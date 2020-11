La “guerra” en Morena

Mientras más se acerca el tiempo electoral en Sinaloa, más se calienta el ambiente político con rumbo a las elecciones del 2021. En todos los partidos políticos, mantenidos con nuestros impuestos, ya se aprestan a elegir a sus “mejores cuadros”, y en algunos casos como en el PRI, a los mismos de siempre, a esos que lo llevaron a su derrota histórica que los mantiene, ¿y mantendrá?, en la lona.

Pero también MORENA no canta mal las rancheras y parece haber entrado ya en un proceso de perredización, es decir de canibalismo entre tribus por no contar con un dirigente en Sinaloa y mucho menos un líder que ponga orden para que el proyecto de la Cuarta Transformación no se vaya a la m...

Prueba de ello es el tiro directo que trae el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro contra la diputada Graciela Domínguez, líder de la bancada de los legisladores de MORENA en el Congreso del Estado.

El alcalde ha aprovechado cualquier foro o evento público para recriminar que los legisladores de MORENA, que encabeza Domínguez, no han respondido para apoyar su proyecto dentro de la alcaldía de la capital del estado.

El último golpe directo y a la cara de Graciela se lo puso el pasado viernes cuando aprovechando el foro de personalidades que congregó la senadora Imelda Castro en su informe, Estrada Ferreiro directamente le reclamó su actuar dentro del proyecto de la Cuarta Transformación y de pasó arremangó al senador Rubén Rocha Moya.

Ayer, la también líder de la Junta de Coordinación Política del Congreso, llevó a tribuna las agresiones públicas y privadas que ha realizado el alcalde de Culiacán en contra del Poder Legislativo y le advirtió que no lograría nada.

“No va a lograr nada con las amenazas que lanza cada vez que se para en un evento público, ni con las amenazas por escrito como las que me hizo llegar mediante un oficio dirigido a la Presidenta de la JUCOPO. Nadie nos va a obligar a tomar una decisión que vaya en contra de los intereses de los ciudadanos. El alcalde dice muchas cosas que son falsas, en principio dice que no se le atiende cuando este Congreso dio a conocer públicamente su agenda común donde especificamos que en el mes de noviembre se estará discutiendo su iniciativa”, sentenció Graciela Domínguez Nava.

Sin embargo, la guerra entre Graciela y Jesús tiene un trasfondo político: la designación de candidatos de MORENA con rumbo a las elecciones del 2021.

Jesús Estrada cree merecer la candidatura por la gubernatura a través de MORENA y confía en que el trato directo que mantiene con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo ayudará a ser el candidato.

La fricción contra Graciela Domínguez entonces parte de que todo, bueno casi todo, ese grupo morenista apoya abiertamente al senador Rubén Rocha Moya para que logre la candidatura a gobernador.

Sin embargo recordemos que en política también del plato a la boca, se cae la sopa. Y en Sinaloa, y en tiempos de equidad de género, no pocas mujeres de MORENA podrían brincar al ruedo.

¿Trata de mujeres en Sinaloa?

Escribe Blanca Pacheco en su Facebook, prima de la joven desaparecida el 1 de noviembre, a las 8:00 de la mañana, cuando se dirigía a su trabajo, al cual nunca llegó. Y que hoy 3 noviembre avisa con este texto, que Nadia estaba en casa, a salvo, no entera emocionalmente y que corrió con suerte, que muchas otras no han tenido.

“Agradezco de todo corazón a todas las personas que se tomaron el tiempo de compartir la publicación sobre la desaparición de mi prima Nadia. Afortunadamente y con los “recursos” a nuestro favor ella ya está en casa; no en las mejores condiciones, porque, ¿quién puede estar bien después de sentirte acorralada al no poder abrir la puerta o ventana de un taxi desconocido? ¿quién se puede sentir bien después de pasar las horas más angustiantes pensando qué pasará contigo o con tu cuerpo? ¿quién se puede sentir bien sin saber si los tuyos te están buscando o pensando que te “fuiste por ahí”?

La joven e su llamado alerta a las familias sinaloenses a que lo que le sucedió a su prima no es un cuento: “están vendiendo mujeres, están vendiendo niños!!

También hace un llamado para que escuches a “tu esposa cuando te dice de aquel incómodo vecino, PRESTA ATENCIÓN de aquel sobrino, primo, tío, abuelo que hace sentir incómoda a tu hija o tu hijo. AYUDA a aquella mujer desconocida que te grita con los ojos que la salves. OBSERVA el comportamiento de tu hermana o prima cuando está con su novio. RECHAZA el comportamiento o lenguaje misógino de cualquier familiar o persona de tu círculo social. REPUDIA las agresiones sexuales en video, en pláticas e incluso si eres testigo.

Y la pregunta que hacemos es: ¿La Fiscalía de Sinaloa estará investigando el caso o como muchos quedará en la impunidad?