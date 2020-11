“Hoy día Mazatlán es la envidia no solo nacional, sino mundial, porque nadie está teniendo los resultados de Mazatlán, en ningún destino del mundo.”

Si todavía existe el sentido común en el ser y en el hacer humano, mas no en el turismo y en la publipropaganda, estamos de acuerdo o no, en que la declaración es la gran falsa noticia marismeña-mazatleca jamás manifiesta, única e histórica en el siglo xxi.

El responsable de la declaración es de quien declaró con el aspaviento de haber mentido, más por una acción de entusiasta ignorancia que por una omisión histórica, poniendo la espectacularización de lo declarado más en lo cosmopolita que en lo provinciano, derivándose de una nota informativa-declarativa, de color o de fullcollor, para que el lector se imagine lo que no es Mazatlán en lo real social, falseado con la realidad virtual real de la redacción de lo digital:

¿En qué información se basó el declarante para decir lo que se redactó en una desmedida atribución que Mazatlán no tiene a nivel nacional y menos a nivel mundial?

¿Fue más la impresión personal que la percepción de una información empresarial-turística que, en la publipropaganda comercial, es un efecto, un truco y un anclaje en un puerto y en una ciudad que solamente existe en un no lugar que existe en la mentalidad visual del empresariado turístico, local y global?

La declaración no tiene desperdicio alguno en cuanto a la realidad virtual que la sopesa en la mentira virtual: está manifiesta como los atardeceres crepusculares al final de una jornada pandémica y económica: les falta vida porque están muertos los contagiados para la sobrevivencia que se mantiene en la incertidumbre de la misma y en la expuesta vida, no importando que el mirifico rayo verde sea el mensaje y la naturaleza sea el desastre de lo que vemos, al final del día, porque anochece.

El propósito de la mentira en una verdad virtual y virtualizada, turisteada, única e histórica, para la industria empresarial turística, con un doble propósito y una doble articulación: mentir-para-vender, lo que no existe para los marismeños-mazatlecos, además, de no invitarlos a La Fiesta Amigos porque ellos fueron presenciales, y los marismeños-mazatlecos son ausenciales para ellos, lo cual recrea una situación escenocoreografiada y espectacularizada: el fullcollor del turismo empresarial es rasero y racista porque nada más importa el color del negocio con el dinero.

Es más real la pandemia que la envidia, y lo que se declara de Mazatlán es y será declarado en otro destino turístico con la misma o con la diferente rotundidad que se requiera de manera publipropagandística, in situ, y así irradiar el mismo mar y el mismo cielo con el mismo sol sobre la faz de la tierra, dependiendo del fullcollor con que se mire al centro del objeto deseado y al alcance de la mano con el poder de adquisitivo para tenerlo y gozarlo con el placer de ser parte de La Gran Falsa Noticia, irradiada por los medios de información y comunicación locales, al estilo, Puro Sinaloa en La Fiesta Amigos.

La Fiesta Amigos es para los negocios-empresariales-turísticos como Los Tianguis Itinerantes, a nivel nacional, y lo que se promueva en Europa, no les interesa porque no saben dónde está Mazatlán, y si hay algo que siempre le ha interesado al turismo europeo es el sur del país, y ahora que El Presidente se quiera subir al Tren Maya, no serán los europeos los que viajen en él y con él.

Es y será siempre el turismo gringo-canadiense que ha dejado de ser internacional para hacerse local con su población, flotante y boyante, como los pelícanos alzando el cuello en la plazuela Machado, haber-a ver que pescan y engullen mientras los Coppel-Ordaz, los Berdegué-Manguart, se han de repartir deslealmente la clientela foránea de los nacionales y los internacionales, porque de Europa, quizás sí o tal vez no, los de Uruapan con los de Michigan-michoacanos.

La Gran Falsa Noticia marismeña-mazatleca, al no ser cuestionada periodísticamente, de raíz, en su información sin haberla investigado o cotejado con lo real social y la realidad virtual real, no tiene más razón de serse y hacerse una mentira tropical en el noroeste del país en las sombras espectrales, siendo únicamente e históricamente para la gobernanza de Quirino y su Puro Sinaloa con la acumulación y el despojo de una pobre cultura rica que los marismeños-mazatlecos saben que Higuera, Jorge Abel, Felton, Pucheta y El Químico se la han apropiado desde que los eligieron a ellos, pero ellos se impusieron a los marismeños-mazatlecos con La Fiesta Amigos de La Gran Falsa Noticia.