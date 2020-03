“Siempre que alguien se pone a pensar en el apoyo a las artes, de inmediato surge un obstáculo complejo: los artistas tienen la pésima costumbre de ser resistentes, y esa resistencia nos engaña y nos lleva a creer que, en líneas generales, el mejor arte llega a hacerse realidad de todos modos, y que de entre ese gran arte lo sublime perdura de todos modos. La impresión pública e incluso académica es que nada, ni siquiera la catástrofe social o personal, impide el avance y la producción de obras de arte intensas y maravillosas.”

-Toni Morrison-.

¿Menos la ofensa y más la disculpa?, la cultura de la subcultura marismeña-mazatleca, al exponerse con un protagonismo agotado en el tiempo y en el espacio de lo que redunda siempre en lo mismo por estar “de moda” con el reciclado en relación a lo que se hace y se difunde artística y culturalmente, las formas y los contenidos, tienden más a la autocomplacencia que a la autocrítica “desde las artes a las letras”.

Menos justificación y más creación en el medio ambiente artístico y sociocultural por la dizque esencia más antrológica (“de antro”) que ontológica de lo carnavalero y lo carnavalesco, a reserva de quienes se reservan y se conservan más en el conservadurismo que en la conservación del Carnaval como la marca en la industria del espectáculo y el entretenimiento de las masas anónimas y públicas, obteniendo las ganancias del consumidor y padeciendo las pérdidas del depredador al mejor y al peor postor.

Siempre he dicho y escrito que Mazatlán ha llegado al culmen y al colmo de lo artístico y lo sociocultural, porque nunca han dejado de faltar y estar los directores y los promotores culturales que administran y apoyan el arte y la cultura con lo sucedáneo del turismo cultural y “la apropiación” de lo cultural en lo museográfico y lo gastronómico de lo que se ve, se antoja y se come con el consumismo del ceviche, la tambora y la cerveza supuestamente artesanal, original, auténtico y orgánico.

Del Puro Sinaloa, ¿de dónde tantos carnavales como para decirse que Culiacán es la capital mundial del aguacate, pues qué pasó con el tomate, o es que ahora Mazatlán será la capital mundial de futbol-playero y El Químico-el gobernador?

Eso de que el Puro Sinaloa sea la tierra del triunfo y de las oportunidades como cierta publipropaganda lo visualiza y lo textualiza en los medios impresos es una exageración más en la desmedida de la realidad virtual real que en la medida de lo real social, simulando una realidad tras la plasticidad de la representación que nada tiene que ver con nadie y con alguien intrínseca y significativamente sinaloense, puesto que en todos los demás estados se publipropagandiza lo mismo o lo diferente, lo cual es un defecto de lo sociológicamente cultural en la subcultura sinaloense-mexicana, pues unos creen que es la narcocultura la que sustenta el ser, el hacer y el tener sinaloenses, y a fuerza de contrarrestar la mala fama se exagera en la buena fortuna.

Lo mismo o lo diferente sucede en Mazatlán con el turismo cultural que no es tan cierto cuando la verdad de lo cierto es que El Químico y sus antecesores y el instituto de cultura, turismo y arte han servido más para el lucimiento de la ignorancia socioestética y cultural de lo que significativa, y no representativamente, fue y es Mazatlán nomás con el Ay, mi Mazatlán, qué pasa en Mazatlán y las reinas de Mazatlán.

De las artes a las letras marismeñas-mazatlecas, en tanto no las reconozcan los conservacionistas de la cultura de la subcultura marismeña-mazatleca al estilo de El Químico, José Ángel Crespo y Zoila Fernández -el carnaval- seguirá marcando el tiempo y llenando el espacio de lo espectacular porque lo pide el turismo cultural, histórico y mundial, más allá de la isla de la piedra, más arriba del faro, tras las tres islas, a ras de la zona dorada esquina con ocean palace y con domicilio en pueblo bonito.

No es lo mismo la cultura de la pobreza que la pobreza de la cultura en el valor asentado, sentado e inercialmente movilizado en quienes les da lo mismo o lo diferente promover o difundir lo que la belleza de la modernidad no es más que la fealdad con la herrumbre de una cultura de la subcultura marismeña-mazatleca, más hecha que creada, por la turistología y la cheftología de la antrología en que se repostea con la publipropaganda de lo falsamente verdadero: el viejo Mazatlán apenas existe, el centro histórico nunca ha existido mientras exista el viejo Mazatlán en la casa del marinero.

En la cultura de la subcultura nada, nadie y alguien están o no criticando lo que se está haciendo desde hace tiempo con o sin una investigación socioestética cultural de las artes a las letras, nomás al modo y a la moda de la autocomplacencia desde que Malova dijo que Mazatlán era la joya de la corona y que Mazatlán está de moda como si fuera lo último y lo único a nivel mundial e histórico, cuando se ignora lo histórico y se está local y provincianamente en uno de los tantos lugares comunes que el turismo cultural pone a la venta y a la compra las recicladas tradiciones y costumbres de lo urbano, lo marino y lo rural, impactando con la contaminación y depredando el entorno eco-estético, social y cultural.

Lo que Toni Morrison dice de la pésima costumbre en la resistencia de los artistas (ante y para) las artes y las letras, la cultura de la subcultura marismeña-mazatleca, es aplicable en cuanto a la cantidad, y no la calidad, de lo que se hace, y no se crea, en Mazatlán con el pésimo costumbrismo carnavalesco, y si algo hay de resistencia en los artistas locales es su protagonismo conformista de serse y hacerse “de una creatividad genialmente mediocre” con el relumbre de lo cosmopolita de la plazuela machado a Olas Alta y en el estadio Teodoro Mariscal con el “Mazatlán International Quilt & Cultural Festival 2020” para la diversión y el consumo de las familias Venados-Mazatlán, luego la Semana Santa cultural y la Moto cultural, y no la Pascua, y las vacaciones culturales veraniegas: en Mazatlán todo es cultural hasta la cultura de la subcultura marismeña-mazatleca.