La cicatriz eterna del maltrato infantil

“La única verdadera prisión es el miedo y la única verdadera libertad es sentirse libres del miedo. Nunca debes permitir que tus miedos te impidan hacer los que sabes que debes de hacer”

Aung San Suu Kyi





La niñez debería de ser la etapa más maravillosa del ser humano en cualquier país, pero no lo es para muchos niños. Cada día que va pasando se suma la falta de conciencia sobre qué es la niñez, su vulnerabilidad, el abuso y la falta de garantías a sus derechos. El pasado 30 de abril “Día del niño”; Temmy Villa una amiga que forma parte del Colectivo de Prevención Tres Islas posteó en su página personal de Facebook una historia que me estremeció: una madre narraba entre fotografías la historia desgarradora de su hijo “Benjamín”, un pequeño de dos años que fue abusado. La madre detalló que pudo percatarse de tal situación tan escabrosa cuando el niño enfermó repentinamente, dando positivo en sífilis. El médico comentó que solamente existían dos maneras de que el niño contrajera tal enfermedad: 1) En el embarazo que ella le hubiese contagiado o 2) abuso sexual. Fue la segunda opción. La preocupación y dolor de la madre se había expandido al máximo. El acontecimiento estuvo dando vueltas en mi cabeza, sucedió en Gerli una ciudad de Argentina, más allá de la lejanía geográfica muchos pensarán “¿Qué nos importa?, sucedió en otro país”. México no está exento de este tipo de acontecimientos, en realidad estamos plagados. En fin, estuve pensando en la salud del pequeño, sobre la frustración, la amargura, el sinsabor de la injusticia que debe estar experimentando la madre del bebé; sobre todo cuántos casos suceden en nuestro país.

Al inicio de esta cuarentena entre el menú de miniseries que promocionaba una plataforma streaming existe una que llamó fuertemente mi atención “Justicia para el pequeño Gabriel” Comencé muy animada, cociné palomitas, digité en el control de mi pantalla, quería saber sí la historia era tan buena como aparecía en el promocional. Al terminar de ver el primer episodio se me quedó congelada la quijada. Era la biografía de un niño maltratado por su madre y padrastro que muere a causa de los golpes que le propiciaban. Es un documental que hace que tu corazón se te salga del pecho, las lágrimas surquen un río en tu rostro al percibir la frialdad de los perpetradores, la negligencia de los trabajadores sociales, en el último segmento el director te abra los ojos, justo cuando consideras que la justicia está llegando condenando a los culpables, piensas que quizás se animarán a tocar al sistema de trabajadores sociales por hacer caso omiso a la maestra ante sus llamados constante al reportar el abuso que observaba en su estudiante latino Gabriel, emites un “no puede ser; mínimo un tiempo en la cárcel, es evidente que no hicieron su trabajo y le ha costado la vida a un niño”, la serie concluye con una noticia nueva: no muy lejos del lugar donde lastimaron a Gabriel hasta matarlo; moriría en las mismas circunstancias otro pequeño. Confieso me tomó una semana recoger el corazón del sofá para volverlo acomodar en su lugar.

El pasado 25 de abril fue el día internacional de la lucha contra el maltrato infantil, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia define la violencia contra niños y niñas adolescentes “Toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”, desafortunadamente ahora que estamos en confinamiento, muchos pequeños están en peligro: algunos corren riesgos de ser golpeados, violados o asesinados. En el reporte del “Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México” del 2019 para la UNICEF considera que “En México son pocos los datos nacionales que permiten abordar con amplitud las manifestaciones de la violencia en el hogar. Es posible saber que casi 4 de cada 10 madres, y 2 de cada 10 padres, sin importar el ámbito de residencia, reportan pegarle o haberles pegado a sus hijas o hijos cuando sintieron enojo o desesperación.” Esa es la situación que se reporta pero sabemos que la cultura de la denuncia por violencia en el hogar sigue siendo un tabú y el miedo un aliado; existen miles de casos que no se reportan.

En el camino de la prevención, apostando al fomento a una cultura de la denuncia debemos mirar con atención a la Literatura Infantil y Juvenil porque podemos utilizarla no sólo para recrearnos, sino también para prevenir o tocar ciertos temas tan crudos; en el caso de los padres, profesores que les interese empoderar a los pequeños y jóvenes frente a estos hechos pocos gratos me gustaría sugerir algunos títulos de libros: “Estela grita muy fuerte” de Bel Olid, nos aborda la historia de una niña que atiende el consejo de su maestra “Conchita” gritando muy fuerte cuando algo le molesta pero sobre todo aprende a gritar cuando tío Anselmo le hace cosquillas en lugares que ella ni siquiera conoce. La escritora aborda el abuso sexual infantil. En “Yo te pego, tú me pegas” de Antonio Ramos Revillas, nos acerca al drama familiar de Bruno un preadolescente que sufre todo tipo de violencia desde el familiar hasta el bullying, hasta que un buen día Bruno decide romper con el ciclo de violencia que habita en su casa. “Voces en el parque” de Anthony Browne nos aborda una visita a este espacio público con la visión de cuatro personajes: el primero es la madre quien lleva a su hijo y perro a pasear donde la mujer está más preocupada por su mascota que por el derecho a jugar de su hijo, en el segundo personaje es un padre deprimido donde la hija es quien lo anima, lo cuida para que salga y se motive, el tercer personaje es la hijo de la madre controladora quien ante la soledad que habita en su hogar sonríe ante la posibilidad de conocer a una amiga, el cuarto personaje es la hija del padre depresivo una pequeña con un alto grado de optimismo y con una responsabilidad: animar a su padre ante aquello que lo está afligiendo, Anthony nos regala una visión sencilla pero muy profunda: nos hace ver el abandono de los padres hacia el cuidado de los hijos.

Un libro para jóvenes sobre el maltrato en la familia es “M” de Lolita Bosch inicia con una sacudida para el lector desde el inicio, te avisa que los protagonistas morirán, la familia de M será asesinada por el padre. Es una novela corta que te pone a pensar sobre el por qué nadie alrededor de esta familia fue capaz de percibir los abusos, ni en el trabajo de la madre, ni en la escuela de los hijos, los maltratos del padre sobre todos los miembros. “Jesús Betz” de Fred Bernard el escritor nos relata en una carta la vida un hombre que le ha tocado sortear todas las humillaciones y falta de amor maternal por su condición especial: un hombre tronco que torea todo tipo de situaciones para llegar a triunfar en su vida por medio de su maravillosa voz. Nos aborda el abandono, el maltrato hasta la explotación de personas con necesidades diferentes.

Abril no sólo es para festejar a los libros, a los niños, es el mes en que debemos de pensar, reflexionar, abonar con acciones para la lucha contra el maltrato infantil en cualquiera de sus manifestaciones: en el hogar, en la escuela, en la comunidad, en las instituciones. En cualquier parte del mundo más allá de su condición económica o física siempre serán población vulnerable, como adultos debemos protegerlos, ser guardianes de su integridad física, emocional y psicológica.