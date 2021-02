La des-hora del Sur con Quirino

El Dr. Ernesto Hernández Norzagaray hace, a título personal, una apología de la gobernanza de Quirino, principalmente, de las obras públicas hechas más en Mazatlán que en el sur sinaloense, a reserva de lo que los sureños digan a favor o en contra de lo que hizo o no Quirino, pero eso de que al Sur le llegó la hora con Quirino, solamente, le llegó a Mazatlán, porque siendo empresario hotelero el gobernador de marras, desde luego, a Mazatlán le ha ido como le va, con o sin coronavirus, con o sin tapabocas, en los estadios de béisbol y de futbol, porque los negocios son los negocios para las ganancias de los privados y para pérdidas de los públicos marismeños-mazatlecos, sinaloenses y foráneos, porque de los extranjeros canadienses y gringos más que sus consumos en la plazuela Machado entre las olas altas y las aguas negras y el ruido musical, ambiental y narco-banda callejero con la cohetería desde la avenida del mar a las colonias.

Presumible y presuntuosamente el sur sinaloense, para el Dr. Hernández, tiene aires rulfianos y garcíamarquianos, dejando de lado y olvidado a El Güilo Mentiras de Dámaso Murúa, y no nada más el sureño va a vivir de la presa Santa María, cuando la agricultura y la pesca están en su mínima producción por falta de apoyos federales y estatales, teniendo que hacerle al improvisado turismo cultural y señorial con el pueblo mágico de El Rosario, y Teacapán, bien, gracias.

La visión acrítica, acomodaticia y confortable, del Dr. Hernández Norzagaray es bellísima en cuanto que el sur de Sinaloa es nada más y nomas Mazatlán, no habiendo más para dónde mirar, a no ser desde El Faro para lo marino y lo urbano con el full collor de lo digital que contrasta con lo renovado-deslumbrante y lo ruinoso-herrumbrante que es el impacto al medio ambiente con lo arquitectónico urbano y lo natural suburbano en los irregulares asentamientos humanos y en las altas torres en condominio con un centro histórico que no es más que el Viejo Mazatlán por donde anduvieron, de paso, algunos escritores extranjeros como Anaïs Nin y Pablo Neruda, y el Dr. Hernández poniéndole a las calles del viejo Mazatlán los nombres y apellidos -en placas- entre conmemorativas y nostálgicas de los escritores de lo que fue y no es Mazatlán actualmente: un hechizo de obra pública hechiza malhecha con la majestuosidad para el turismo cultural en que los marismeños-mazatlecos no se identifican con ella, pues consideran que es un negocio del Quirino Ordaz y el Neto Coppel.

No comparto la visión del Dr. Neto Hernández, aunque ponga las viandas y los vinos de sobremesa para compartirla con las Pacífico en la Fonda del Chalío, hace tiempo que la comodidad de la confortabilidad al escribir sobre Mazatlán, la visión es más de un turista pensionado con una jubilación universitaria que le permite la movilidad con el status quo económico y sociocultural para hacer un periodismo de turismo, bien bonito, en la hora del sur con Quirino en la deshora de Sinaloa que la ha sido cuando Malova, Felton, Pucheta y El Químico.

Las mejoras en las obras públicas por parte de Quirino estuvieron y están en Mazatlán, y en relación al resto de los municipios es lo que le restó hacer al gobernador: taparle el ojo al macho del Puro Sinaloa.

La des-hora del Sur con Quirino fue y es materialista, lo humanista ni siquiera en el arte y la cultura estatal, Puro Sinaloa con lo populista-popular en cómo serse y hacerse un Ovidio cualquiera tratado como un rock-star allá por La Tuna y acá por Tacuichamona, entre Los Monos Bichis y El Muchacho Alegre.

En el sentido estricto de las dos palabras: Puro Sinaloa, es una publipropaganda como lo fue el Gobierno en Movimiento de Malova, moviendo el bote para guardarse el dinero, echándole ganas la entrona de la raza hasta el Ocean Palace con el prohibido entrar a la zona privada de la playa.

Sabiendo, Ernesto Hdez. Norzagaray, de antemano, las consecuencias de la gobernanza de Quirino para los sinaloenses públicos, y no, para los privados, el Sur no le fue la hora más que para el postín con las mojoneras del centro y el norte con una correlación de muertos, desaparecidos y desplazados del narcosicariato, de muertos-desconocidos por el coronavirus, de pescadores pescando en la tierra y de campesinos arando en el mar, no habiendo más cosecha que la mariguana con la amapola y seguir meciendo la cuna con más balazos que abrazos, más pueblos fantasmas que pueblos mágicos, jugar béisbol y futbol playeros con los monos bichis en el Puro Sinaloa, el cual para los pescadores y los campesinos es la Pura Chingada, por el PriMor de Obrador-Ordaz.

Por Siempre.

Nino Gallegos