La fiscalización del fideicomiso del SNTE 53

Dice el dicho de que el que se lleva se aguanta, este dicho viene a colación porque a principios de febrero el SNTE 53 le exigió cuentas claras al gobernador sobre la situación en la que se encontrada la Unidad de Servicios Estatales –USE-.

La dirigencia del SNTE creyó que Rocha Moya se iba a quedar callado, como estaban acostumbrados, pero resulta que les brinca y les aclara que el edificio es del STE y fue más allá al advertirles que iría hasta las últimas consecuencias para que de una vez por todas se transparente la situación de este fideicomiso.

Ahora resulta en sus últimas declaraciones que dio en el norte de Sinaloa el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Sinaloa, Fernando Sandoval Angulo, de que el gobernador Rubén Rocha Moya no recibe buena asesoría respecto al fideicomiso que acredita la propiedad legal de la Unidad de la USE, sólo porque está pidiendo claridad en lo que es por derecho, un dinero de los profes

Si es así, ojalá que siga sin recibir asesoría en este caso, ya que el problema siempre se mantuvo soterrado desde el gobierno de Juan Millán, incluso, se decía que la USE era propiedad de éste ex gobernador.

Qué bueno que ahora hay voluntad política para destrabar esta maraña que de llegar al fondo del problema con la auditoría, ya que ahora sí la ASE está dispuesta a llevarla a cabo, claro, ahora, la auditora no tiene que rendirle cuenta a su patrón, hoy, tiene que demostrar la independencia y no cuidarle las espaldas, como siempre lo hizo, no se movía una hoja si Quirino Ordaz no se lo ordenaba.

Ojalá que la auditora, ahora sí investigue, que llegue al fondo y que no se escude con tal o cual ley para no cumplirle a la ciudadanía que está ávida de resultados, que presente ante la Fiscalía datos concretos para que se siga un juicio acorde a lo que se demanda, como es castigar a los que se beneficiaron por muchos años con los fondos recaudados por la renta de este edificio.

El oscurantismo en este tema, siempre estuvo presente, pocos eran los que se atrevían, incluso a hablar sobre este fideicomiso, hasta que Morena, y aquí, hay que aplaudir la vehemencia con la que desde hace cinco o seis años, han estado picando piedra para que se aclarara la situación de este tema y de otros que afectan a los maestros.

Cabe recordar que en la legislatura pasada, desde que inició, no había sesiones dónde somos más que 53, se manifestaran demandando claridad en prestaciones de los maestros.

Luego en las comparecencias de la auditora, uno de los cuestionamientos era precisamente el tema del fideicomiso y de paso su renuncia por la opacidad con la que se conducía.

Por ejemplo en marzo del 2019 la diputada Cecilia Covarrubias encaró a la Auditora Emma Guadalupe Félix y le dijo que desde las auditorías del 2013 se habló de fuertes irregularidades y no se hacía nada y puso como ejemplo los más de mil millones de pesos del fondo de pensiones de los trabajadores que desaparecieron y los sinaloenses quieren saber si se los robó Malova, los desviaron a otras cosas o saber qué pasó con ellos exactamente.

Y así por el estilo, toda la legislatura pasada, había reuniones con los maestros inconformes, los priistas hacían hasta lo imposible para seguir defendiendo al gobernador como lo hacía la diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela.

Así que los maestros, son los que deberían de ser ejemplo, deberían de ser los primeros en buscar y demandar siempre la verdad, ser transparentes, pero no hablar de que falta asesoría, lo que falta es vergüenza y ganas de llegar al fondo del problema que tanto ha afectado los derechos de los trabajadores de la educación.