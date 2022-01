Si como del mundo, del cielo y de la tierra se tratara para que haya o no carnaval en un puerto y en una ciudad en el Noroeste-Pacífico, Mazatlán, si es o no el ombligo del mundo-mundano e inmundo, sucio, contaminado y contagiado al nivel de humedad con la ciudad de Londres y al nivel de aguas en Yakarta, la ingente ciudadanía es como la condición del indigente que no tiene la identidad y la pertenencia que el ciudadano marismeño-mazatleco debe tener con el derecho y el deber de hacerla valer al mismo nivel de la autoridad carnavalera y la salud carnavalesca, a lo que los medios de información nomás la ambigüedad ética a la subsistencia de la publipropaganda mediática, a favor o en contra, del Rey-Memo, puesto que 800 millones se ganen o se pierdan, la autoridad municipal cuida más la economía personal que la salud pública.

A la autoridad carnavalera le vale la salud carnavalesca, importando más la necedad con la cantidad que la necesidad con la calidad, porque después de todo y de todos, lo marismeño-mazatleco, vive y sobrevive por el turismo, y no, por sí mismo con el sector pesquero.

En la falsa convivencia por hipocresía y conveniencia -la autoridad carnavalera-, por abajo del mar de fondo y por encima de las aguas negras, la salud carnavalesca, con o sin tapabocas, siempre ha estado, está y estará de fiesta porque le va más el bullicio ruidoso como puerto con la escandalosa ciudad (de y en) la costa como si se viviera, sobreviviera y se muriera en una zona de confortabilidad, de tolerancia y de primer mundo.

Entonces derRocha Moya, Cuén y El Químico son lo que hacen con lo que mande la ciudadanía marismeña-mazatleca, porque en el mar la vida es más sabrosa y hasta un pobre se siente millonario, la autoridad carnavalera y la salud carnavalesca, sujetas al semáforo descompuesto pero puesto a funcionar sin darle paso a la ciencia médica, ¿por qué no miel con limón y VapoRub para el corona-pacífico-ómicron, sentado en el malecón jalando para los pulmones el yodo curador del mar junto al muchacho alegre y los monos bichis?

La autoridad carnavalera y la salud carnavalesca son como La Peste y El Carnaval, la fiesta y la enfermedad, los medios y la publipropaganda, el cinismo y el consumismo, la hipocresía y la conveniencia, primero los pobres y el pueblo bueno y sabio, más la necedad que la necesidad, más la cantidad que la calidad: todos haciendo Olas Altas con el gandalla de El Químico, la morbidez de El Cuén y la tirantez de El derRocha Moya elevados y subajados, por sí mismos, con la liviandad y la pesadez que hace aguas negras por arriba y por abajo del mar de fondo político y comercial llevando y tirando aguas por las calles con los drenajes que van a dar-desembocar a las Olas Altas con la misma gente, la viva y la muerta, con las mismas costumbres y los mismos lugares, las mismas estupideces con l@s mism@s imbéciles de las redes sociales, el mismo presidente en el Palacio Municipal, poniéndole precio a la ganancia y costo a la pérdida de 800 millones, porque vivir, sobrevivir y morir al corona-pacífico-ómicron (de y para) El Carnavales más rentable que saludable en lo que apetece el Rey-Memo con su comparsa carnavalera-carnavalesca electoral con el populacho de su engorda millonaria personal y familiar que solamente se le puede tocar con los papaquis de un hombre a la medida de su mediocridad y su miserabilidad que, el prometer a él no lo empobrece, porque lo sigue enriqueciendo más que a primero los pobres y a los ricos marismeños-mazatlecos.