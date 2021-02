Satisfactoriamente, ¿a quiénes ha beneficiado más la gobernanza de Quirino, al Puro Sinaloa integralmente o a los sinaloenses fragmentariamente?

Ha sido común decir que, con la gobernanza de Quirino, como empresario hotelero, tenía que ser prioritario Mazatlán, mejorando con la obra pública y optimizando con la obra privada, lo cual está a la vista de los marismeños-mazatlecos, superficial y profundamente, las inevitables inundaciones inundando la obra pública y salvaguardando la obra privada.

La obra pública y la obra privada del Parque Central ¿es del gobernador de Quirino Ordaz o del empresario Ernesto Coppel con el dinero público del gobierno estatal o del dinero privado del primo del gobernador, sirviéndose con el dinero de los marismeños-mazatlecos?

Lo que está a la vista ni para qué hacerse de la vista gorda ante el paisaje urbano con la extensa avenida panorámica del mar, que no siendo Miami ni la Habana Vieja, el Viejo Mazatlán con el supuesto Centro Histórico, a conveniencia de Sectur y a la aceptación de los marismeños-mazatlecos con la modernidad de los estándares turísticos de exigencia para que Mazatlán sea o no, un puerto-ciudad, que conectan con lo provinciano-cosmopolita desde las calles reencarpetadas a las colonias miseria, del malecón de los ricos al malecón de los pobres con el despliegue del desarrollo inmobiliario urbano a la altura de la torres en condominio y en dominio de los inversores que no permiten ver cuáles son las ganancias para ellos y las pérdidas para los marismeños-mazatlecos.

La gobernanza de Quirino, afirma:

“Mazatlán, ha tenido una gran recuperación, un gran desarrollo porque tiene una nueva cara y eso hace que la gente este viniendo más seguido, pues tiene muy buenas carreteras y si estuviera viejo como estaba el destino a nadie se le antojaría venir, además de la seguridad que tiene, es lo que da un enorme atractividad y lo que sigue es continuar consolidándolo”.

“Entrega Quirino obra de 200 mdp en Mazatlán que se inunda”.

Es como si la Vista Gorda anduviera con bikini en las playas marismeñas-mazatlecas, echándose de clavados con El Clavadista y salpicar con agua de mar las aguas negras en el puerto y en la ciudad que es la enorme atractividad, puesto que, si Mazatlán era viejo a lo que es una falta de respeto al Viejo Mazatlán, a nadie se le antojaría venir, justificándose así la voracidad de lo moderno para disfrute del turismo, para inundaciones de los locales y para ganancia de unos cuantos.

Alguien diría:

Y a ti, ¿qué te importa lo que los marismeños-mazatlecos no decidan por ellos mismos, cuando han sido ellos mismos los que han elegido a la gobernanza de Quirino y al gobierno parásito de El Químico?