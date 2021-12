En el país de las sombras espectrales, con la 4t, la guía ética, la revolución de las conciencias, no somos iguales y vamos bien con la irreversibilidad en la Historia Patria del Estado-Obrador, la gente y el mundo y el mundo de gente con o sin las vacunas, con o sin las drogas, con o sin las armas, con o sin la Sedena y la GN, con o sin el narcosicariato, con o sin los migrantes, con o sin los muertos, los desaparecidos, los desplazados, los desconocidos y las mujeres del feminicidio, la gente y el mundo y el mundo de gente somos los que somos todos nosotros, los otros y los demás porque la gente es el mundo de gente, los ricos en donde están y los pobres en donde caben en el vasto tiradero de pobreza que es el mundo de gente en el mundo: nosotros.

Despierto y el hedor de las guaneras con las aguas negras es el aroma del café marino que se respira con el polvo de las heces fecales en el medio ambiente en la ciudad-puerto “de primer mundo” que somos todos nosotros, los marismeños-mazatlecos, como gente en el mundo de gente que somos como los peces-pescados muertos en el estero de El Yugo.

La inversión en el desarrollo inmobiliario que no es la invasión-desalojamiento (de y en) San Jorge, porque afea(ba) y contamina el paisaje, además de ponerse por donde los cauces de las aguas llovidas con los chorreaderos de aguas negras, Mazatlán, es un archipiélago de marismas naturales y miasmas urbanas con una población entre flotante e inestable que vive olisqueando-oliendo a mierda por donde vive y pasa, pero cuando pasan The Beatles, de bronce, por la calle Abbey Road marismeña-mazatleca, el arroyo vial y peatonal de aguas negras, el arrullo de El Químico es querer la inmortalidad de los de Liverpool, cuando la vida pública del presidente es ridícula e irresponsable más acá de lo que no es el Carnaval Internacional y sí el local El Rey-Memo.

Algo que no cambia ni se transforma ni con la revolución de las conciencias en el centro y en la periferia de las marismas naturales y las miasmas urbanas en Mazatlán, es la gente y el mundo, el mundo de gente que somos todos nosotros y los otros, los demás y la gente en el país de las sombras espectrales: la gente cínica y egoísta, indolente e indiferente, más en la conveniencia que en la convicción con la 4T que votaron por una revolución pacífica y una transformación violenta y sepulcral, no nada más por lo que hicieron los gobiernos de antes, sino porque el gobierno de ahora lo está haciendo con la gente de siempre en las mismas y en la diferentes costumbres y ciudades de siempre, aunque la ciudad y el puerto de Mazatlán tienen y tendrán que vivir, sobrevivir y morir tras las Altas Torres con la escasa agua potable y rodada como para echarse un buche agua de mar, porque en Mazatlán la vida es más sabrosa haciendo olas altas con la gente y el mundo y el mundo de gente en el carnaval.