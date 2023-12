En el escenario político de Tabasco, donde los hilos de la Cuarta Transformación se tejen con ambiciones de poder y de millones y tensiones que todos niegan, principalmente en Palacio Nacional, el coordinador de defensa, Javier May, enfrenta un desafío inminente. Más allá de las estrategias de reconciliación con diversos grupos políticos y de preparar su mensaje para atrapar votos, su atención se centra en un enclave crítico: Tenosique.

A la sombra…

En esta narrativa de presuntos desafíos y triunfos fáciles, el presidente municipal, Jorge Suárez Moreno, proclama a los cuatro vientos tener el respaldo del próximo candidato de Morena para su ansiada reelección. Sin embargo, tras la fachada de legitimidad política, Tenosique se desliza peligrosamente hacia la etiqueta de "municipio sin ley", o bajo la “ley de los malos”.

***

Las denuncias sobre situaciones delicadas relacionadas con el crimen organizado resuenan en los pasillos políticos, mientras la reputación de Tenosique pende de un hilo. La sombra del narco, alargada y ominosa, amenaza con empañar la gestión de Suárez Moreno y arrojar dudas sobre la integridad del partido en el poder. Dicen los que saben que las autoridades desde el Palacio de la capital mucho cuestionan los movimientos de su suegro, originario de Veracruz. Y que en Tabasco hay muchos murmullos.

***

Que la organización “Potosinos con Valor”, liderada por Alberto Narváez Arochi, llegó hasta el Congreso de San Luis Potosí para pausar una sesión de los diputados y pedir que no se apruebe la propuesta de incrementar los impuesos para el 2024. Según los empresarios, la iniciativa que radica en el legislativo local pondría en una situación de crisis a los establecimientos que, en su conjunto, generan hasta el 80 por ciento de los empleos formales en la entidad, pues ya se habían incrementado los gravámenes previamente y las finanzas de los comercios enfrentaron dificultades que obligaron a cerrar a aproximadamente el 10 por ciento. Que el malestar es grande.

***

En el papel, todos los legisladores que aspiren a una reelección en el Senado de la República sólo podrán hacer campaña en su tiempo libre, ya que no están obligados a renunciar o pedir licencia de su cargo; no podrán hacer uso de los recursos públicos a los que tienen acceso con fines proselitistas; están obligados a cumplir con los encargos legislativos tanto en el Pleno como en comisiones, comités y demás órganos a los que pertenezcan, asimismo se comprometieron a no realizar promesas al electorado enfocadas a programas sociales y facilitación de trámites.

***

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, son 88 los senadores que buscarán la reelección en 2024, es decir, el 69 por ciento de quienes ya desempeñan esa función, mismos que deberán resolver la forma de dobletear sin que se vean afectados los resultados para los cuales fueron electos y garantizarse una curul los próximos seis años. Pero como sabemos, a casi nadie le importa lo que hagan esas señoras y señores con su tiempo, la percepción es que ni trabajan, ni proponen, ni están cuando los necesitan.

***

Hablando de senadores. Ricardo Monreal Ávila, en su llamado para que asuman su responsabilidad constitucional en la designación de un nuevo ministro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, parece obviar la legítima preocupación de la oposición respecto a la parcialidad de las propuestas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

***

Nos recuerdan que la crítica de los legisladores de PAN, PRI, PRD y Grupo Plural no se centra únicamente en cuestionamientos a los perfiles profesionales, como insinúa Monreal, sino en la falta de representación plural y la necesidad de evitar que la Corte se convierta en un apéndice partidista, o de López Obrador. La aparente falta de disposición para considerar perfiles fuera de la órbita morenista sugiere una visión limitada de la imparcialidad que debería caracterizar al Poder Judicial.