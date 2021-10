La Ecología Marismeña-Mazatleca

Recuerdo que la ecología en los años setenta todavía era natural y no tan afectada como ahora entre la ciudad y el puerto, no faltando alguien que diga que los tiempos cambian porque, el desarrollo y el progreso, avanzan sin más miramientos que los intereses económicos en los desarrollos inmobiliarios residenciales y turísticos, si no, allí y allá está lo de la Marina que eliminó una gran parte de la zona estuarina y de humedales para que, el Cid Campeador-Destructor, se aposentará con la posesión y la posición en beneficio propio para el pueblo bicicletero marismeño-mazatleco.

En el relente del pasado con los lentes oscuros para el sol en el presente, Mazatlán, se le ha estado encandilando y encantando con un plus-perfecto entre lo acabado y lo inacabado; es decir: destruido por reconstruido, desde lo bajo a lo alto, con las altas torres para magnificar la vista por delante, aunque esté ciega por atrás, el sol sale por el poniente y se mete por el oriente, sirviendo las palmeras como una referencia que entre la ciudad y el mar nomás se dan las banquetas con los muros y los monumentos esculturales bañados por el salitre de la brisa marina herrumbrando sobre un bronceado, vial y peatonal, con el encementado de la Avenida del Mar y la rusticidad lacustre en la Zona Dorada, flotando a la deriva los cuerpos de aguas negras urbanas y marismeñas marinas por la vía de escape en el puente Juárez.

La obra pública de Quirino, la del embellecimiento turístico, no ha correspondido responsablemente con la obra hidráulica del afeamiento urbano, aunque con el tiempo el embellecimiento turístico se acumulará al afeamiento urbano con el impacto ambiental de lo turístico, y como Mazatlán es un destino de sol y playa, lo cultural es un sucedáneo de la utilería antipoética más por la recreación que por la creación socioestética, la arquitectura es una aberración mental, física,espacial, visual y ambientalmente con los lentes negros y el selfie de quien se ve a sí mismo como un ente-turístico que presume de lo falsamente humano y natural con el Parque Central de Primer Mundo en el Quinto Patio, entre la ciudad y el puerto que no son del primer mundo y sí son del tercer mundo, sobreviviendo pese al peso humano con lo material sobre la naturaleza, ambientalmente, socavada.

Quirino se “va tranquilo”, dejando al Instituto Sinaloense de Cultura como lo dejó sin ninguna cuenta a deber porque el primor del congreso-moreno le aplicó borrón y cuenta nueva como embajador, mientras Rocha Moya hace lo mismo con Cuén en la UAS y el PAS con El Químico por una Mazatlán saludablemente enfermo con la cultura política de no somos los mismos de antes y sí somos los diferentes ahora, porque no somos iguales y además nos importa la generación de más riqueza para que los pobres sigan acumulando más pobreza, y si no nos creen ahí están los marismeños-mazatlecos periféricos y los sureños de Sinaloa, a quienes se les va a rifar la Playa Espíritu para que aterricen el avión Presidencial, del cual no se sabe quién es el piloto agraciado ¿en dónde está el piloto y quién co-gobernará con derRocha Moya en la nave va de morena-pas-uas?