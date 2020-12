Del centro a la periferia, la ciudad y el puerto, las aguas negras son islas a la deriva con las a-f(l)uentes alcantarilladas desde las casas a las calles, y cualquiera de nosotros le hacemos al pirata, también, a la deriva, haciéndonos de la vista gorda con un solo ojo por lo de pirata, haciendo que no vemos por lo que hacemos: un tiradero de aguas limpias para lavar las aguas negras en la contaminada Perla del Pacífico, con sus afluentes de tierra adentro a mar adentro.

Cuando sale el sol, salen las aguas negras, desde los veneros a los vertederos, con la bajamar y la altamar de las jaibas arrecholadas contra el muro de contención en Olas Altas y la Avenida del Mar.

Mazatlán no tiene más explicación que su previsible anticipación al desastre urbano y ecológico que siempre ha prevalecido y que cada vez es más evidente, anticipándose sin hacer más que un Mazatlán más acotado y encajonado por donde se le vea, de las azoteas y de la torres, pero como el pirata está pirata de un ojo, garfio en una mano y pata de palo en un pie, nomás el catalejo para un ojo con lo que alcanza a ver desde las islas a la deriva, mientras en el puerto y en la ciudad, la gente, ve y no ve y pasa de largo vadeando o saltando las grandes avenidas urbanas de aguas negras antes, durante y después de los tiempos de aguas que caen del cielo para revolverse en la tierra con las encharcadas lagunas saladas y dulces quedándose empantanadas como islas a la deriva en la ciudad y en el puerto.

Es tanto el despliegue hidráulico en la ciudad y en el puerto que las islas a la deriva, no se dejan ver más que en las fuentes alcantarilladas, borbotantes y flotantes, en los arroyos viales y peatonales sobre las banquetas rebosantes, las islas, a la deriva, van por las avenidas que llevan a todas partes y a ninguna con sus embotellamientos de cerveza y música antes, durante y después del coronavirus que se lo toman a pico de botella o a buche de botella con un sorbido de sal con limón y el pericazo para cortar y seguir la fiesta de buchones con buchonas desde Las Lomas del Ébano a Las Lomas de Mazatlán, no sin antes pasar por La Loma Atravesada.

En Mazatlán, nunca se ha definido qué es el servicio público para la población interna y qué es el servicio turístico para población externa, cuando deben ser y hacerse uno a la vez, puesto que el servicio público y turístico generan una economía con la industria sin chimeneas, aunque eso de las chimeneas son los desechos de las aguas negras y las basuras que la población interna y externan también generan y que el municipio no atiende como servidor público local y municipal, privatizando el servicio turístico y limitando el servicio público que no son uno a la vez sino dos separados, no atendiendo bien y satisfactoriamente a los dos partes con las aguas negras y las basuras en todos los lugares, como si las ganancias del turismo no fueran los suficientes y que los impuestos a los empleados en el servicio público turístico no sean invertidos-retribuidos en una mejor infraestructura de servicios públicos y turísticos, hidráulicos y eléctricos, urbanos y humanos.

Si Quirino y El Químico se van, y el químico quiere aplazar su salida del municipio, no ha de ser porque quieren que se quede un tiempo más por ser un buen servidor público, cuando él lo está haciendo para su seguro servidor personal, en lo que Quirino Ordaz se regresa a sus hoteles con su primo Coppel, con o sin coronavirus, a sabiendas de que El Químico quiere la gobernanza del Impuro Sinaloa, pero El Chalío le está pidiendo que se regrese a La Fonda, para tenerlo como relequia de museo y exhibirlo como el último marismeño-mazatleco, en extinción, y a la usanza con chanclas, short y camisa hawaina, departiendo con los fondeadores de La Morena con la Perla (del y de la) Pacífico, por la cual paso de pobre político a honrado ciudadano rico, viendo cómo, las islas, a la deriva, fueron proyectadas a un nivel único e histórico, más allá de la playa Brujas y más acá de La Puntilla, entre la ciudad y el puerto de Mazatlán.