La fiscalía estatal de Sinaloa y su desempeño

El sistema de justicia en México adolece de enormes problemas con efectos devastadores. Es un sistema complejo y está compuesto por eslabones muy variados: desde la procuración de justicia (con las fiscalías que persiguen delitos), pasando por la impartición de justicia (con los jueces), hasta los sistemas penitenciarios, y se vincula con la política criminal y las estrategias de seguridad; pero, por otro lado, no todo el sistema de justicia se reduce al ámbito penal: comprende otros, como el mercantil, el familiar y el civil, a los que recurren millones de personas cada año.

Tan solo en el ámbito del derecho penal, uno de los asuntos más preocupantes, en México, es el de la enorme impunidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en nuestro país, se cometieron 33 millones de delitos durante el 2018. En estados como Chiapas o Yucatán la tasa delictiva, para ese mismo año, fue respectivamente de 16 mil víctimas y 18 mil víctimas por cada 100 mil habitantes; mientras que la Ciudad de México alcanzó a 42 mil víctimas por cada 100 mil habitantes. En el caso de Sinaloa, la tasa es de 23 mil víctimas por cada 100 mil habitantes. Ello implica que Sinaloa se sitúa en el rango de la media nacional. Lo cual no es un consuelo, por el contrario, significa que los sinaloenses enfrentan el mismo desamparo que el promedio de México.

Debe considerarse, además, que los 33 millones de delitos cometidos constituyen ya la cifra negra, pues en ese mismo año únicamente se denunció el 10.6 por ciento de los delitos, y de estos, solo en el 63.9 por ciento de los casos se inició una carpeta de investigación. Es decir que, de los 33 millones de delitos, solo en el 6.8 por ciento de los casos se inició una investigación. Y de dichas carpetas de investigación, en la mitad de las ocasiones no se llegó a nada. Los datos son abrumadores: la cifra de la impunidad es cercana al 94 por ciento. En México, por lo tanto, cualquiera puede hacer lo que le dé la gana sin que pase nada. Más triste aún, Sinaloa es una entidad –a diferencia de algunas otras– que no puede presumir ser una excepción o que está a la vanguardia.

De acuerdo con el Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2019, elaborado por Impunidad Cero, pueden observarse –no obstante– diferencias en la procuración de justicia. El ranking de fiscalías coloca en primer lugar a Chihuahua, seguido de Yucatán y Querétaro. Entre las 32 entidades federativas, Sinaloa ocupa el 12º lugar. Es decir que nuestro estado se encuentra no entre los diez mejores ni los diez peores, sino entre la docena de entidades que rondan la mitad de la lista, por lo que podemos calificarlo sin exagerar como un desempeño mediocre.

En cuanto a los homicidios dolosos, Yucatán tiene un índice de impunidad igual a cero, seguido de Querétaro, con un índice del 48.8 por ciento; en cambio, Sinaloa tiene un índice del 88.7 por ciento. Lo anterior supone que cerca de 9 de cada 10 homicidios cometidos presumiblemente con dolo en territorio sinaloense quedan simplemente impunes.

Los datos son, en general, desalentadores: Baja California es el estado con mayor probabilidad de esclarecer un delito (3.4 por ciento), lo cual es muy pobre; Guerrero es, peor aún, el estado con menor probabilidad (0.2 por ciento). En Sinaloa, la probabilidad es del 1.4 por ciento. Frente a ello, una pregunta legítima se vuelve inevitable: ¿qué papel juega entonces la fiscalía estatal de Sinaloa ante el océano de delitos que se cometen año tras año? Esta pregunta es todavía más importante si consideramos que, en Sinaloa, el 70 por ciento del total de las sentencias son menores de 3 años (muy por encima de la media nacional, que alcanza un 40 por ciento; y de Chihuahua, con un 9.4 por ciento). Esto revela que la mayoría de los esfuerzos de persecución del delito en nuestro estado están orientados a delitos de menor impacto.

En cuanto a los ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, Chihuahua es la entidad que más ministerios públicos tiene (25.1), mientras que Sinaloa cuenta con solo 8.9 por cada 100 mil habitantes. La Ciudad de México, Chihuahua y Nuevo León son las entidades con mayor inversión presupuestal per cápita. Mientras la Ciudad de México invierte $740.57 pesos por cada habitante, Sinaloa invierte $302.58 pesos por cada habitante. Debemos asumir, de una vez por todas, que no podemos tener buenos servicios públicos en Sinaloa si no invertimos en ellos.

Creo que la ciudadanía sinaloense tiene derecho a contar con un sistema de procuración de justicia como el de Chihuahua, Yucatán o Querétaro. Se debe incrementar tanto el recurso humano como la asignación presupuestal; así como abatir los índices de impunidad. Aunque los resultados han mejorado durante los últimos años, debemos aspirar a un Sinaloa que goce –en la vida y en el patrimonio de sus habitantes– de la seguridad y la tranquilidad semejantes a las de Yucatán o Querétaro. Esos estados son la demostración de que otro Sinaloa es posible. ¿Acaso la sociedad sinaloense no lo merece? Un sistema de procuración de justicia ineficiente no solo afecta las posibilidades para hacer negocios e inversiones –cruciales para el crecimiento económico y el desarrollo–, sino que también suponen un drama humano en el que se hunden millones de ciudadanos y que suele quedar impune.