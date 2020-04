La 4T y Tv azteca

Las casualidades en política no existen, y todo pasa porque así fue planeado, es indudable la relación entre Ricardo Salinas Pliego director y dueño de TV Azteca y Andrés Manuel López Obrador Presidente de México, así como en su momento la relación entre Emilio Azcárraga, presidente de Televisa y el expresidente Enrique Peña Nieto, que hasta su gaviota le pusieron a modo, pero negar una relación tan estrecha entre el presidente y el empresario Salinas Pliego, eso habla de una doble MORAL, ¿cómo el grupo SALINAS se fue infiltrando en el gobierno?, es muy fácil de descifrar.

Empezaremos por el primer personaje en el gobierno de LOPEZ OBRADOR, quien dirige la educación en México, su nombre, ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, quien antes de ser nombrado secretario de Educación Pública Federal, se ostentaba como presidente desde hace 17 años de FUNDACIÓN AZTECA, lógico uno de los alfiles de SALINAS PLIEGO, y que por cierto su desempeño ha sido gris.

El otro nombre que llama la atención es Jorge Mendoza Sánchez, DIRECTOR DE BANOBRAS, gente muy cercana a SALINAS PLIEGO, cabe mencionar que Mendoza Sánchez fue candidato a senador por el PRI EN NUEVO LEON en fórmula con JOSÉ ANTONIO MEADE, candidato a la Presidencia de la República por el mismo partido, lo que llama la atención de ambos personajes son dos cosas que a usted no le deben sorprender, la primera, que son parte del compromiso que tiene AMLO con TV AZTECA y EL GRUPO SALINAS, y la segunda que los dos son de cuna priísta, o sea para el Presidente los personajes que saca del PRI son exonerados de toda culpa?, porque tanto Manuel Bartlett Director de la CFE, como otros tantos que han sido parte de lo que tanto critica el presidente como neoliberales, los tiene dentro de su gabinete, nos preguntamos ¿eso no es DOBLE MORAL?, Pero mientras el presidente siga con su discurso de seguir dividiendo a los mexicanos, no sabemos a dónde va a parar nuestro querido México.

Ya por último y para su reflexión estimado lector, ¿sabe usted el nombre del banco que maneja los apoyos sociales de 25 millones de mexicanos? Si usted pensó que BANCO AZTECA, déjeme decirle que adivinó, banco propiedad de SALINAS PLIEGO, recuerda el programa que Fundación Azteca apoyó por mucho tiempo, que consistía en apoyar a las bandas de música regional, ¿sabe quién las maneja el día de hoy?, la Secretaría de Educación Pública a cargo de ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN y que destinan cantidades millonarias a ese proyecto, y así podemos enumerar un sin fin de negocios que desde el gobierno federal le son designados al GRUPO SALINAS, ah pero seguimos pensando que en México las cosas ya cambiaron, no SEÑORES, SON LOS MISMOS LEONES, PERO CON DIFERENTE DOMADOR. A l tiempo…