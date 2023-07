La fiscal que guarda información bajo llave

La Fiscalía de Sara Bruna Quiñónez, como sus declaraciones, se ha convertido en un rosario de contradicciones, pues mientras niega o reserva información pública, relativa al ejercicio de recursos públicos, por otro lado sus supuestos fiscales anticorrupción se han dado vuelo filtrando información confidencial de investigaciones en curso.

¿Por qué blinda la información de sus gastos, y en la otra cara de la moneda envían desde sus oficinas las carátulas de las denuncias contra políticos a los que, según versión oficial, los investigan por actos de corrupción?

Dentro de la misma Fiscalía se ha mencionado que, de manera periódica, la fiscal sale del país para tratarse un padecimiento, situación que si bien se trata de un asunto personal, si el tema es grave, se convierte en interés público.

Del lado de estas prácticas de opacidad, también está la forma en que la Fiscalía da carpetazos a casos muy graves, sobre todo relacionados con mujeres. Sara Bruna insistió que la muerte de la joven Aimé en el sur de estado fue un accidente, y no hubo poder humano que llevara a los investigadores a explorar otras líneas.

Lo mismo con la extraña muerte de la exalcaldesa de Sinaloa municipio, Beatriz León, cuyo deceso quedó rodeado de misterio debido a una serie de hechos violentos ocurridos en torno a sus excolaboradores. Pero para la fiscal bastó que el suceso fuera revestido de accidente, para que sea caso cerrado.

Lo mismo en el caso de la jornalera indígena María Luisa, paciente psiquiátrica a quien le aplicaron todo el peso de la ley, y terminó ahorcándose en una celda. Entre tantas omisiones, nadie es responsable de manera ominosa.

Sinaloa todavía está lejos de una verdadera procuración de justicia. Hace falta mejorar los estándares de resoluciones y de confianza de parte de la ciudadanía.

En nómina y sujeta a proceso

El caso de Nayla Velarde Narváez es una irregularidad más que se le puede anotar a la administración del “Químico” Luis Guillermo Benítez Torres como presidente municipal de Mazatlán.

La ex oficial mayor y ex presidenta del Comité de Adquisiciones está vinculada a proceso junto con el ex alcalde y otros ex funcionarios por el presunto delito de desempeño irregular de la función pública en relación a la compra irregular que se hizo de 2 mil 139 luminarias por un monto de 400 millones 864 mil 204.47 pesos.

Sin embargo, Velarde Narváez no ha dejado de vivir del erario municipal, ya que en noviembre de 2022, poco después de que salió del Ayuntamiento, se incorporó a la Secretaría de Turismo cuando Luis Guillermo Benítez Torres fue el titular. Se desempeñó primero en la dirección de Proyectos Especiales, pero cuando en febrero el gobernador destituyó a Benítez Torres, luego de que la Fiscalía General del Estado solicitó al Congreso local el inicio de juicio de procedencia para quitarle el fuero constitucional y enfrentar dos acusaciones por desempeño irregular de la función pública durante su gestión como presidente municipal, la ex operadora del alcalde mazatleco fue acomodada en el área de Proyectos de Inversión, donde manejó un perfil muy bajo.

Detrás de un escritorio de oficina, sin figurar por los pasillos de la Sectur ni en eventos públicos, como estaba acostumbrada, así se la pasó desde entonces hasta el mes de junio, cuando su nombre volvió a salir a la luz pública en el caso que se sigue en la Fiscalía.

Y aunque fuentes de la Sectur informan que ya no se presenta a laborar, no existe una carta de renuncia que la desvincule de la dependencia ni de la nómina de la Sectur, donde percibe un salario bruto mensual de 26 mil 923.1 pesos.