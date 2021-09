La crítica política (de y en) los medios-mediatizados sinaloenses en la radio, la tv, la prensa impresa y digital son publipropagandísticamente corporativos, dueños y responsables según más la ética comercial que la ética periodística en el negocio de la información y la comunicación en Sinaloa y en el país de las sombras espectrales.

La información es refractaria y contextual de acuerdo a la agenda presidencial, estatal y municipal con los acontecimientos, los sucedidos y los trascendidos desde las mañaneras a las declaraciones banqueteras con los espacios para los gobernantes estatales y municipales en los medios informativos, siempre entrevistados a modo del entrevistado.

Los gobernantes (de y en) Sinaloa que todos se sienten únicos e históricos, por lo de Morena y un tricolormoreno gobernador de salida, han resultados in-cómodamente repetidos en sus puestos como también son los puestos en el periodismo informativo-opinativo, y poco, de investigación, cubriéndolos y cubriéndose con la indiscreta libertad de expresión de sobrellevar la verdad con la simulación, en que los actos y los hechos son la realización de los sinaloenses porque son parte de la expresión en sus pensamientos y sus palabras que los gobernantes cumplen sin ninguna obra inconclusa para la ciudadanía, desde el Gobierno en Movimiento de Malova y el Puro Sinaloa de Quirino, han confluido y concluido las etapas correspondientes al desarrollo y al progreso con una ingente y “muy grande” obra pública para todos los sinaloenses que Mazatlán, Culiacán y Los Mochis son tres ciudades que han cambiado pero siguen con las mismas costumbres y las mismas gentes en su provincianismo con el “plus” del cosmopolitismo y un urbanismo de primer mundo en un tercer mundo con sus pueblos fantasmas, inundados y mágicos para “el turismo cultural”.

Lo que se lee, se escucha y se ve es la tangibilidad de lo intangible en lo céntrico de lo gobernante y en la periferia de los gobernados: todos sabemos por afuera lo que no conocemos por adentro, el periodismo informativo y opinativo lo entiende-extiende como un tema, y no, como un asunto público y un problema social solamente jerarquizados en lo concurrencia diaria y cotidiana en una salteada correlación de actos y hechos oficiales que, publipropagandizan, la concordancia en la convivencia de la aceptación en los gobernados con los gobernantes, a reserva, de esperar, al final de la gobernanza, qué gobierno-gobernador resultó más corrupto e impune, violento y criminal en un sexenio y un cuatrienio gubernamental al que casi nunca se les llamó más que a una rendición de cuentas con la transparencia de la información oficial y la opinión pública que aprueba, desde el Congreso a los interés políticos y empresariales, para lo que Malova fue un mal gobernante y Quirino fue un buen gobernador, siendo lo mismo y lo diferente con Rocha Moya.

La objetividad periodística en Sinaloa que también es en México, en el país de las sombras espectrales, como en los medios-mediatizados y mediados por lo real social, está(n) expuest@s a lo que demanda -la no demanda y la no denuncia- y que exige la confortabilidad rentable en la información y en la opinión del periodista que reportea y del analista político que tematiza lo que en los hombres y en las mujeres (de y en) México que es el país de las sombras espectrales en el estado de Sinaloa, la belleza y la fealdad, no son la verdad y sí son la realidad virtual real-politik en lo que en gustos se rompen y violentan los géneros mientras la violencia y la criminalidad no son privativas de l@s periodistas, porque en los hombres y en las mujeres coexisten la corrupción y la impunidad en las cuotas, los cuates y los cuetes del poder político y económico, a todo modo y a toda moda que se imponen más con la mentira que con la verdad.

En los medios mediatizados y mediados sinaloenses por la ética periodística, más por conveniencia que por convicción, el periodista debe saber a qué se atiene o de qué se mantiene con la imagen de la empresa periodística o con el trabajo reporteril diario con un sueldo -laboralmente- mal pagado, no faltando la tentación del sueldo extra por la extensión de la corrupción-manutención en el medio político, empresarial y periodístico, lo cual desde la situación-posición periodística, ¿plata o plomo, fama y fortuna, gloria e

infierno?, la verdad está expuesta a transformar el hecho en una información y opinión que,en función de la conveniencia, y no, de la convicción, establece una línea divisoria entre “la honestidad valiente” obradorciana y la sinceridad humanidad shererciana en el periodismo sinaloense-mexicano.

Si la Gobernanza de Quirino beneficio más al sector turístico, ¿a quién se beneficio más?