido empatía con los culichis en materia de economía y apoyos sociales asegura que va ir a una reunión con Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, donde “seguramente les leerá la cartilla” a todos los interesados.

Por otro lado, Gerardo Vargas Landeros, que por todos lados se proclama de la Cuarta Transformación, pero que nadie lo quiere en el proyecto lopezobradorista, asegura que no habrá dicho cónclave. Lo cierto es que por lo menos Estrada Ferreiro sí se reunió con Delgado el pasado fin de semana en Ciudad de México. Él mismo lo posteó en sus redes sociales, como diciendo “aquí me tienen con el máximo jefe”.

En todo este ruido de fondo, que si Rubén Rocha o que si Imelda Castro o El Químico Benítez, lo único palpable es que las divisiones están a la orden del día. Cada grupo, cada loco en su carrera, con su tema. Morena parece seguir trabajando con la vieja forma de hacer política, el premio o el castigo, a quienes se unan al proyecto tetratransformador que a dos años del gobierno de Andrés Manuel, no ha dejado los 2 millones de empleos que dijo que habría. Menos, la gran burla, que el servicio de salud mexicano sería equiparado con el de Dinamarca.

Los datos están ahí visibles, la violencia, la pandemia que lleva acumulada más de 100 mil muertos oficiales (se habla de más de 200 mil en total). Quienes no lo quieren ver, porque andan rabiosos tras el hueso, son precisamente este grupúsculo de políticos de corte parasitarios. El senador Rubén Rocha, por ejemplo, escribe en su Facebook con más rabia y soberbia que análisis mesurado:

“Hoy se cumplen dos años del arribo a la Presidencia de la República de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ni la impredecible y nociva pandemia. Ni los ataques mediáticos cargados de odio y frustración. Ni los intentos golpistas de una derecha arcaica y delirante. Ni los métodos chantajistas de los autonombrados gobernadores federalistas, detendrán la marcha victoriosa del Nuevo Modelo de Nación que, bajo el liderazgo de nuestro Presidente, se abre camino hasta lograr la supresión del México de pobreza, injusticia y desigualdad que nos heredaron los prolongados gobiernos de la corrupción y la impunidad.”

Gobiernos en Sinaloa, de los que él fue integrante. Pero la propaganda, lectores amigos, es la propaganda. Hay que ganarse el puesto. La bendición.

ALCALDE SIGUE “TERCO” CON SU CONSULTA

En plena pandemia por el Covid-19, parece ser que al presidente de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, sólo le interesa la fiesta, ya que sigue “terco” en realizar la consulta ciudadana para saber si se realizará o no el Carnaval de Mazatlán 2021.

Ya anunció que será el próximo domingo 6 de diciembre cuando se haga esta dinámica con la que, asegura, continuará escuchando al pueblo.

"Y precisamente porque no le encontramos cómo resolver la situación del desfile del Carnaval, me comprometí a hacer una consulta ciudadana, es decir, que no lo decidan las autoridades, que lo decida la ciudadanía, de tal forma decirles, si ustedes así quieren, vamos a ser todos corresponsables de lo que pueda suceder en el Carnaval", dijo.

Y mientras el llamado de las autoridades de salud es a evitar los eventos públicos y aglomeraciones de personas para evitar contagios masivos de Covid-19, el Ayuntamiento del “Químico” colocará mesas de recepción, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en las plazuelas República, del Centro de la ciudad, y de las colonias Francisco Villa, Flores Magón y Benito Juárez, así como en Villa Unión y El Habal.

Serán 30 mil boletas las que se tengan disponibles, o lo que es lo mismo, 30 mil “motivos” para que las personas salgan de sus casas. ¡En fin!