La invaginación del Covid-19

“Para frenar la expansión de ese animal tarado que es el hombre, la urgencia de calamidades artificiales que sustituyan con ventaja a las naturales se advierte cada vez más y seduce a todos en mayor o menor grado. El Final va ganando terreno. No podemos salir a la calle, mirar a la gente, intercambiar cuatro palabras, oír un gruñido cualquiera, sin decirnos que la hora se acerca, tanto si debe sonar dentro de un siglo como de diez.” Cioran.

Debería ser el ruido con la acción disruptiva de la tecnología y el suave sonido del cataclismo terrenal que Har(a)iri, Zizek y Chul Han reponen en el escenario global con el Covid19 en el performance, en la acción, en la actuación, en la representación, en el proto(a)gonismo y en la significación de una semiosis biológica humana y animal, saliendo de lo local y entrando a lo global, más terrestre que extraterrestre, tan nuestro como para contagiárnoslo entre todos nosotros, tanto en la riqueza como en la pobreza que, ni todo el dinero, el petróleo, las farmacéuticas, las armas y las drogas para la vacuna, reproducirla y distribuirla a quien más y menos la necesiten dosificada en la cantidad necesaria sin demandarla y ofertarla como mercancía mercenaria, haber-a ver quiénes la venden y la compran en el capitalismo de lujo, funeral y de vigilancia.

Antes, durante y después del Coronavirus 19, nuestros hábitos humanos y animales tendrán que serse y hacerse, superficial y profundamente, diferentes en lo íntimo y en lo público, hacer del consumo lo necesario y dejar de hacer del consumismo la necedad, que vale más el biorritmo real que el algoritmo virtual.

Cuando la ciencia y la tecnología, la educación y la cultura se contrarrestan y se rebasan desleal y competitivamente en sus capacidades y habilidades no hay más peor remedio que la información que la investigación cuando hacen falta los recursos humanos y materiales, porque los complejos industriales militares están más ocupados que preocupados en someter a los complejos industriales humanos por la vía de la barbarie civilizada, porque para bien y/o para mal las máscaras antigás en la primera guerra mundial están llegando innovadas con las mascarillas antivirus en la guerra sanitaria virológica y viralizada de lo real social a la realidad virtual real: los que se mueren de verdad y los que se aburren de a mentira con el Smarphone del corazón y la USB de la memoria, grabando lo dramático y borrando lo trágico, cantando desde los balcones italianos a los escombros palestinos, porque no es lo mismo el confinamiento más o menos voluntario que el campo de concentración y de exterminio en la Franja de Gaza, porque allá ni siquiera la ayuda internacional humanitaria, gracias al Estado Sionista de Israel.

En lo rural y en lo urbano, lo local y lo global, lo incluido y lo excluido, ¿la geopolítica es y será la biopolítica de los gobernantes (de y para) los gobernados en lo emergente del coronavirus y en lo urgente de la economía, no haciendo lo que Orbán ha hecho con “el corona-golpe” en Hungría, Erdogan con los inmigrantes en Turquía y que el alivio en China siga siendo el malestar de los vigilados y los castigados por el partido central comunista-capitalista de lujo, funeral y de vigilancia, y aunque parezca más mentira que verdad que a USA-Trump se les mueran los que tengan que morirse, al final de la batalla contra el Covid-19, USA-China terminarán más o menos empatados por competitivos y rebasados en la guerra comercial, propia y ajena, más por entropía que por la distopía en el mercado de la organizaciones mundiales del comercio y de salud para las ganancias de las farmacéuticas y las pérdidas de la humanidad, pueda que sea lo más sensato y humanitario que haga el ser humano con la condición humana, exponiéndola, de una vez por todas, al cambio climático?

Nunca jamás se ha estado tan cerca o tan lejos de la intimidad humana como hasta ahora, desapareciendo temporal y mortalmente lo privado y lo público sin más explicación esquemática y temática que la estadística sobre los asuntos públicos y los problemas sociales que están arrasando el coronavirus y la economía con una soledad confinada por la fuerza de no ser contagiados-tocados por lo que la abuela-materna Eloísa decía en situaciones apremiantes y difíciles:

Que el espíritu me escupa en la boca.

Esperando no el milagro de Dios ni del Hombre, sino del espíritu con el tamaño de un colibrí aleteando temblorosamente con la sed de beber el néctar en la flor de La Llamarada, tan cerca y tan lejos pero cautiv@ en el jardín de la abuela, a quien el colibrí siempre el mismo y/o siempre el diferente sobrevolaba a ras de la cabeza de ella como queriendo posarse, cuando lo que estaba haciendo era el ritual alado para poder ir a la flor y beber el néctar y después de hacerlo posarse en uno de los tendederos en el solar del patio y desde allí al lugar en que estaba doña Eloísa, escupir un chisguete delgadísimo del néctar que lo había llenado de más, abriendo la boca aquella mujer bajita y delgadita para recibir la diminuta brisa del néctar espiritual que, en lugar de ser un acto mágico en el lugar, era un hecho humano terrenal y alado animal.

La abuela Eloísa, no era una santa: fue una mujer.

Ahora que le ha vuelto la cabeza al Estado Obrador sobre los hombros y el cuello, y no en los pies por más que los tenga bien puestos sobre la tierra, se atiende la crisis sanitaria y después la económica por la tardanza de las mañaneras con la necedad de la investidura presidencial: entonces, cuidémonos y salvémonos, porque el Presidente de todos los mexicanos lo está reconociendo y rectificando en las tardías mañaneras, esperando que el paradigma y estigma Trump-Bolsonaro-Moreno no se sigan reproduciendo con sus estúpidos y tarados coronavirus personales.

El coronavirus es una respuesta fuerte a lo que supuestamente es fuerte en la salud de los países alta, mediana y bajamente desarrollados en lo que a lo sistémico-endémico y a lo del sistema de lujo, funeral y de vigilancia ha sido el superdesarrollo tecnocientífico por lo de la I-nteligencia A-rtificial, la biometría y lo facial desde Wuhan a Tacuichamona, donde las vacas locas han vuelto a la cordura pero sin dar leche porque a la pastura la han revuelto en agua con leche en polvo y deslatosada, diciendo un historiador de las enfermedades, Frank Snowden, que no es el de WikiLeaks y que cumple un año preso, que “El coronavirus está explotando las vulnerabilidades que hemos creado”, y basta con echarle un ojo al mercado del consumismo tan proteínico y tan chatarra para los que se ponen a dieta con la cuarentana de comer lo que se compra en el Sam’s, Wal-Mart y Oxxo, acabando con la quincena y la despensa, no habiendo más que lo que respira el planeta: mierda.

Habrá que ver la realidad después del coronavirus si la cuarta transformación es más una necedad que una necesidad en el Estado Obrador con la austeridad republicana limitada y dada a la política social, porque el Estado Obrador es por sí mismo un asunto público y un problema social derivado de la crisis sanitaria y económica, porque, Sánchez Cordero y Durazo, la siguen teniendo difícil con el narcosicariato nacional en un dimensión a-normalizada por el coronavirus global, en que lo mexicano de los mexicanos, ha sido alterado de lo mínimo a lo máximo, siempre y cuando, no hagamos eso de que no nos dimos por enterados y seguir en que la vida no vale nada para nadie y alguien, por siempre.