La claraoscura aldea global digital

Así como el internet, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con las redes sociales están al máximo en el uso doméstico y laboral en la muchedumbre y en la mansedumbre de la presencia en lo real social y de la ausencia en la realidad virtual real, local y global, el mundo de arriba, el cielo de en medio y la tierra de abajo –la acción disruptiva de la tecnología y el suave sonido del cataclismo terrenal- con el coronavirus se hayan superficial y profundamente en los huesos cardios del corazón y de la memoria en la humanidad para invaginarla, y no, imaginarla, en la distopía de lo que no es la utopía y sí es también la entropía para el ser humano y la condición humana en el miedo y en el medio ambiente de la vida humana en relación con la vida animal y la vida natural en las instantáneas y en las pantallas del Smartphone.

Ante cualquier situación de vida o de muerte, no estamos preparados para vivir, ni, para morir.

Con el Carpe diem nos hemos perpetuado en el Consummatum est y como nada, nadie y alguien nos convence del Errare humanum est seguimos en los vulgares como en los primeros y en los últimos actos y hechos como seres humanos en el mercado del consumismo con el único fin de consumirnos con los medios y los productos a nuestro alcance de poder adquisitivo para los que vivimos, trabajamos y morimos.

Las situaciones del ser humano con las aplicaciones como resoluciones sobre la marcha móvil e inmóvil de la información y la comunicación, son un dechado práctico y pragmático para hacer la cosa menos pesada y grave día a noche, durmiendo y despertando con la cosa más ligera y portátil, llevándola y llevándonos real, virtual, manual y digitalmente a donde queremos sin más intermediarios que el tiempo y el espacio para el real o el virtual traslado de nuestra presencia y ausencia en el mundo, en el cielo y en la tierra en algún lugar subterráneo de San Felipe Obispo, donde la NSA y la CIA son nuestras vigías.

Después de todo y para todos y para nadie y alguien nada fue, es y será gratis, ni democrático, viviendo (de y para) el capitalismo de lujo, funeral, digital y de vigilancia cuando pase lo del coronavirus y salgamos a la a-normalidad con la preocupación y la ocupación, la entereza y la resiliencia, la dieta orgánica y transgénica de siempre, en lo que el cambio climático es la niña Thunberg y es el niño Trump, y los niños Putin y Jinping viajan en un autobús Marco Polo con ventanas panorámicas sobre la Ruta de la Seda.

Todo será rico de renovada e innovada cuenta, otra vez, restaurado el mundo arriba a través del cielo en medio y la tierra abajo, porque seguirá siendo el fin por sobre todos los medios: los humanos, los materiales y los naturales, bajos en radicales libres y altos en virus nucleares.

Todo(s) a la carta mundana, a la carta celeste, a la carta marina, a la carta terrestre con la cereza del pastel de mierda para turistas viajeros, depredadores y contaminadores, que dejan la peste por donde pasan.

Noam Chomsky, espera: “si la gente no se rinde a la desesperación sino que trabaja para cambiar el mundo, como han hecho en el pasado en condiciones mucho peores, si no se da por vencida, existe la posibilidad de crear una internacional progresista”, es lo que para él siempre ha sido y es el primero y el último respiro de un ser humano que no ceja ni deja de pugnar por los movimientos sociales, insurreccionales e internacionales y progresistas.

En el largo, sinuoso y tortuoso interregno del coronavirus en la invisibilidad e invencibilidad por la Ruta de la Seda y el Estrecho de Bering, las tormentas de arena y el deshielo han hecho emerger, a la intemperie, la acción disruptiva de la tecnología y el suave sonido del cataclismo terrenal.

Lo que haya sucedido en el pasado más lejano está sucediendo en el presente más cercano: lo íntimo, lo privado y lo público están desnudos con los humores, las excrecencias y los hedores en el confinamiento del ser humano, retomando la naturaleza su lugar, haciendo que la biopolítica y la bioética con sus recetarios, manuales y guías científicos y tecnológicos en lo legal, ilegal y extralegal apliquen lo humano y lo inhumano en el ser humano contagiado, sobre todo, en países donde el virus ha rebasado y colapsado la riqueza y la pobreza de las naciones, poniendo en jaque a las economías y a los muertos en hornos crematorios y vislumbrarse las escenas de un holocausto, ni tan lejano ni tan cercano, en el interregno del horror vacui en la humanidad.

De la movilidad inercial, la mentalidad y la voluntad, lo real social y la realidad virtual real están invaginando, y no, imaginando, lo que las puertas cerradas por dentro se distancian hacia afuera: nada, nadie y alguien salen de aquí.

Ni los solitarios a la soledad se sienten solos, porque algo (los y la) invadió con el ahogo en el medio ambiente: lo ominoso de algo diminuto que se expande en una brisa de virus salival.

El Shock-conmocional y el Blackout-apagón, haciéndose presentáneo el Covid-19, poniéndole alarmas, alertas y cámaras de eco para que se entere el mundo que es como darnos por enterados nosotros y los otros, los demás y la gente: minimizar el contagio, maximizar el no contacto entre iguales y diferentes:

Con la peste, la gente murió artesanal y feudalmente, con la pandemia, la gente muere industrial y tecnológicamente en el capitalismo de lujo y funeral.

Lo que mejor y peor viene después del coronavirus es que nada, nadie y alguien van a querer estar en casa, lo cual es lógico y normal-mente de lo que sigue siendo la a-normalidad, aceptada y asentada, dentro y fuera de casa, como si los muertos, los desaparecidos y los desplazados del narcosicariato nacional y los desconocidos del Covid-19, son apenas con más penas ajenas que propias las que se han ido con los Idus del 20/20, y como la gente no es nosotros, los otros y los demás -la vida/esta es una vida/otra- para la gente porque sufrió la angustia con el virus invisible e invencible en la atmósfera del país en las sombras espectrales, quedando unos diminutos rastros del virus en la computadora y en la laptop donde los hijos hicieron las tareas con los papás y las mamás, no habiendo más angustia por más que se haga una sanitización local nunca habrá una inmunización global, teniendo que seguir con el lavado de manos con agua y jabón, solamente, por precaución, aunque Poncio Pilatos lo hizo, desde luego, que no pudo evitar el sacrificio de Cristo-Jesús, lo que pone en evidencia que desear el bien es el placer del mal en el capitalismo de lujo, funeral, digital y de vigilancia, tanto en lo presentáneo como en la futurabilidad de lo que siga pasando en la presencia y en la ausencia de vivir al día el carpe diem, porque mañana quién sabe si mañana, aunque y desde luego, Juan Villoro, se-nos anima, estrambótica y estroboscópicamente :





“Si el virus trae un mundo mejor, ¿por qué estar tristes?