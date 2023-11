Jumapam de nuevo

Y siguen las deficiencias en el servicio que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán le da a la ciudadanía. Cada día salen más y más reportes de desbordamientos que no se atienden a tiempo o fugas de agua potable y drenaje que nunca son resueltas.

Colonias como Pradera Dorada, la Juárez, el Infonavit Playas, el Alarcón, Real del Valle, Hacienda del Seminario y Prados del Sol son solo algunas en donde el desinterés de la paramunicipal en solucionar los problemas ha quedado de manifiesto en las últimas semanas.

El gerente general de la paramunicipal lo que hace es “lavarse las manos” al asegurar que ni cobrando la cartera vencida alcanzan los recursos para darle solución al tema del drenaje en Mazatlán. Sí es cierto, pero qué se está haciendo para mitigar el problema. No es solamente hablar, sino actuar para encontrar soluciones.

Es urgente que la paramunicipal destine presupuestos para la rehabilitación de tuberías y colectores. Actualmente hay alrededor de 100 ductos de alcantarillado, de los cuales la mitad ya cumplieron su vida útil.

Y con el desarrollo inmobiliario y las decenas de torres de condominios y fraccionamientos nuevos que se realizan actualmente, no faltará mucho para que la Jumapam ya no pueda darle el servicio al puerto si no se hace algo al respecto.

El drenaje debe ser una prioridad no solamente para este gobierno municipal, sino para los que siguen también, para eso debe existir un programa de rehabilitación completo, permanente y por varios años para que se tengan resultados óptimos.

Ya se tienen identificados 132 puntos de drenaje colapsados, miles de reportes que los mazatlecos han puesto en los que ya no es suficiente el desazolve, sino una obra más a fondo. Es una inversión millonaria la que se necesita pero es necesaria.