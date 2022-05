La incongruente ciudad de luz (Mazatlán)

Será la Auditoría Superior del Estado la que determine si se violó o no la Ley de Adquisiciones y cómo se resolverá el tema de la compra de las 2 mil 139 luminarias por 400. 8 millones de pesos y una de las posibles resoluciones es que se reponga el proceso y se lleve a cabo una licitación.

Tras comparecer el Comité de Adquisiciones ante los regidores, la regidora morenista Claudia Peña Chico, dijo que aún quedaban muchas dudas al respecto, pues una de las justificaciones de la millonaria compra por adjudicación directa, es que se buscaba conservar y armonizar la iluminación en la ciudad.

No obstante, la ex cuñada del "Químico", señaló que si de armonizar la ciudad se trata hay un gran problema, quedarían más de 40 mil lámparas sin armonizar, pues en Mazatlán hay un padrón de 42 mil luminarias, aproximadamente y que las dos mil 139 piezas no representan ni el cinco por ciento.

Otras de las justificaciones de dicha compra es según el ahorro que originarían en cuanto al consumo de la energía eléctrica, aunque ninguno de los funcionarios sabe, ni tienen la menor idea, de la eficiencia en ahorro, probablemente ni siquiera tengan un estudio técnico para respaldar sus argumentos.

Cuestionado también al respecto, mientras se encontraban juntos en una rueda de prensa, el dirigente estatal de Morena, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, recordó que su partido se rige bajo tres estatutos "no mentir, no robar y no traicionar" y consideró que si hay la sospecha de haber cometido una ilegalidad, simplemente se investigue y se reponga, de ser necesario, los procedimientos o si las circunstancias van más allá, que se castigue a quien resulte responsable.

Mientras tanto Benítez Torres sigue alardeando en sus declaraciones que antes de terminar su segundo trienio convertirá a Mazatlán en una "ciudad luz" cambiando todas las viejas lámparas de vapor de sodio por tipo led, pero al comprometer ya las arcas municipales será muy difícil, pues para cambiar tal cantidad de lámparas, tomando en cuenta que no serán tipo UFO, se ocuparía otra millonaria inversión de al menos 300 millones de pesos, como en su momento lo señaló el ex director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague y esta cifra solo para cubrir alrededor de 27 mil luminarias.

Un nuevo round

La cosa tiene mucho de boxeo, de duelo trasnochado, de estira y afloja, de dimes y diretes, pero en el fondo es un juego de vencidas en las que se ve que el alcalde de Culiacán las va perdiendo, y obtener un amparo de suspensión, le dio un respiro.

“El amparo prueba que nosotros tenemos la razón”, sentenció luego de hacerse público, pero entonces de inmediato surgió la pregunta: ¿Y ya sabe Estrada Ferreiro qué hacer con la razón?

Mientras que el presidente municipal se hacía la víctima de que Rocha y el Congreso lo estaban presionando y orillando a hacer cosas que no quería, como el tema de las pensiones de las viudas, el mandatario estatal señalaba que no habría dinero del convenio en tanto no se retire la controversia constitucional.

El miércoles por la tarde, Estrada mandó al Cabildo a votar en contra de la propuesta de retirar ante la Suprema Corte la controversia que quitaría las pensiones homologadas a las viudas de policías caídos.

Él no se apersonó a la sesión, dejó que su secretario Othón Herrera y Cairo jugará el juego de dirigir la orquesta de regidores que Estrada tiene en su bolsillo. A todas luces, una decisión de nuevo empantana el caso del alcalde en el Congreso.

Por ahora, la ciudadanía solamente es testigo de estos enfrentamientos narrativos, desde el perro rabioso hasta el perro que ladra no muerde, pero resulta óbice mencionar que la inseguridad sigue campeando en las calles y las víctimas siguen sin obtener justicia. A ver si ya los gobernantes se ponen a hacer su trabajo, sin duelos y sin rencores, porque al final quienes salen perdiendo son los mismos de siempre: la gente.