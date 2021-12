La debacle de los partidos en Sinaloa

Este domingo los panistas acudieron a las urnas para elegir a la persona que dirija los destinos por tres años consecutivos, todavía tienen esperanzas de que el PAN surja como el ave fénix.

La situación por la que atraviesa el partido, es realmente preocupante, los panistas se han alejado, no hay ánimo, la mayoría lo achaca a los pleitos entre las tribus que un día lo controlaron.

El PAN está como el barco, ya que cuando éste se hunde todos lo abandonan, así el partido cuando estuvo en sus mejores momentos, muchos buscaron cobijo, el auge que vivió en años pasados, fue efímero, se acercaron al partido los empresarios para tener el poder, los más para tener chamba, pero la mística que tenían los viejos panistas quedó en el olvido.

Francisco Solano, como dirigente y Mario López Valdez como gobernador fueron los principales “panteoneros” que cavaron la tumba del partido, desde entonces, las pugnas internas, las desavenencias se cuentan al por mayor que será difícil que se recomponga a corto plazo.

Por el rumbo del PRI, no cantan mal las rancheras, Cinthia Valenzuela Langarica, presidenta y Sergio Jacobo, secretario general se supone concluirán su mandato a finales de diciembre, por lo que el Comité Ejecutivo Nacional del PRI deberá emitir la convocatoria para la renovación de la dirigencia, sin embargo, hasta el momento no hay señales.

Sin embargo, la brújula los priistas la traen perdida, no se sabe a ciencia cierta quien manda en el partido, están huérfanos, quizá por ello, se han refugiado en Rubén Rocha Moya, a quien, sin decirlo, lo consideran su padre putativo.

Los partidos políticos han hecho tan buena mancuerna en el Congreso, que tal parece que juntos fueron aliados en el proceso electoral, hasta el momento votan junto con Morena, no son oposición, por lo tanto, en Sinaloa el PRI al igual que el PAN están desdibujados.

Veamos Morena, no tienen una base que los respalde, ganaron en Sinaloa, pero la pregunta es cuántos afiliados tienen, no cuentan con un padrón de militantes que los respalde, no tienen una estructura que los haga fuertes, sólo la figura de López Obrador es su gran soporte.

El PAS, el partido por su trabajo, por su estructura, por su militancia cautiva pudiera ser el partido que saliera al quite en Sinaloa, sin embargo, se ha desdibujado, está al servicio de Morena, no hay quien responda por ellos, la figura de su dirigente, Víctor Corrales Burgueño, sólo es decorativa, ya que quien manda es su propietario Héctor Melesio Cuén Ojeda, pero por andar ocupado en mantener su puesto como secretario de salud ha descuido al partido.

Así como va el PAS, al servicio de Morena, sé está desdibujando, por ejemplo, hace días presumió que habían juntado más de 130 mil firmas para que López Obrador siga en el poder, pese a que muchos pasistas no están de acuerdo en su forma de gobernar, incluso, hay muchos que dudan que esas firmas sean con ese propósito, incluso los mal pensados aseguran que las firmas ya las tenían para otros fines y que las sacan cada vez que surge una encuesta, a ver que dice el INE cuando las presenten.

Futuro prometedor

Se vienen cosas buenas para la zona rural de Mazatlán. Luego de un trienio dejada a un lado, este 2022 se le ve buen futuro, sobre todo en el turístico con los planes de abrir circuitos turísticos que vengan a conectar comunidades para darles el impulso que necesitan.

Uno de esos, es el circuito El Habal-La Noria, donde ya empieza a resurgir a través de empresarios que se atrevieron a invertir confiando en sus terruños, como Roberto Osuna y Aureliano Reatiga Aispuro, quienes han visto en La Noria su gran apuesta... Y les está resultando.

Ahora que fue autorizada la denominación de origen para el mezcal, este circuito apunta a fortalecerse aun mas, sobre todo por el interés de empresarios de otros estados en venir a invertir y producir mezcal de agave para exportación.

El futuro es prometedor.

Al participar en un recorrido por La Noria, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres destacó que esta ruta del mezcal va a venir a detonar a Mazatlán en muchos giros que antes no tenían, ya que ahora con la denominación de origen, se tiene la oportunidad de producir y exportar.

"Vienen muchos empresarios a hacer vinatas en el sur de Sinaloa. Cada empresario viene, ve y busca tierras, compra e invierte y nosotros damos permisos. Hay acercamientos de muchos lados, inclusive de Mérida, Yucatán donde hay un desarrollo muy bueno", afirmó.

Mientras que Ricardo Velarde Cárdenas, titular de Sedectur, afirmó que los circuitos turísticos pueden convertirse en un gran corredor que les puede ayudar que la gente venga 4 días al destino de sol y playa y otros 3 días a recorrer el tema de los circuitos, el que puede evolucionar a un tema de hoteles ecológicos para ir a pasar el fin de semana.

Velarde Cárdenas expuso el caso del restaurante de Roberto Osuna, que motiva a más inversionistas y generan mas empleos en la zona y apoyan a toda la zona rural olvidada por años. Informó que aparte del circuito de El Habal- La Noria, se viene el de El Recodo-Veranos-Picachos que vendrá a levantar esta región, además de El Quelite y El Quemado, zona productora de quesos y que incluye el monumento del Trópico de Cáncer que está en este recorrido, además del de la Isla de la Piedra-Barrón, que son uno de los retos turísticos a empujar en este trienio.

Después de existir solo el apoyo al Quelite, ahora las demás sindicaturas tienen más que ofrecer y por qué se les apoye luego de tenerlas en el olvido o abandono.