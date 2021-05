La eterna Gabriel Leyva

Desde marzo del 2019 la avenida Gabriel Leyva junto a la Emilio Barragán han sido vialidades intervenidas constantemente, ésto para la introducción de una línea de presión de aguas negras que paulatinamente ayudará a reducir la carga de trabajo de la planta tratadora El Crestón y dirigirlas hacia las plantas de tratamiento Urias I y II.

En noviembre del año pasado se dio el banderazo de arranque de la rehabilitación de la Gabriel Leyva, para ese entonces los trabajos de la línea de presión no sé habían terminado satisfactoriamente, culminando a la par de los inicios de la remodelación de la avenida, los cuales comenzaron con 17 días de retraso ya que no se conseguía el material de la medida.

Quienes más han sufrido con estas obras son los comerciantes de la zona; han manifestado en múltiples ocasiones que sus ventas bajaron por la falta de clientes al ya no a ver dónde estacionarse, sus locales se llenan de polvo y acusan de que los trabajos avanzan muy lento, incluso algunos han preferido cerrar por esta situación.

Otro sector afectado es el del transporte, al haber tramos de vialidad cerrados, los tiempos para circular se han alargado y en horas pico se puede demorar hasta media hora pasa pasar por el entronque del parque Bonfil, sumándole las largas filas y el caos vial que se ocasiona ante la falta de coordinación y el estrés entre los conductores.

También los múltiples accidentes de tránsito que han tenido lugar por la falta de señalización en zanjas, baches o por las piedras sueltas sobre el asfalto, que en más de una ocasión han roto los cristales de comercios y viviendas al salir disparadas cuando un auto pasa por encima de ellas.

Y por si fuera poco, por las noches la vialidad se queda en la oscuridad total, pues más de una decena de luminarias tienen meses sin encender.

Ahora que inició la segunda etapa de remodelación, la autoridades intentaron dejar un solo carril para circular en una sola dirección, hacia el centro de la ciudad, y los que tenían que circular hacia el sur que le hicieran como pudieran tomando rutas alternas de desviación, las cuales por cómo está trazada la ciudad, casi no hay, y las pocas que existen, hacia la colonia Juárez, también las han ido obstruyendo, ya mejor ni hablar de la deficiente labor del personal de tránsito que no logra coordinarse para dar el paso a los vehículos.

Comerciantes, vecinos, transportistas, pasajeros y ciudadanos en general, aguantan esto y más, todo sea por la Gabriel Leyva que no había sido remodelada dese hace 50 años.

ESTADO DE DERECHO EN SINALOA

Ante los hechos violentos en el país contra candidatos y el asesinato del director de la Policía Estatal de Sinaloa, Joel Ernesto Soto, la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mazatlán lanzó un llamado por el reforzamiento de la seguridad y porque se haga sentir la protección de las fuerzas policiacas, sobre todo a escasos días de que se lleven a cabo las elecciones.El organismo reprobó el atentado contra el ex jefe policiaco para quien reclamaron castigo para los culpables y es un retroceso para Sinaloa.

"La iniciativa privada organizada reprueban ese hecho, es un retroceso, es intolerable, no es la sociedad de Sinaloa, no es lo que queremos para el estado, no es lo que representa a la sociedad, rechazamos estos actos violentos, no estamos de acuerdo y nos parece un hecho atroz que esto suceda en Sinaloa.

Se cierra la elección en Escuinapa

Una semana falta para culminar el proceso de campañas en el municipio y todo apunta ha que la batalla se cerró en dos candidatos.

En el inicio de la campaña, eran cinco los que miraban con posibilidades, siendo Fernanda Oceguera del PRI, Víctor Díaz del PT, Hugo Enrique Moreno de MC, Blanca García de PAS - MORENA y José Luis Villagrana del PAN.

Hoy la lista se ha acortado solamente entre Villagrana y Blanca García, lo cual es comentado por la misma ciudadanía quien dice que el ganador de las elecciones saldrá entre estos dos candidatos.

Aunque el PAS no levanta en el municipio, la marca de MORENA sigue siendo un factor fuerte que tiene en la pelea a la abanderada de estos dos partidos.