¿La Auditora presentará su renuncia?

Tal parece que ahora sí los días de la titular de la Auditoria Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix están contados y todo indica que su salida es inminente.

En la legislatura pasada, los legisladores estaban como el pastorcito que anunciaba que venía el lobo y el animal salvaje nunca llegó, sólo el diputado Lobo, de vez en cuando pedía la destitución de la auditora al igual que otros legisladores de Morena que lo secundaban.

Sin embargo, en su última comparecencia con los legisladores la que duró cerca de cuatro horas, fue la más ruda, la más agresiva, en cuanto a posicionamientos tanto de Morena como del PAS, donde una y otra vez le dijeron inepta, incluso, acusaron que salía muy caro mantenerla en el cargo.

La auditora aguantaba vara, parecía que estaba en una pelea de box, se sacaba un golpe y le llegaba un gancho al hígado, no hubo ninguna consideración,

Los más rudos fueron los diputados del PAS, Gené René Bojórquez Ruiz dijo que ha salido más caro el caldo que las albóndigas por el presupuesto que se le ha asignado a la ASE y los pocos resultados que ha dado.

Los números ahí están y los resultados duelen, dijo.

Posteriormente en entrevista con los medios, el diputado pasista se pronunció por hacer una limpia en la ASE, quitar los nichos de poder que hay, por lo que vaticinó que la auditoría podría dejar el cargo dos años antes de que concluya su mandato, por no dar resultados y ser intolerante a la crítica.

Bojórquez Ruiz remató que van a proponer una iniciativa para modificar la ley y devolverle los ‘dientes’ a la Comisión de Fiscalización y que la Auditoría Superior del Estado verdaderamente rinda cuentas.

Vale decir que diputadas como Cecilia Covarrubias desde la legislatura pasada no pierde oportunidad para pedirle que renuncie y durante la comparecencia de la Auditora el martes pasado, de manera velada le sugirió lo mismo, al advertir que se requiere al frente de la ASE una persona que no sea omisa en sus responsabilidades.

Lo mismo pidió otro diputado de Morena, Marco Antonio Zazueta quien la acusó de cubrir al ex gobernador Quirino Ordaz Coppel y si se ensañó con el ex gobernador Mario López Valdez, la acusó de dar pocos resultados y el también morenista César Ismael Guerrero Alarcón remachó la postura de los legisladores al decirle que no le tienen confianza por sus omisiones.

Con todos estos posicionamientos, con estas amenazas y la exhibida que le dieron, la Auditoria tiene motivos para renunciar, antes de que nuevamente vuelva la andanada de descalificaciones y acaben con la poca credibilidad que le han dejado los legisladores.

¡A pedir perdón!

A unos días donde el secretario del Ayuntamiento Edgar González anunciara la posibilidad de que el estadio de béisbol Teodoro Mariscal regrese a manos municipales, este jueves la Comisión Estatal de Derechos Humanos notificó que el Gobierno Municipal violó los derechos humanos de los concesionarios de este lugar deportivo al negarles las operaciones con el argumento de que tenían pagos pendientes por el servicio de agua potable y acusar que tenían tomas de agua clandestinas.

Fue en el año 2018, cuando los concesionarios del Teodoro Mariscal, la familia Toledo, interpusieron una queja ante la CEDH, y en la recomendación emitida este jueves, queda disuelta el señalamiento donde funcionarios municipales acusan a la familia Toledo de tener tomas clandestinas en el estadio de beisbol.

“La serie de declaraciones efectuadas por los servidores públicos, ha traído como consecuencia, violaciones a los derechos humanos a la protección de la honra y reputación de los quejosos, en su calidad de integrantes de la familia y el primero de los mencionados en su calidad de administrador único de la empresa concesionaria del inmueble, al haber sido señalados públicamente como personas no fiables, que abusan de la buena fe de la autoridad municipal, que roban agua, aun cuando al respecto, no estaba acreditada responsabilidad alguna”, señaló la CEDH en el comunicado.

La recomendación va dirigida directamente al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y le piden que inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa en el que se investiguen los hechos que en se reprochan y que deberá mantener al tanto de la misma a la CEDH desde el inicio del procedimiento hasta el momento de la resolución.

Además, deberá ofrecer una disculpa pública institucional donde incluya el reconocimiento de los hechos y acepte su responsabilidad, todo con el fin de restablecer la dignidad y reputación de las víctimas, al mismo tiempo que se le pide impartir un curso de derecho a la protección a la honra entre los servidores públicos de su administración para evitar violaciones a derechos humanos.

Y que presente dicha recomendación a todos los servidores públicos del ayuntamiento de Mazatlán.

En esa fecha que remite la Comisión, iban llegando los funcionarios municipales y como primer acto, fue la acusación contra la familia Toledo de que se estarían robando el agua, al descubrirse tomas clandestinas. Los concesionarios tuvieron que pagar una multa de cerca de 3 millones de pesos para poder abrir las puertas y hubiera juegos de pelota.

A tres años, ahora la Jumapam tendrá que regresarles el pago de esta multa. Y aunque el tema de la concesión del estadio sigue en litigio, esta recomendación de la CEDH es un duro golpe al alcalde Benítez Torres, quien tendrá que pedirles disculpas públicas. Ya lleva dos derrotas. ¿La concesión será la tercera?