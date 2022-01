La fallida conquista del turismo europeo

Ante el cierre de actividades y cancelación de vuelos que se está presentando en el continente europeo debido a la proliferación de la variante de Covid llamada Ómicron, el Gobierno Municipal decidió no acudir a la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se iba a llevar a cabo a mediados de enero en Madrid, España.

Fue el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres quien informó a noticia y reconoció que el panorama se pintaba difícil, por lo que se van a ahorrar esa inversión millonaria que iban a hacer para viajar a ese país europeo.

“Por lo que se está viviendo en Europa por el Covid, por las restricciones. De nada serviría ir a hacer una inversión millonaria y no traer nada a cambio, y uno de los temas que nos preocupaba es que no estuviera ahí nuestro amigo embajador, y si es cierto que qué bueno que ya llegó, pero ya ahorita tomamos la decisión y vamos a esperar para usar ese recurso en algo que traiga beneficios directos a Mazatlán”, expresó el Presidente Municipal al dar la noticia.

Aseguró que si no se puede llevar el folklore, la gastronomía, la música de Mazatlán, no tenía caso ir a España este año. Con este iba a ser la segunda ocasión que participaba este destino turístico en la FITUR, independiente de la promoción que llevaba a cabo la Secretaría de Turismo estatal.

Hay que recordar que la vez anterior, el alcalde Benítez Torres cargó no solo con la Banda El Recodo, sino con algunos funcionarios, regidores, empresarios, invitados y las reinas del Carnaval… y la verdad, no se vieron los beneficios, porque no se incrementó el turismo europeo o de perdida español que viniera a conocer este destino turístico, además de que no fructificó la promoción de la Riviera Mazatleca, de tal manera que los municipios vecinos, esperan todavía el posible impulso turístico que puedan recibir de su hermano mayor.

Habrá que ver de quién recibió el consejo de no asistir porque las cosas con el Covid en Europa se están poniendo críticas, porque aquí en Sinaloa, no quiso atender los llamados de no hacer la celebración de la velada de fin de año.

Sin embargo, adelantó que trabajarán cuando sea Quirino Ordaz Coppel embajador en España, con el tema de la semana de Mazatlán en Madrid.

El turbio negocio de la basura

Contrario al contrato millonario que entrego el Ayuntamiento de Culiacán por el orden de 117 millones 600 mil pesos a una empresa con sede en Chiapas, en la capital se siguen presentando fallas en la recolección de basura.

Ya han Sido diferentes reportes de vecinos en diversos sectores de Culiacán quienes denuncian que hay un deficiente servicio de recolección de deshechos.

Son montañas de basura que se acumulan en colonias populares en estas fechas, sin saber a qué se debe, pero lo cierto es que bastante caro estamos pagando los ciudadanos por cada uno de los camiones recolectores.

Cada unidad rentada se pagarán en 2 millones 940 mil pesos por treinta meses, teniendo un sobrecosto de poco más de 600 mil pesos, ya que estás unidades no superan los 2.3 millones de pesos en el mercado nacional.

Y otra cosa que genera muchas dudas es porque el Ayuntamiento no lícito este contrato si son más de 100 millones de pesos. En el documento, al que tuvo acceso El Sol de Sinaloa, se dice que fue el comité de adquisiciones quien avaló que se entregara un contrato por adjudicación, pero no se establece el articulado de la Ley de Arrendamientos, adquisiciones de Sinaloa por el que están haciendo una asignación de excepción.

No sé aclara nada y esto levanta suspicacias, sobre todo en estos momentos en que el servicio de recolección se ha vuelto pésimo e impredecible en Culiacán. Veremos qué responde el alcalde Jesús Estrada a estos cuestionamientos.