La democracia indefensa con un INAI paralizado

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (popularmente INAI) es uno de los pilares de la incipiente democracia mexicana. La corrupción es –junto a la violencia y la desigualdad– un mal que corroe a nuestro país. Y aunque el INAI no combate la corrupción, sí ofrece un instrumento para luchar contra ella: la transparencia. En México, gracias al trabajo realizado por periodistas, asociaciones de la sociedad civil y ciudadanos, se ha normalizado la cultura de solicitar a los gobiernos información sobre una infinidad de temas como el gasto de los presupuestos, contratos, licitaciones, nóminas y, en general, datos públicos.

No es que la transparencia por sí misma erradique la corrupción. Pero ante la secrecía que prefieren y buscan los gobernantes, la transparencia echa luz allá donde el periodista o el ciudadano indaga con suerte entre la oscuridad. La transparencia es, pues, fundamental para el Estado de derecho y la rendición de cuentas. Casos emblemáticos como la Casa Blanca de Peña Nieto, la Estafa Maestra también en el gobierno de Peña Nieto (con la que el gobierno federal desvió 7 mil 670 millones de pesos) o el escándalo de Segalmex del actual gobierno de López Obrador (con el que la dependencia federal conocida como Seguridad Alimentaria Mexicana desvío 15 mil 308 millones de pesos) han sido desenmascarados gracias al sistema de transparencia que hemos construido los mexicanos.

No obstante, este sistema nacional de transparencia se encuentra paralizado desde su cúspide: el gobierno federal ha buscado y forzado la inoperancia de funciones esenciales del INAI. Dicha institución posee un órgano máximo, llamado pleno, compuesto por siete comisionados nombrados por la Cámara de Senadores. A partir del 31 de marzo de este año, con el fin del encargo de uno de los comisionados, el pleno del INAI cuenta con solo cuatro integrantes, incumpliendo el quórum mínimo legal para sesionar (que es de cinco). De ese modo, hay medios de impugnación de protección de datos personales, de acceso a la información y denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia que quedarán sin resolución.

De hecho, había vacantes que debieron cubrirse desde el año pasado, pero ante las omisiones del Senado, un juez obligó a esa cámara completar el proceso de designación de comisionados. Así, el 1 de marzo se nombró a Yadira Alarcón Márquez y a Rafael Luna Alviso, sin embargo, el presidente López Obrador vetó, el 15 de marzo, los nombramientos provocando la parálisis del pleno del INAI antes mencionada.

En días recientes, se dio a conocer una grabación de una reunión privada del secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, con legisladores de Morena, en la que el secretario revela la voluntad del presidente de paralizar el INAI señalando que ese escenario era “el mundo ideal”. El secretario dijo: “Cuando se está por vencer el plazo para la publicación o el plazo para que el presidente pudiera objetar esta designación, una mañana me dice: ‘Oye, ¿es cierto que el INAI está por quedarse en estos días sin otro magistrado… eso… consejero… comisionado…?’ Y le digo: ‘bueno, pues sí, terminó el mandato de uno de ellos’. Y me dice: ‘¿Y qué sucede si vetamos o no publicamos?’ Bueno, pues lo que va a suceder es que si usted lo objeta es que no va a poder funcionar el Instituto. Seguramente, estos van a intentar promover algún recurso para que la Corte obligue a nombrarlo; pero pues de que la Corte ordene que se nombre a que se pueda construir políticamente una mayoría calificada pues hay un mundo de diferencia”.

Adán Augusto López agregó: “Y me dijo, y aquí se los comento a todos ustedes: ‘Yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse’. Ahora, ayer le comenté que iba a venir y que seguramente uno de los temas a tratar sería el del Instituto, y bueno, la respuesta es la misma, estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia por que se nombre en estos momentos”.

