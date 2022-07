De las tres islas marismeñas-mazatlecas, la isla sola de en medio, acompañada y aislada de las otras dos, la más visitada, embasurada y contaminada por el turismo marismeño-mazatleco, estatal y nacional, para El Químico es un daño nada más a la imagen del puerto y la ciudad, no así con los ejecutados y los desaparecidos que le dan más atractivo al destino turístico playero y extremo por funeral entre las Altas Torres Company: Benítez & Noriega.

Si la voluntad ciudadana de El Químico es seguir pasándosela como le da la gana, Manuel Guerrero de Morena y Sergio Torres de Movimiento Ciudadano, con una torre en contra, le están tirando botellas al mar, y El Químico, nomás se las toma, sin verlas, surfeándolas, sobre una mesa, en las Olas Altas, pues la peda y el bisnes hasta Miami, las luminarias para alumbrarlo y las basuras para taparlo, en lo que las aguas negras para desembocarlo donde siempre está sentado como el Rey-Memo, a cayos de hacha, llevándosela Pacífico, lo que no lo aventura a irse de catamarán a la isla sola de en medio, pues allá ni quién lo vea para lucirse tirando basura o hablando a solas con las aves y los venados, pues el vive y vive bien como todo pobre que se siente millonario del Carnaval, aunque los 400 millones por las luminarias le van alumbrar de más su ilícita-licitación por andar con demasiada luz en la casa y poca luz en la calle, pasando en la camionetota negra blindada cual bestia metálica con su cafre-alcalde en plena arrogancia pedorrante.

La no persona ciudadana de El Químico es el personaje que siempre quiso serse y hacerse marismeño-mazatleco, patasalada, conocido y desconocido por todos, clasemediero con aspiraciones lumpenes-proletarias-burguesas, entrecruzado con Carnaval y Olas Altas, estar poco en el palacio municipal y viajar demasiado provincianamente con los gastos pagados por los conocidos y los desconocidos por él, pareciendo que no hay nada, nadie y alguien que lo paren, no tardando y haber-a ver quién lo detiene para revisarle los bolsillos de la corrupción y la impunidad y ese santo y seña de Morena: no robar, no mentir, y, no traicionar

Es posible que El Químico como el fierro-Ferreiro se vaya a vacunar a USA, pues la vacuna Patria del Estado-Obrador no obra ni para la defensa propia, lo que para Morena, con la botella al mar, o se la toma o se ahoga en ella o nada agarrada a ella para que lo lleve con la corriente a la isla sola de en medio, donde casi al paraíso o casi al infierno, la vida es casi carcelaria, al aire libre.

Tipos de gobernantes como El Químico y representados por el gobernante del Estado-Obrador, desde luego que no son uña y carne y menos se llevan de pellizco y nalgada, lo que hace creer luego de ver que los morenistas hacen lo que los priistas y los panistas porque vienen del priismo que traen adentro, y si no son los mismos porque son los diferentes, ni tardo ni perezosos, se les despierta el dinosaurio y la dinosauria que traen como amuleto entre los pechos y las entrepiernas para lo que El Químico se enguinda solo y navega con la bandera de pirata-playero-buc(h)anero hacia la isla sola de en medio, para combatir a los depredadores ecoturísticos que han barrido de arriba, abajo y a los lados dejando las basuras por toda la isla sola de en medio, de donde El Químico lanza un grito y se echa un clavado adentro con la botella al mar, navegando de muertito para cuando llegue a la orilla de Olas Altas, salga El Chalío con una toalla con dibujos hawaianos y un balde con hartas Pacífico heladas como las nalgas de un muerto que acaba de resucitar de entre el paraíso y el infierno marismeño-mazatleco.