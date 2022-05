La ignorancia de algunos políticos

Cómo les hace falta leer a los políticos, o por lo menos tener noción de las leyes de su localidad, muchos políticos están como la chimoltrufia, como dicen una cosa, dicen otra, por ejemplo el diputado Adolfo Beltrán a propósito de la destitución de Estrada Ferreiro, primero consideró que lo recomendable sería aplicar el antecedente del caso del ex alcalde de Mazatlán que fue destituido y no se celebró una elección, sino que fue el congreso del estado quien nombró a su sustituto, posteriormente en otra declaración, quizá cuando le corrigieron la plana ya dijo que será el congreso quien nombre al sustituto de Estrada Ferreiro en caso de ser destituido.

Y si seguimos con la ignorancia de algunos de nuestros políticos sinaloenses, damos cuentas que la diputada de la Sesenta y Tres Legislatura y presidenta de la mesa directiva y ahora presidenta del PAN, Roxana Rubio sale a declarar muy pomposamente que ya están listos para ir a un proceso electoral, cómo se pone a dar declaraciones de ese tipo, si la Constitución y las leyes municipales dicen muy claramente que será el Pleno del Congreso del estado quien nombre un sustituto cuando se destituye a un alcalde.

En los últimos años, en el Congreso del estado se han presentado algunos nombramientos de los alcaldes que han dimitido por diversas circunstancias, por ejemplo, el último caso fue el del alcalde priista del municipio de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, en octubre del 2020 falleció por complicaciones derivadas de Covid-19 y de inmediato el Congreso nombró a sus sustituto.

Como vulgarmente se dice, la dirigente estatal del PAN, anda más perdida que un machigüe, pese a que ella era la presidenta de la mesa directiva y votó, cuando se nombró al alcalde sustituto del priista y ya Morena era mayoría en el Congreso, no aprovecharon las circunstancias, respetaron la voluntad popular al elegir a la priista Pier Angely Camacho Montoya, Presidenta Municipal sustituta de Salvador Alvarado.

Por lo tanto, ante la inminente destitución de Estrada Ferreiro, de acuerdo a las leyes, el congreso nombrará su sustituto o sustituta y será del partido que llevó al poder a Estrada, en este caso, Morena, por lo tanto el PAN no ha sido invitado a ésta fiesta.

Ya que estamos en los terrenos del PAN, déjeme decirle que otra vez, Roxana Rubio se está equivocando al querer agenciarse de un diputado del PRI para formar su grupo parlamentario y le ha ofrecido ser el coordinador de la bancada panista, que hará la diputada Giovanna Morachis Paperini, se alineará, se declarará independiente.

El asunto aquí, no es que quieran que el PAN de resultados, el problema, es que ahorita éste partido al no tener representación en el congreso, no tiene apoyos para asesores, no tiene oportunidad de que le entren otros emolumentos a sus arcas y andan urgidos de recursos, más que de imagen y resultados a la ciudadanía.

¿DE CUÁNTO FUE LA COPERACHA?

Un auto Dodge Attitude, cinco motonetas, además de pantallas, lavadoras, estufas, entre otras cosas más rifará el municipio de Mazatlán en su evento de celebración del Día de las Madres.

Aunque se desconoce de dónde provienen los recursos para llevar a cabo el magno evento, en un vídeo difundido a través de redes sociales el "químico" señala que es un festejo que hacen el Ayuntamiento, el alcalde y todos los funcionarios públicos, a quienes les pidió que se "pusieran bien".

Dio a entender pues, que pasó la charola para la coperacha. ¿de a cuánto les habrá tocado?

Así debería de pedirles que se pongan bien pero en sus funciones públicas; calles en mal estado, fugas de agua y drenaje, vialidades saturadas, la inseguridad aquejando a las colonias; el talón de aquiles de las administraciones de Benítez Torres.

Cómo dicen por ahí, pan y circo para el pueblo y desviar la atención de las controversias por los que está pasando la comuna, entreteniendo a las masas con eventos asistencialistas.