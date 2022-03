La lealtad y la solidaridad valores olvidados de los políticos

¿Diva Hadamira Gastélum Bajo no pudo llenar la silla…? es la pregunta que se hacen los priistas al renunciar el sábado pasado a la secretaria general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares Sinaloa (CNOP), a unos días de que apenas fuera a cumplir un año al frente de este organismo priista.

“Estoy muy contenta de esta responsabilidad que hoy me otorga mi partido y alguien me dijo, Diva está chiquita la silla... no se equivoquen, no hay ninguna responsabilidad política que a un hombre y a una mujer en política sea chiquita, la CNOP es grande y la vamos a hacer más grande”, dijo Diva Gastélum aquel 12 de marzo de 2021.

Y como es costumbre de la clase política, los discursos son eso, discursos, no hay compromisos, no hay lealtades, lo que si hay son aspiraciones a seguir llenando sus alforjas de…

Al igual que la ex senadora, ex diputada y ex de todos los cargos y prebendas que obtuvo cuando el PRI era invencible, la gran mayoría de los políticos, al igual que las ratas, abandonan el barco cuando este se está hundiendo.

Dice el dicho que es de bien nacidos ser agradecidos, este dicho para nada encaja entre los políticos, porque cuando los partidos les sirven, hablan maravillas de ellos, nada más les dan la espalda y lo abandonan, o por el contrario, cuando un partido va en debacle, muchos de sus militantes corren, en lugar de quedarse y apuntalarlo para que recobre vida, Diva, deja el organismo, quizá para irse a dar clases, agazaparse en una aula y ahí estar a la espera de brincar a otro puesto político, para seguir llenando sus alforjas, porque ella al igual que otros políticos no saben vivir de otra cosa, más que de los miles de pesos que ganan por levantar la mano y muchas otras prebendas que van consiguiendo, eso Diva y su conciencia lo saben muy bien.

Lo mismo está pasando en el PAN, al ver que el partido va en decadencia lo abandonan, como fue el caso de 109 panistas que recientemente lo dejaron para ir en busca de mejores horizontes, se afiliaron de inmediato al PAS.

En el caso de los panistas, al parecer son otros motivos por lo que lo abandonan, según los dichos de Diana Raice quien tuvo casi 40 años de militante, se debe a que durante el último proceso interno del PAN vivieron una campana de odio, violencia, amenazas y que después de que ganó Roxana Rubio, no se conformó con la forma en que los trató, sino que ahora sólo arropa a los panistas de los municipios que le dieron más votos.

La dirigente del PAN en Sinaloa se defendió y reto a quienes la acusa, que demuestre las irregularidades de la se le acusan y les deseo lo mejor, “espero encuentren la convicción necesaria para evitar que se siga denigrando la actividad política por falta de valores".

Vemos muy difícil que nuestros políticos conozcan los valores de la lealtad, responsabilidad, respeto, perseverancia, humildad, solidaridad, humanidad y bondad.

Las cabras de la discordia

Las tradicionales fiestas de Las Cabras en Escuinapa se ha convertido en un tema de discordia entre los escuinapenses, que si se hacen o no.

Oficialmente la Presidenta Municipal, Blanca Estela García Sánchez, dijó que si se celebrará el tercer fin de semana de mayo, aunque loe preparativos debieron de iniciar en febrero y van con unos días de retraso, las enrramadas ya están a la renta.

Aunque muchos pensaban que guardaría la fielidad al Secretario de Salud por llegada a la alcaldía a través de PAS, la fiesta es la fiesta y si se hizo la mega fiesta de Mazatlán, que no de haga las de Escuinapa.

Quienes son "Playeros de corazón" se han mostrado positivos en que se lleve la fiesta, prácticamente sin importar lo que esto pudiera conllevar en los contagios de Covid - 19; recordemos que esta es una fiesta que aglomera a más de cien mil personas regularmente.

Otro sector de ciudadanos, principalmente aquellos que laboran en el sector salud o quienes sufrieron alguna pérdida a consecuencia de esta pandemia, se han expresado tajantemente en que las fiestas no se lleven a cabo, dicen que no es una necesidad primordial el propiciar la aglomeración de tantas personas.

Que se haya realizado el Carnaval de Mazatlán, marcó el precedente para dar apertura a todas las actividades económicas y deportivas en todo el Estado.