Anteriormente, el presidente había negado que su interés fuera tener un INAI paralizado. Al día siguiente de que se revelara la grabación antes señalada, negó también que hubiera instruido eso al secretario de gobernación, pero señaló que el INAI es un cero a la izquierda y que no sirve para nada. También hay que señalar, por cierto, que el gobierno ha hecho algo similar al omitir designaciones en órganos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. A mi juicio, lo que busca es evadir los controles y contrapesos propios de la democracia.

Me gustaría hacer aquí un paréntesis y confesar –estimado lector– que tuve dificultad en elegir el tema de esta columna, pues había otros asuntos que fácilmente rivalizaban con el INAI en importancia. Pensé, por ejemplo, en escribir sobre la marcha del día internacional de la mujer del mes pasado; o antes que esa, la marcha impresionante en defensa del INE; la demanda de Pío López Obrador por 400 millones de pesos en contra de Carlos Loret de Mola y de Latinus por haber publicado los videos donde se observa al hermano del presidente recibiendo dinero ilegal en sobres; la revelación del New York Times de que México es el país que más utiliza el programa de espionaje Pegasus por parte del ejército en contra, no de delincuentes, sino de periodistas y defensores de derechos humanos, a pesar de que el presidente López Obrador haya dicho moralinamente que en México ya no se espía ni se usa Pegasus; o bien, la noticia de que un juez desechó definitivamente el absurdo e intimidatorio caso que entabló el gobierno por delincuencia organizada en contra de científicos del Conacyt. Pensé también en escribir sobre algo que me ha dado mucha tristeza últimamente: cuando pongo las noticias, veo casos, uno tras otro en un mismo día, de pequeñísimos grupos de personas que protestan en muchos rincones del país por mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio.

Otros dos temas que me sorprendieron fueron, por un lado, que la Suprema Corte declarara inconstitucionales, por ocho votos contra tres, las disposiciones de la ley que adscribía la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (y no a la Secretaría de Seguridad). Lo que me asombró no fue que la Corte la declara inconstitucional, sino que hubiera tres ministros (entre ellos el ministro Zaldívar y la ministra que plagió su tesis) que defendieron la constitucionalidad de dicha medida, cuando la constitución mexicana, en su artículo 21, es clarísima: “la Guardia Nacional estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad”. Era, obviamente, algo inconstitucional: ¿cómo puede haber tres ministros que digan lo contrario siendo que su trabajo es precisamente salvaguardar la constitución, y la constitución es explícita en el tema?

Por otro lado, la noticia que también me sorprendió fue la revelación de los viajes de súper lujo del General Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, en los que lleva consigo a su esposa, hijos, nieto, nuera y consuegra (la familia, pues) aprovechando viajes oficiales, empleando jets del ejército y contando con un personal de 10 militares para atender las necesidades de todos ellos, a costa del erario público que solventamos usted, yo y todos los ciudadanos. Un viaje a Italia de 14 días en que se gastó solamente de hospedaje un millón 600 mil pesos. Esperemos que ese hospedaje lo haya pagado con su bolsillo, pero no sé, me parece sospechoso de cualquier modo. Imagínese una cena, no oficial pero de lujo, en Nueva York del secretario Sandoval, esa sí a cuenta de los contribuyentes, ¿no se habrán sumado de paleros sus familiares que, según consta, se colaron en el avión? Un viaje de la orquesta a Rusia en el que, de puros viáticos, se gastó un millón de pesos, y se coló uno de sus hijos. Imagínese qué vida tan “fea” es esa: viajes opulentos con la familia a Denver, Nueva York, Milán o Moscú.

Esta fuga de información provino del célebre hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional, conocido como Guacamaya Leaks, de seis terabytes de información, en 2022. Queda claro que a los gobernantes lo que les interesa es la secrecía de sus decisiones, sus contratos, permisos, licitaciones y dinero público gastado. La opacidad no es “el mundo ideal”, como dice López Obrador. En la opacidad, la corrupción avanza y la democracia retrocede. De ahí que la transparencia sea tan crucial.